EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan

Olja och gas är i någon mån grundbulten i den ryska ekonomin. Därför har man upprättat skuggflottan, fartyg som fraktar ryska varor utan att gå under rysk flagg. Genom att ständigt dölja sin sanna identitet fraktas de ryska råvarorna vidare över världen.

I Östersjön märks det tydligt. Risiga fraktfartyg tuffar på utanför svenska vatten. Myndigheterna gör vad man kan, inom lagens ramar. Oftast alldeles för lite för att begränsa den viktiga ryska handeln och skuggflottans verksamhet.

Men nu verkar det som att EU är på väg att skaffa nya verktyg i kampen mot den ryska skuggflottan.

Vill borda skuggflottan

EU vill stärka unionens befogenheter att borda och inspektera fartyg i den så kallade ryska skuggflottan, enligt ett dokument som förberetts inför måndagens utrikesministermöte och som POLITICO tagit del av.

Bakgrunden är att ett stort antal fartyg transporterar rysk olja under andra länders flagg för att undgå EU:s sanktioner. Enligt dokumentet från EU:s utrikestjänst innebär detta inte bara ett stöd till Moskvas krigsekonomi, utan också risker för miljön och sjösäkerheten.

Fartygen utgör dessutom ett säkerhetshot mot unionens kritiska infrastruktur. Enligt rapporten kan de användas som plattformar för hybridhot mot EU-länder och misstänks i vissa fall ha tjänat som baser för ryska drönare som kartlagt västliga anläggningar och stört civil flygtrafik.

Agerar för EU:s säkerhet

EU:s utrikestjänst (EEAS) har tagit fram ett förslag till en gemensam deklaration som ska stärka unionens möjligheter att ingripa mot den ryska skuggflottan. Syftet är att ge medlemsländerna rättslig grund att borda misstänkta fartyg för inspektion, inom ramen för havsrätten.

Deklarationen, som väntas antas av EU:s utrikesministrar i slutet av november, öppnar för bilaterala avtal mellan EU och så kallade flaggstater, länder vars flagg skuggflottan seglar under, för att tillåta förhandsauktoriserade bordningar.

När medlemsländerna godkänt initiativet ska EU:s utrikeschef Kaja Kallas be rådet om mandat att inleda förhandlingar med identifierade flaggstater. EU för också samtal med flaggstater som Panama, som redan avregistrerat sanktionerade fartyg och skärpt sina regler.

Enligt dokumentet finns ett växande stöd bland medlemsländer för kraftigare åtgärder, och Frankrike nämns som exempel efter att franska soldater bordat ett misstänkt skuggflottfartyg vid Danmarks kust.