Frankrike pekar ut Iran för kylattacken – svenska fallen olösta

Attacken ledde också till att brandkåren fick rycka ut på grund av fara för brand. Dessutom fick butikerna slänga livsmedel för uppskattningsvis flera tiotals miljoner euro. Det motsvarar minst 220 miljoner kronor.

Jean-Noël Barrot, Frankrikes utrikesminister, sa till journalister i Paris, enligt TechCrunch:

Det här var en attack av aldrig tidigare skådad omfattning och aggressivitet.

Frankrike kallar upp Irans ambassadör och vill införa sanktioner på EU-nivå. Åklagare i Paris begär internationella arresteringsorder mot ledningen för Shahid Kaveh, rapporterade Reuters.

Iran förnekar att landet bedriver skadliga cyberoperationer.

Ett tiotal fall anmäldes i Sverige

Dagens PS rapporterade om attacken den 12 oktober och frågade då de svenska livsmedelsjättarna om de hade drabbats och vilka åtgärder man vidtagit för att inte drabbas. Av tre tillfrågade återkopplade enbart en: Axfood, som inte kände till att de påverkats.

Nu har samtliga tre: Ica, Coop och Axfoods butiker också hackats.

I Sverige slogs kylarna ut i Ica-butiker i bland annat Sjöbo, och Coop hade sex drabbade butiker i mellersta Sverige, rapporterade Yle. Rickard Nilsson, Ica-handlare i Sjöbo, sa till TT:

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Det var en förödelse utan like, varor för flera hundratusentals kronor som var förstörda.

I ett mail till Dagens PS den 10 november 2026 skriver Icas pressansvariga Helena Johansson:

ICAs centrala nätverk har inte blivit påverkat. Alla ICA-handlare driver självständigt sina egna butiker och kan själva bestämma vilken typ av nätverkslösning de vill använda. Samtliga berörda butiker använde en lösning från en extern leverantör, där kyl- och frysutrustningen var uppkopplad utanför ICAs centralt hanterade butiksnät. Vi tar den typen av händelser på stort allvar och följer utvecklingen noggrant. Driftsäkerhet är en mycket viktig fråga för oss på ICA Sverige och något vi arbetar löpande med för att säkerställa en trygg och stabil verksamhet.

Ett tiotal misstänkta attacker hade anmälts till polisen i början av november. Polisen säger dock att det är för tidigt att säga vem som ligger bakom, rapporterade TV4.