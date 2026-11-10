Frankrike pekar ut Iran för kylattacken – svenska fallen olösta

Frankrike anklagar Irans revolutionsgarde för attacken som höjde temperaturen i kyl- och frysdiskar på över 700 franska butiker i oktober. Tre veckor senare slogs frysar ut i svenska matbutiker, men vem som låg bakom de attackerna är okänt.
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Bakom attacken mot över 700 butiker natten mot den 12 oktober låg enheten Shahid Kaveh, som är knuten till revolutionsgardets centrum för elektronik och cyber, enligt det franska utrikesministeriet.
Attacken ledde också till att brandkåren fick rycka ut på grund av fara för brand. Dessutom fick butikerna slänga livsmedel för uppskattningsvis flera tiotals miljoner euro. Det motsvarar minst 220 miljoner kronor.
Jean-Noël Barrot, Frankrikes utrikesminister, sa till journalister i Paris, enligt TechCrunch:
Det här var en attack av aldrig tidigare skådad omfattning och aggressivitet.
Frankrike kallar upp Irans ambassadör och vill införa sanktioner på EU-nivå. Åklagare i Paris begär internationella arresteringsorder mot ledningen för Shahid Kaveh, rapporterade Reuters.
Iran förnekar att landet bedriver skadliga cyberoperationer.
Ett tiotal fall anmäldes i Sverige
Dagens PS rapporterade om attacken den 12 oktober och frågade då de svenska livsmedelsjättarna om de hade drabbats och vilka åtgärder man vidtagit för att inte drabbas. Av tre tillfrågade återkopplade enbart en: Axfood, som inte kände till att de påverkats.
Nu har samtliga tre: Ica, Coop och Axfoods butiker också hackats.
I Sverige slogs kylarna ut i Ica-butiker i bland annat Sjöbo, och Coop hade sex drabbade butiker i mellersta Sverige, rapporterade Yle. Rickard Nilsson, Ica-handlare i Sjöbo, sa till TT:
Det var en förödelse utan like, varor för flera hundratusentals kronor som var förstörda.
I ett mail till Dagens PS den 10 november 2026 skriver Icas pressansvariga Helena Johansson:
ICAs centrala nätverk har inte blivit påverkat. Alla ICA-handlare driver självständigt sina egna butiker och kan själva bestämma vilken typ av nätverkslösning de vill använda. Samtliga berörda butiker använde en lösning från en extern leverantör, där kyl- och frysutrustningen var uppkopplad utanför ICAs centralt hanterade butiksnät.
Vi tar den typen av händelser på stort allvar och följer utvecklingen noggrant. Driftsäkerhet är en mycket viktig fråga för oss på ICA Sverige och något vi arbetar löpande med för att säkerställa en trygg och stabil verksamhet.
Ett tiotal misstänkta attacker hade anmälts till polisen i början av november. Polisen säger dock att det är för tidigt att säga vem som ligger bakom, rapporterade TV4.
Sårbarheterna var kända
Cyberförsäkringsbolaget Coalition hittade över 2 600 kylsystem som gick att nå från internet i september och oktober, skrev Computer Sweden. Vissa av de drabbade styrenheterna från danska Danfoss får inte längre säkerhetsuppdateringar.
Nationellt cybersäkerhetscenter uppmanar verksamheter att se över vilka enheter som är uppkopplade mot internet och om de måste vara det, enligt myndigheten. John Billow, myndighetens chef, sa till TT:
Kommer man åt rätt typ av verksamhet och säkerheten inte finns där av någon anledning, så skulle stor skada kunna ske.
Frysta varor i butik ska förvaras kallare än minus 18 grader och får bara tillfälligt bli upp till minus 15 grader vid transport eller avfrostning, enligt branschens riktlinjer som Livsmedelsverket publicerar.
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