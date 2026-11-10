Ryskt guld till Kina tredubblas – mer än hela Riksbankens reserv

De 165 tonnen är mer än hela Riksbankens guldreserv, som uppgick till 125,7 ton i slutet av april och då var värd 172,6 miljarder kronor. Till samma pris är den ryska exporten värd omkring 227 miljarder kronor.

Hongkong tog över när Dubai stramade åt

London Bullion Market Association strök 2022 de ryska raffinaderierna från sin lista över godkända leverantörer, och G7-länderna förbjöd import av ryskt guld.

Först blev Dubai den nya handelsplatsen, men Förenade Arabemiraten skärpte kontrollen efter påtryckningar från USA och Storbritannien, och därför går flödet nu genom Hongkong som inkörsport till Kina.

Putin i överläggningar med centralbankens chef Elvira Nabiullina, närmast kameran. Nu säljer Ryssland guld i stor skala för att täcka underskott. (Foto: Vyacheslav Prokofyev /AP-TT)

”Det mesta guldet går vidare till fastlandet, eftersom Kina inte har infört sanktioner mot ryskt guld”, sa Vita Spivak, seniorkonsult på Gatehouse Advisory Partners, i en intervju med CNBC i oktober.

Analyschef enpå guldhandlaren BullionVault, säger enligt Kitco News att den kraftigt ökade importen ”speglar den sortens stöd och bilaterala handel som Putin gång på gång har tackat Xi för”.