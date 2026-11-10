Ryssland sålde 165 ton guld till Hongkong under årets nio första månader, tre gånger så mycket som under samma period i fjol. Var tredje tacka kan komma från centralbankens reserv, som säljs för att täcka ett budgetunderskott som blivit dubbelt så stort som planerat.
Ryskt guld till Kina tredubblas – mer än hela Riksbankens reserv
Siffrorna kommer från Gazprombanks prognosinstitut, som gått igenom tullstatistiken för Hongkong. Under hela 2021, året före invasionen, tog Hongkong emot 3,3 ton ryskt guld, en femtiondel av volymen hittills i år, och i dag är ungefär var sjunde guldtacka som når Kina via Hongkong rysk, skriver The Moscow Times.
De 165 tonnen är mer än hela Riksbankens guldreserv, som uppgick till 125,7 ton i slutet av april och då var värd 172,6 miljarder kronor. Till samma pris är den ryska exporten värd omkring 227 miljarder kronor.
Hongkong tog över när Dubai stramade åt
London Bullion Market Association strök 2022 de ryska raffinaderierna från sin lista över godkända leverantörer, och G7-länderna förbjöd import av ryskt guld.
Först blev Dubai den nya handelsplatsen, men Förenade Arabemiraten skärpte kontrollen efter påtryckningar från USA och Storbritannien, och därför går flödet nu genom Hongkong som inkörsport till Kina.
”Det mesta guldet går vidare till fastlandet, eftersom Kina inte har infört sanktioner mot ryskt guld”, sa Vita Spivak, seniorkonsult på Gatehouse Advisory Partners, i en intervju med CNBC i oktober.
Analyschef enpå guldhandlaren BullionVault, säger enligt Kitco News att den kraftigt ökade importen ”speglar den sortens stöd och bilaterala handel som Putin gång på gång har tackat Xi för”.
Rysslands centralbank har sålt 60 ton i år
Vem i Ryssland som säljer guldet går inte att utläsa ur Hongkongs siffror, eftersom Ryssland hemligstämplade sin egen tullstatistik kort efter invasionen.
Rysslands centralbank har sålt omkring 60 ton ur reserven i år, varav 21,8 ton under andra kvartalet och 18,7 ton under det tredje. Det motsvarar drygt en tredjedel av exporten till Hongkong, och därför bedömer The Moscow Times att var tredje rysk tacka som sålts till Kina kan ha kommit därifrån.
Försäljningen i år är den största sedan 1998, när Ryssland ställde in betalningarna på sina statsobligationer, och reserven är nu den minsta sedan slutet av 2019.
Försäljningen drivs av budgetunderskottet, som enligt The Moscow Times väntas landa på 7,3 biljoner rubel i år, dubbelt så mycket som i den ursprungliga budgeten. Finansministeriet täcker hålet med tillgångar ur Nationella välståndsfonden, och centralbanken säljer sedan motsvarande mängd guld på den öppna marknaden.
”Finansministeriet använder de reserver som byggts upp, bland annat i guld, för att täcka budgetunderskottet när intäkterna inte räcker. Eftersom olje- och gasintäkterna minskade 2026 har mer av tillgångarna i Nationella välståndsfonden sålts, även guld”, sa Aleksandr Potavin, analytiker på investmentbolaget Finam, till The Moscow Times.
Rysslands minskning på 18,7 ton var enligt World Gold Council den enda större försäljningen bland världens centralbanker under tredje kvartalet, medan Kinas centralbank köpte 63 ton, mest av alla som redovisat sina köp.