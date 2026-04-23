Roman Abramovitj stämmer myndigheterna på Jersey i Europadomstolen. Den ryske oligarken menar att den fyra år långa utredningen av hans tillgångar kränker hans grundläggande rättigheter, rapporterar The Guardian.
Abramovitj tar Chelsea-miljarder till Europadomstolen – hävdar kränkta rättigheter
Bakgrunden är den sedan länge fastlåsta tvisten om pengarna från försäljningen av Chelsea FC 2022, då klubben såldes till ett konsortium lett av Todd Boehly och Clearlake Capital för motsvarande cirka 31 miljarder kronor.
Pengarna har sedan dess legat frysta på ett konto hos Barclays i Storbritannien.
66 miljarder kronor frysta på Jersey
Kanalöns myndigheter har sedan 2022 drivit en brottsutredning mot Abramovitjs finanser. Totalt motsvarande 66 miljarder kronor av oligarkens tillgångar är frysta på Jersey.
Chelsea-pengarna, cirka 29 miljarder kronor, ligger separat frysta hos Barclays i Storbritannien.
Ingen åtal har väckts under de fyra åren. Abramovitjs juridiska ombud kallar utredningen ”orättvis och kränkande” och hävdar att den strider mot rätten till rättvis rättegång och rätten till privatliv enligt Europakonventionen.
”Den här utredningen, som pågått i åratal utan åtal, transparens eller trovärdig bevisning, utgör ett tydligt maktmissbruk”, sade en representant för Abramovitj till City A.M.
Ukraina-pengarna – en politisk stridsfråga
Den centrala konflikten handlar om vart Chelsea-pengarna ska ta vägen. Den brittiska regeringen kräver att hela beloppet ska gå till humanitärt stöd i Ukraina.
Abramovitj vill i stället fördela pengarna bredare, till alla krigsdrabbade, inklusive sårade ryska soldater.
I mars 2026 missade Abramovitj en 90-dagarsdeadline som den brittiska regeringen satt för att överföra medlen till en stiftelse för Ukraina-insatser.
Premiärminister Keir Starmers regering har sedan dess förberett rättsliga åtgärder för att tvinga fram utbetalningen.
I början av april registrerades en ny stiftelse som ska ta emot medlen, men det är oklart om Abramovitj accepterar villkoren.
Lång rad förluster i domstol
Det är inte första gången oligarken försöker häva sanktionerna juridiskt. I september 2025 förlorade Abramovitj på nytt mot EU när domstolen slog fast att sanktionerna var ”nödvändiga och proportionerliga”.
Redan 2023 rapporterade Dagens PS om att de utlovade Ukraina-pengarna låg frysta på grund av oenighet om fördelningen.
Tom Keatinge, chef för Centre for Financial Crime and Security Studies vid Royal United Services Institute i London, har tidigare varnat för att Kreml knappast ser positivt på att miljarder skickas till Ukraina, vilket kan förklara Abramovitjs motstånd.
Europadomstolen har ännu inte meddelat när ärendet tas upp.