Abramovitj tar Chelsea-miljarder till Europadomstolen – hävdar kränkta rättigheter

Ukraina-pengarna – en politisk stridsfråga

Den centrala konflikten handlar om vart Chelsea-pengarna ska ta vägen. Den brittiska regeringen kräver att hela beloppet ska gå till humanitärt stöd i Ukraina.

Abramovitj vill i stället fördela pengarna bredare, till alla krigsdrabbade, inklusive sårade ryska soldater.

ANNONS

I mars 2026 missade Abramovitj en 90-dagarsdeadline som den brittiska regeringen satt för att överföra medlen till en stiftelse för Ukraina-insatser.

Premiärminister Keir Starmers regering har sedan dess förberett rättsliga åtgärder för att tvinga fram utbetalningen.

I början av april registrerades en ny stiftelse som ska ta emot medlen, men det är oklart om Abramovitj accepterar villkoren.

Lång rad förluster i domstol

Det är inte första gången oligarken försöker häva sanktionerna juridiskt. I september 2025 förlorade Abramovitj på nytt mot EU när domstolen slog fast att sanktionerna var ”nödvändiga och proportionerliga”.

Redan 2023 rapporterade Dagens PS om att de utlovade Ukraina-pengarna låg frysta på grund av oenighet om fördelningen.

Tom Keatinge, chef för Centre for Financial Crime and Security Studies vid Royal United Services Institute i London, har tidigare varnat för att Kreml knappast ser positivt på att miljarder skickas till Ukraina, vilket kan förklara Abramovitjs motstånd.

Europadomstolen har ännu inte meddelat när ärendet tas upp.