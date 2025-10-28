Bill Gates varnar för domedagstänk – "Vi fokuserar på fel saker"

Bill Gates tycker att klimatdebatten har kört fast.

Enligt Microsoftgrundaren fastnar världen i en berättelse om undergång och hopplöshet, vilket gör att fel frågor hamnar i fokus och livsviktiga satsningar trängs undan.

Klimatproblem – men inte jordens undergång

I ett nytt memo, som Fortune publicerat, vill Gates tona ner katastrofretoriken.

“Även om klimatförändringar kommer få allvarliga konsekvenser, särskilt för människor i de fattigaste länderna, kommer de inte leda till mänsklighetens undergång”, skriver han.

Han har länge engagerat sig i klimatfrågor och investerat miljarder genom sin fond Breakthrough Energy. Nu, inför FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien, vill han rikta om samtalet.

Gates menar att världen lägger för mycket kraft på utsläppsmål och för lite på människors vardag. Fattigdom och sjukdomar är fortfarande större hot mot välfärden än stigande temperaturer.

Varje år dör över åtta miljoner människor av sjukdomar som malaria, tuberkulos och diarré, medan extremvärme orsakar runt en halv miljon dödsfall.

