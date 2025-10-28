Klimatkrisen är verklig, men inte världens undergång. På sin 70-årsdag uttalar sig Bill Gates och uppmanar världens ledare att tänka om.
Bill Gates varnar för domedagstänk – "Vi fokuserar på fel saker"
Bill Gates tycker att klimatdebatten har kört fast.
Enligt Microsoftgrundaren fastnar världen i en berättelse om undergång och hopplöshet, vilket gör att fel frågor hamnar i fokus och livsviktiga satsningar trängs undan.
Missa inte: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag. Dagens PS
Klimatproblem – men inte jordens undergång
I ett nytt memo, som Fortune publicerat, vill Gates tona ner katastrofretoriken.
“Även om klimatförändringar kommer få allvarliga konsekvenser, särskilt för människor i de fattigaste länderna, kommer de inte leda till mänsklighetens undergång”, skriver han.
Han har länge engagerat sig i klimatfrågor och investerat miljarder genom sin fond Breakthrough Energy. Nu, inför FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien, vill han rikta om samtalet.
Gates menar att världen lägger för mycket kraft på utsläppsmål och för lite på människors vardag. Fattigdom och sjukdomar är fortfarande större hot mot välfärden än stigande temperaturer.
Varje år dör över åtta miljoner människor av sjukdomar som malaria, tuberkulos och diarré, medan extremvärme orsakar runt en halv miljon dödsfall.
Framsteg som glöms bort
Gates påminner också om att utvecklingen faktiskt går framåt.
“Läs det igen: under de senaste tio åren har vi minskat de prognostiserade utsläppen med mer än 40 procent”, skriver han och hänvisar till Internationella energibyrån.
För bara tio år sedan beräknades de globala utsläppen år 2040 ligga på 50 miljarder ton, nu är prognosen 30 miljarder. Bakom minskningen finns tekniska genombrott inom solenergi, vindkraft, batterier och elbilar.
Enligt Gates visar detta hur snabbt förändring kan ske när fokus ligger på innovation och lösningar snarare än panik.
Klimatpolitik med resultat
Han vill också se att klimatpolitiken styrs mot åtgärder som faktiskt räddar liv.
“Om jag måste välja mellan att utrota malaria och en liten temperaturökning, väljer jag det första för att minska lidandet här och nu”, skriver Gates.
Samtidigt varnar han för att biståndet till fattiga länder minskar, trots att de drabbas hårdast av klimatförändringar.
COP30 blir därför, enligt honom, ett tillfälle att styra om resurserna till insatser som gör verklig skillnad, som vacciner, klimatsmarta jordbruk och bättre hälsovård.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
