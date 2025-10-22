Regeringen lär missa sina klimatmål och får skarp kritik från Riksrevisionen. Men svenska konsumenters utsläpp går åt ett helt motsatt håll.
Politikerna sviker klimatet – men konsumenterna kämpar på
Det svenska klimatavtrycket har hamnat i fokus. Nyligen kom statistik som visade att Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål 2030, skriver SVT.
Men när det gäller svenskars konsumtion pekar kurvan åt andra hållet.
Växthusgasutsläppen kopplade till svensk konsumtion minskade med nio procent under 2023 jämfört med föregående år, enligt ny statistik från SCB.
Minskade rejält
Den största nedgången skedde inom byggsektorn, där minskad nybyggnation och lägre lagerinvesteringar drog ned siffrorna.
Även hushållens konsumtion bidrog tydligt till minskningen, med ett utsläppsfall på 6,6 procent. Mest sjönk utsläppen från livsmedel, kläder, möbler och boende.
Utsläpp kopplade till importerade produkter minskade med 13 procent, vilket motsvarar 7,4 miljoner ton.
Fler köpte tjänster
Nedgången var särskilt tydlig för varor från Kina, där inbäddade utsläpp föll med 26 procent. Även importen från EU och Ryssland gav lägre klimatavtryck.
Trots att den inhemska efterfrågan endast minskade med 0,5 procent minskade utsläppsintensiteten – utsläpp per spenderad krona – med nära nio procent.
En orsak är att konsumtionen skiftat från varor till tjänster, som generellt ger lägre klimatpåverkan.
Kritiseras av Riksrevisionen
Sammantaget innebär det att Sveriges konsumtionsutsläpp nu är tillbaka på 2020 års nivåer, efter ökningar under 2021 och 2022.
Samtidigt som SCB redovisar tydliga minskningar i utsläppen väcker Riksrevisionen frågor om hur klimatstatistiken används i den politiska beslutsprocessen.
I en ny granskning kritiseras Naturvårdsverket och regeringen för att inte redovisa tillräckligt tydligt hur stora osäkerheter som finns i utsläppsprognoserna, rapporterar SVT.
Riskerar missbedömning
Enligt Riksrevisionen riskerar bristen på transparens att ge både riksdag och väljare en missvisande bild av Sveriges klimatutsläpp och framtida utveckling.
Granskningen pekar även på att regeringen i sitt budgetunderlag valt att presentera endast ett scenario för utsläppsutvecklingen – något som kan få det att framstå som om klimatmålen ligger närmare än de i själva verket gör.
“Den största risken är att regeringen missbedömer hur mycket åtgärder de behöver vidta för att klimatmålen ska nås”, säger Ulrika Gunnarsson Östling, projektledare på Riksrevisionen.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
