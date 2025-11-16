Utsläppen rusar: 2025 blir det värsta året någonsin

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Enligt den nya rapporten Global Carbon Budget 2025 väntas de fossila koldioxidutsläppen stiga till 38,1 miljarder ton i år, en ökning på 1,1 procent och den högsta nivån som någonsin uppmätts.

För investerare och beslutsfattare är utvecklingen både en klimatmässig och ekonomisk varningssignal som pekar på fortsatt press på energi-, råvaru- och försäkringsmarknader. Det skriver Earth.

Utsläppen fortsätter uppåt trots energiomställning

Trots att allt fler länder bygger ut förnybar energi räcker det inte för att möta den växande globala efterfrågan på el.

Resultatet är att de totala utsläppen fortsätter stiga.

Den fossila delen ökar medan utsläppen från markanvändning sjunker något till 4,1 miljarder ton.

Sammantaget blir 2025 ändå ett rekordår.

Forskarna bakom rapporten lämnar ingen tvekan om vad det innebär.

”Med koldioxidutsläppen fortfarande stigande är det inte längre möjligt att hålla uppvärmningen under 1,5 grader”, säger professor Pierre Friedlingstein, som lett studien.

Han varnar för att den kvarvarande globala koldioxidbudgeten kommer att vara förbrukad innan 2030 om utvecklingen fortsätter.

