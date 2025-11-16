Dagens PS
Utsläppen rusar: 2025 blir det värsta året någonsin

Klimat
Utsläppen fortsätter uppåt trots energiomställning (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Globala utsläpp stiger till historiska nivåer när världen misslyckas bromsa fossilberoendet. Världen passerar ännu en mörk milstolpe.

Enligt den nya rapporten Global Carbon Budget 2025 väntas de fossila koldioxidutsläppen stiga till 38,1 miljarder ton i år, en ökning på 1,1 procent och den högsta nivån som någonsin uppmätts.

För investerare och beslutsfattare är utvecklingen både en klimatmässig och ekonomisk varningssignal som pekar på fortsatt press på energi-, råvaru- och försäkringsmarknader. Det skriver Earth.

Utsläppen fortsätter uppåt trots energiomställning

Trots att allt fler länder bygger ut förnybar energi räcker det inte för att möta den växande globala efterfrågan på el.

Resultatet är att de totala utsläppen fortsätter stiga.

Den fossila delen ökar medan utsläppen från markanvändning sjunker något till 4,1 miljarder ton.

Sammantaget blir 2025 ändå ett rekordår.

Forskarna bakom rapporten lämnar ingen tvekan om vad det innebär.

”Med koldioxidutsläppen fortfarande stigande är det inte längre möjligt att hålla uppvärmningen under 1,5 grader”, säger professor Pierre Friedlingstein, som lett studien.

Han varnar för att den kvarvarande globala koldioxidbudgeten kommer att vara förbrukad innan 2030 om utvecklingen fortsätter.

Klimatsänkorna försvagas – en ny riskfaktor

Årets rapport visar också hur naturens förmåga att absorbera utsläpp försvagas.

Land- och havssänkorna, som normalt dämpar ökningen av koldioxid i atmosfären, påverkas negativt av både klimatförändringar och avskogning.

Sedan 1960-talet har åtta procent av ökningen av atmosfäriska koldioxidhalterna kunnat kopplas till just denna försvagning.

Efter att väderfenomenet El Niño avtagit har vissa ekosystem återhämtat sig något, men stora tropiska områden i Sydamerika och Sydostasien fungerar nu som nettokällor för utsläpp, inte som kolsänkor.

Världens största ekonomier drar åt olika håll

Kinas utsläpp väntas öka med 0,4 procent i år, vilket är lägre än tidigare tack vare snabb tillväxt inom sol och vind.

Indiens utsläpp stiger med 1,4 procent men också där dämpas utvecklingen av förnybar energi och mildare väder.

USA och EU går åt motsatt håll, med ökningar på 1,9 respektive 0,4 procent efter en period av nedgång.

Sammantaget pekar rapporten mot ett fortsatt högt tryck på klimatrelaterade risker, försörjningstrygghet och energipriser.

Frågor som i allt högre grad påverkar både marknader och politik.

2025co2CO2-utsläppKlimat
