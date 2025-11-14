Det handlar om år, inte årtionden. Många nya länder blickar mot solen, och de satsar nu på solenergi med hjälp av Kina.
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
Priset på solceller har fortsatt att rasa i takt med att världen bygger ut den hållbara energikällan.
Kina satsar på solen
Det är Kina som står bakom den snabba ökningen, landet satsar själv på solenergi och exporterar även billiga solpaneler till allt fler länder.
Experter trodde inte att utvecklingen skulle gå så fort, de pratar nu om år istället för årtionden för nya spelare ett ställa om sina nät.
Många länder vill ha tekniken
Länder i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och även Europa vill ha den kinesiska tekniken.
Det handlar om länder som Brasilien, Chile, El Salvador, Marocko, Kenya och Namibia som nu gasar om USA när det gäller var energin kommer från.
Enligt en studie från Yale Environment 360 leder tillväxtmarknaderna över USA – när det gäller satsningar på solel, berättar Oilprice.
”Vissa länder genomför otroligt snabba energiomställningar och lägger till solenergi så snabbt att det har blivit en viktig elkälla under loppet av bara några år”, uppger en källa till CNN.
Ett sådant exempel är solrika Pakistan som nu ställer om på nolltid.
Billig energikälla
Tillväxtländerna ser potential i solel som en billig energikälla, med kinessik draghjälp, samtidigt som USA trycker på bromspedalen i nya satsningar.
“Det gör det möjligt för dessa tillväxtekonomier att ta tillfället i akt och verkligen ta steget in i nästa energiera”, säger Lars Nitter Havro, energiforskare på Rystad Energy.
Samtidigt som klimatmötet COP30 nu pågår i Brasilien erbjuder solel ett löfte om att minska sina utsläpp för många länder, i tider då det är svårt att binda sig till breda klimatåtaganden.
Kina kliver fram
När USA tar ett steg tillbaka på klimatscenen kliver Kina samtidigt fram.
Landet tänker leda racet, både på hemmaplan och utomlands.
Den utvecklingen syns även på plats vid COP30.
”Brasilien valde kinesiska elbilar för att transportera deltagare, en signal om att ’världen går vidare, även utan amerikanskt politiskt och tekniskt ledarskap’”, säger en expert.
Kostnaden är viktigast
I slutändan handlar det dock om kostnader där världens länder vill hitta en billig energikälla, där många därför blickar allt mer mot just solen.
Rekordlåga priser för vind- och solel. Dagens PS
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet. Dagens PS
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
