Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Många länder vill ha tekniken

Länder i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och även Europa vill ha den kinesiska tekniken.

Det handlar om länder som Brasilien, Chile, El Salvador, Marocko, Kenya och Namibia som nu gasar om USA när det gäller var energin kommer från.

Enligt en studie från Yale Environment 360 leder tillväxtmarknaderna över USA – när det gäller satsningar på solel, berättar Oilprice.

”Vissa länder genomför otroligt snabba energiomställningar och lägger till solenergi så snabbt att det har blivit en viktig elkälla under loppet av bara några år”, uppger en källa till CNN.

Ett sådant exempel är solrika Pakistan som nu ställer om på nolltid.

Billig energikälla

Tillväxtländerna ser potential i solel som en billig energikälla, med kinessik draghjälp, samtidigt som USA trycker på bromspedalen i nya satsningar.

“Det gör det möjligt för dessa tillväxtekonomier att ta tillfället i akt och verkligen ta steget in i nästa energiera”, säger Lars Nitter Havro, energiforskare på Rystad Energy.

Samtidigt som klimatmötet COP30 nu pågår i Brasilien erbjuder solel ett löfte om att minska sina utsläpp för många länder, i tider då det är svårt att binda sig till breda klimatåtaganden.

Kina kliver fram

När USA tar ett steg tillbaka på klimatscenen kliver Kina samtidigt fram.

Landet tänker leda racet, både på hemmaplan och utomlands.

Den utvecklingen syns även på plats vid COP30.

”Brasilien valde kinesiska elbilar för att transportera deltagare, en signal om att ’världen går vidare, även utan amerikanskt politiskt och tekniskt ledarskap’”, säger en expert.

Kostnaden är viktigast

I slutändan handlar det dock om kostnader där världens länder vill hitta en billig energikälla, där många därför blickar allt mer mot just solen.

