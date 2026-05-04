Amsterdam förbjuder reklam för kött och fossila bränslen

Förbudet är en tydlig signal om att den holländska huvudstaden menar allvar med sina klimatmål. Genom att ändra i de lokala ordningsstadgorna har staden skaffat sig det juridiska verktyget som krävs för att riva ner reklamen, oavsett vilka avtal som finns med de stora mediebolagen, berättar BBC.

En smäll för reklamjättarna

Beslutet har inte tagits emot med öppna armar av alla. Reklamjätten JCDecaux, som i decennier dominerat stadens utomhusreklam, har varnat för långtgående ekonomiska konsekvenser. Bolaget menar att intäkterna från dessa annonser är avgörande för att finansiera underhåll av stadens infrastruktur, som väntkurer och papperskorgar.

Kritiker inom reklambranschen har även höjt rösten för vad de beskriver som en form av censur. De menar att det inte är politikernas sak att avgöra vilken laglig kommunikation som får nå medborgarna, så länge produkterna i sig är tillåtna att sälja.

Men från politiskt håll, med partier som GroenLinks och Djurens parti i spetsen, är budskapet glasklart. Man kan inte hävda att man tar klimatpolitiken på allvar och samtidigt låta företag som eldar på klimatkrisen dominera stadsbilden. För initiativtagarna handlar det om att minska den kollektiva exponeringen för konsumtionsmönster som skadar både miljön och folkhälsan.

”De flesta förstår inte varför kommunen ska tjäna pengar på att hyra ut våra offentliga utrymmen med något som vi aktivt har policyer emot”, säger Anneke Veenhoff från Gröna Vänstern, uppger BBC.

Global trend på frammarsch

Amsterdam står inte ensamma, även om de är först ut bland världens huvudstäder. I Nederländerna har städer som Haag, Utrecht och Haarlem redan tagit liknande kliv, där man i vissa fall även fokuserat specifikt på att få bort reklam för billigt kött från stadens gator.

Internationellt växer rörelsen snabbt. Fler än 50 städer världen över har påbörjat processer för att begränsa fossil reklam. Det handlar om en dominoeffekt som påminner om hur tobaksreklamen fasades ut för några decennier sedan. Företrädare för FN har också gått ut och uppmanat världens länder att stoppa fossilbolagens annonser, och liknat deras PR-strategier vid ”greenwashing” i stor skala.

Om Amsterdam lyckas driva igenom förbudet utan att snubbla på juridiska hinder torde trycket öka på politiker i andra europeiska storstäder att följa efter. Även i Sverige.

