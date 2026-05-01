Så kan AI rädda grönskan i städerna

”Osynligt för mänskliga ögat”

ANNONS

”Träd kommunicerar sin stress långt innan den blir synlig. Signalerna finns där, men de är osynliga för det mänskliga ögat. Det är exakt det gapet som AI, rätt använd, kan börja fylla”, menar Devon Young hos Avanade.

Genom att kombinera sensorer, realtidsdata och AI går det att övervaka enskilda träds hälsa kontinuerligt och skapa bättre beslutsunderlag.

Det öppnar för en mer systematisk hantering av grön infrastruktur, enligt Avanade.

”Med AI kan vi förstå trädens behov i realtid och gå från reaktiv till förebyggande skötsel. Det ger bättre förutsättningar att använda resurser rätt och agera innan problem uppstår”, påpekar Devon Young.

Att träd inte överlever kan bero på tecken som vi inte kan uppfatta med vår syn. Där kan AI göra en insats för att rädda träd och hjälpa vårt stadsklimat. (Foto: Adam Ihse/TT)

Sensorer och AI-modeller

Ett exempel är Avanades koncept Intelligent Garden, som tidigare visats på berömda Chelsea Flower Show i London.

Det är en lösning som kombinerar sensorer i marken med AI-modeller som tolkar data i realtid.

Devon Young är samtidigt tydlig med att AI inte är en universallösning.

ANNONS

”AI räddar inte träd, det gör människor. Tekniken ersätter varken arboristen som ser ett sjukt träd, stadsplaneraren som fattar beslut eller den politiska viljan att prioritera grön infrastruktur.”, säger Devon Young.

”Det AI kan göra är att ge bättre information tidigare och mer precist än vad som tidigare var möjligt.”

Flera kommuner på väg

Flera svenska kommuner utforskar redan i dag hur sensorer, data och AI kan bidra till mer hållbara stadsmiljöer. Men för att lyckas krävs beprövade verktyg som kopplar realtidsdata till konkret handling.

”Tekniken för att förstå stadsträdens behov finns. Utmaningen är att använda den i praktiken och omsätta insikter i konkreta åtgärder. Svenska kommuner har allt som krävs för att leda den utvecklingen”, hävdar Devon Young.

