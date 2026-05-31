Större hagel väntar Europa: "Extremt oroande"

Haglet blir större och kan således orsaka större skador (Foto: Hadi Mizban/TT)

En ny studie pekar på att klimatförändringarna kan göra de största hagelstenarna vanligare. Och Europa är långt ifrån immunt. ”Det är inte bara ett USA-problem”, konstaterar forskaren. 

Klimatet förändras och klimatförändringar orsakade av människor gör att tidigare hanterbara stormar kan förvandlas till farliga katastrofer

Orkanerna blir värre, värmeböljorna varmare och haglet? Det blir större. 

Större stenar i varmare klimat

När atmosfären blir varmare kan den hålla mer vattenånga. Det ger mer energi till oväder och kan skapa kraftigare uppvindar i åskmoln. Just sådana uppvindar är viktiga när stora hagelstenar bildas.

Enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature kan hagel större än en stor spelkula öka med 38 till 47 procent till slutet av seklet, beroende på hur stora utsläppen blir. Samtidigt väntas stormar med mindre hagel minska med fyra till åtta procent.

Det betyder alltså inte nödvändigtvis fler hagelstormar överallt. Men när haglet väl kommer kan det bli större och således mer skadligt.

En dyr väderfälla

Hagel dödar sällan människor. Däremot kostar det enorma summor.

Redan i dag orsakar hagel skador för omkring 80 miljarder dollar globalt, enligt John Allen, professor i meteorologi vid Central Michigan University och en av forskarna bakom studien.

Och även Europa påverkas. Enligt försäkringsgruppen Chaucer har antalet hagelstormar ökat kraftigt de senaste fem åren. En studie från 2026 pekar dessutom på att hagelsäsongerna 2022 och 2023 båda orsakade rekordförluster på över 5 miljarder euro.

Hot mot solpaneler och tak

Stora hagelstenar kan slå sönder bilar, tak, grödor och solpaneler, något som blir extra känsligt med tanke på att Europa bygger ut solenergin i snabb takt.

Klimatforskaren Andreas Prein vid ETH Zürich säger att små hagel kan förstöra grödor, men att stenar på omkring fem centimeter riskerar att orsaka ”stora skador” på fordon, tak, solpaneler och annan infrastruktur.

John Allen är orolig för att samhället inte är byggt för den nya risken.

”Vi har sett rekordstora hagelstenar de senaste åren. Jag tycker att det är extremt oroande eftersom vi egentligen inte bygger vår miljö för att tåla hagel”, säger han till Euronews

Europa pekas ut

Mycket forskning om hagel har tidigare handlat om USA. Men enligt forskarna väntas även Europa, Kanada och Argentina få stora ökningar av riktigt stora hagelstenar.

”Det är inte bara ett USA-problem”, konstaterar Allen.

Riskerna handlar dessutom inte bara om vädret i sig. Ju fler bostäder, solparker och annan infrastruktur som byggs i utsatta områden, desto större blir också skadorna när ovädren slår till.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

