Större hagel väntar Europa: "Extremt oroande"

En dyr väderfälla

Hagel dödar sällan människor. Däremot kostar det enorma summor.

Redan i dag orsakar hagel skador för omkring 80 miljarder dollar globalt, enligt John Allen, professor i meteorologi vid Central Michigan University och en av forskarna bakom studien.

Och även Europa påverkas. Enligt försäkringsgruppen Chaucer har antalet hagelstormar ökat kraftigt de senaste fem åren. En studie från 2026 pekar dessutom på att hagelsäsongerna 2022 och 2023 båda orsakade rekordförluster på över 5 miljarder euro.

Hot mot solpaneler och tak

Stora hagelstenar kan slå sönder bilar, tak, grödor och solpaneler, något som blir extra känsligt med tanke på att Europa bygger ut solenergin i snabb takt.

Klimatforskaren Andreas Prein vid ETH Zürich säger att små hagel kan förstöra grödor, men att stenar på omkring fem centimeter riskerar att orsaka ”stora skador” på fordon, tak, solpaneler och annan infrastruktur.

John Allen är orolig för att samhället inte är byggt för den nya risken.

”Vi har sett rekordstora hagelstenar de senaste åren. Jag tycker att det är extremt oroande eftersom vi egentligen inte bygger vår miljö för att tåla hagel”, säger han till Euronews.

Europa pekas ut

Mycket forskning om hagel har tidigare handlat om USA. Men enligt forskarna väntas även Europa, Kanada och Argentina få stora ökningar av riktigt stora hagelstenar.

”Det är inte bara ett USA-problem”, konstaterar Allen.

Riskerna handlar dessutom inte bara om vädret i sig. Ju fler bostäder, solparker och annan infrastruktur som byggs i utsatta områden, desto större blir också skadorna när ovädren slår till.

