Dina grönsaker och Sverige sårbart när Spaniens vatten sinar

Sverige hör till de mest beroende länderna. Enligt LRF har den svenska självförsörjningsgraden sjunkit från 75 procent i början av 1990-talet till omkring 50 procent i dag. Import står för varannan tugga.

17 procent tomat. Resten är import

Bara 17 procent av tomaterna som säljs i Sverige är svenskodlade. Under vinterhalvåret finns ingen inhemsk tomatproduktion alls. Allt importeras, en stor del från just Almería.

Gurka ligger på 49 procent självförsörjning. Mellan oktober och maj är Sverige helt importberoende. Paprika importeras nästan uteslutande.

Almerías exportvärde slog rekord säsongen 2024/2025 och landade på 4,1 miljarder euro (cirka 46 miljarder kronor). Paprika stod för 1,1 miljarder euro, gurka för 770 miljoner och tomat för 651 miljoner.

Vad det svenska importberoendet kostar syns redan i hushållens plånböcker. Sedan 2022 har matpriserna stigit med närmare 27 procent. Nya störningar i leveranskedjan kan driva dem ytterligare.