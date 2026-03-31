Sverige importerar 83 procent av alla tomater och är helt beroende av Spaniens ”plasthav” under vinterhalvåret. Nu töms grundvattnet i Almería fyra gånger snabbare än det fylls på.
Dina grönsaker och Sverige sårbart när Spaniens vatten sinar
Spaniens sydöstra hörn är hem åt världens mest intensiva jordbruksregion. I Almería breder drygt 30 000 hektar växthus ut sig över landskapet, synliga från rymden. Härifrån exporteras 2,7 miljoner ton frukt och grönsaker varje år till Nordeuropa.
Sverige hör till de mest beroende länderna. Enligt LRF har den svenska självförsörjningsgraden sjunkit från 75 procent i början av 1990-talet till omkring 50 procent i dag. Import står för varannan tugga.
17 procent tomat. Resten är import
Bara 17 procent av tomaterna som säljs i Sverige är svenskodlade. Under vinterhalvåret finns ingen inhemsk tomatproduktion alls. Allt importeras, en stor del från just Almería.
Gurka ligger på 49 procent självförsörjning. Mellan oktober och maj är Sverige helt importberoende. Paprika importeras nästan uteslutande.
Almerías exportvärde slog rekord säsongen 2024/2025 och landade på 4,1 miljarder euro (cirka 46 miljarder kronor). Paprika stod för 1,1 miljarder euro, gurka för 770 miljoner och tomat för 651 miljoner.
Vad det svenska importberoendet kostar syns redan i hushållens plånböcker. Sedan 2022 har matpriserna stigit med närmare 27 procent. Nya störningar i leveranskedjan kan driva dem ytterligare.
Grundvattnet töms och regnet räcker inte
Under plasten pågår en kris. Över 80 procent av jordbruksvattnet i Almería hämtas ur grundvattnet. Regionen får bara 200 millimeter nederbörd per år och räknas som en av Europas torraste.
I Sorbas grundvatten tas 20 miljarder liter per år, fyra gånger den naturliga återfyllnadstakten. Havsvattnet tränger in och förstör brunnar. Almería är klassat som nitratkänsligt område av EU.
Dammarna i provinsen ligger på bara 7,1 procent av full kapacitet. Torkan har slagit hårt mot hela Spanien och den sydöstra kusten är värst drabbad.
Extremväder slår allt hårdare mot grönsaksodlingarna
Klimatförändringarna förstärker problemen. I oktober 2024 förstörde en hagelstorm stora delar av odlingsytan i El Ejido. Omkring 4 500 hektar växthus skadades.
Sammanlagt en tredjedel av områdets hela yta. Miljontals tomater, paprika och gurkor fick kasseras.
EU:s totala fruktskörd 2025 backade 3 procent jämfört med året innan. Nederbörden i Spanien väntas minska 14–20 procent till 2050 enligt EU:s miljöbyrå EEA. OECD varnade i slutet av 2025 att klimatförändringarna hotar Spaniens ekonomiska tillväxt.
Satsar 6,6 miljarder kronor
Spanien satsar 586 miljoner euro (cirka 6,6 miljarder kronor) på vatteninfrastruktur i Almería. Avsaltningsanläggningen i Carboneras, en av Europas största, moderniseras. Men den producerar omkring 44 miljoner kubikmeter per år. Bara en bråkdel av regionens underskott på 170 miljoner kubikmeter.
De nya anläggningarna beräknas inte stå klara förrän 2029.
Priserna stiger redan
Almerías exportvärde av grönsaker ökade kraftigt förra säsongen medan volymen låg i stort sett stilla och kilopriset stiger.
Om en ny allvarlig torka slår till kan leveransstörningar driva priserna ytterligare uppåt. Våra grönsarker som paprika, tomater och gurka, produkter där Sverige saknar egen produktion under vintern, drabbas först.
Sverige står inför ett val.
Ska vi fortsätta förlita sig på ett plasthav vars vattenförsörjning sinar, eller investera i inhemska alternativ som exempelvis vertikala odlingar och nya växthustekniker?