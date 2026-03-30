Satellitbilder visar hur växthus breder ut sig: "Revolution"

Här produceras årligen omkring 3,5 miljoner ton grönsaker som exporteras till stora delar av Europa och bidrar till en miljardindustri.

Kunde skapa ett mikroklimat

Området, känt som Campo de Dalías, var på 1960-talet en torr och ekonomiskt utsatt region.

Genom att experimentera med enkla plastkonstruktioner lyckades lokala bönder skapa ett mikroklimat som skyddade grödor från vind och kyla, skriver The Guardian.

Med tiden utvecklades tekniken och kompletterades med droppbevattning, biologisk skadedjursbekämpning och avancerad växtforskning.

Resultatet blev ett intensivt jordbrukssystem med möjlighet till flera skördar per år, även under vintermånaderna.