Att odla mat i växthus förknippas ofta med småskaligt jordbruk. Men i Spanien har ett helt ”plasthav” vuxit fram.
Satellitbilder visar hur växthus breder ut sig: "Revolution"
I Andalusien i södra Spanien breder världens största koncentration av växthus ut sig – ett område som ofta kallas Europas grönsaksträdgård.
Väster om Almería täcks över 30 000 hektar mark av plast, ett landskap så omfattande att det syns tydligt på satellitbilder.
Här produceras årligen omkring 3,5 miljoner ton grönsaker som exporteras till stora delar av Europa och bidrar till en miljardindustri.
Kunde skapa ett mikroklimat
Området, känt som Campo de Dalías, var på 1960-talet en torr och ekonomiskt utsatt region.
Genom att experimentera med enkla plastkonstruktioner lyckades lokala bönder skapa ett mikroklimat som skyddade grödor från vind och kyla, skriver The Guardian.
Med tiden utvecklades tekniken och kompletterades med droppbevattning, biologisk skadedjursbekämpning och avancerad växtforskning.
Resultatet blev ett intensivt jordbrukssystem med möjlighet till flera skördar per år, även under vintermånaderna.
”Hållbar teknologisk revolution”
Nu fungerar regionen som ett centrum för jordbruksinnovation.
”Idag håller en hållbar teknologisk revolution på att dra igång”, säger Guadalupe López Díaz på Fundación Tecnova-centret.
Forskningsanläggningar och laboratorier utvecklar nya metoder för att minska vatten- och energiförbrukning samt öka motståndskraften mot klimatförändringar.
Avsaltningsanläggningar längs kusten förser växthusen med vatten genom att omvandla havsvatten till bevattningsbart sötvatten.
Finns stora utmaningar
Samtidigt växer ambitionerna inför framtiden. Utbildningsinstitutioner i området förbereder en ny generation jordbrukare med fokus på teknik som artificiell intelligens, sensorer och hållbara material.
Målet är att kombinera hög produktivitet med miljöhänsyn och cirkulär ekonomi.
Trots framgångarna finns betydande utmaningar. Jordbruket är starkt beroende av utländsk arbetskraft, ofta från Nordafrika och Afrika söder om Sahara.
Många arbetare lever under godtagbara förhållanden, men rapporter om låga löner och osäkra bostäder förekommer. Dessutom kvarstår miljöproblem kopplade till plastavfall, trots att en stor del återvinns.
