Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?

Tvivlar på EU:s förmåga att bryta med Kina
Ifrågasatt. EU-kommissionens förmåga att skapa resurser och en plan som reellt bryter beroendet av Kina möts av skepsis. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

EU vill ta sig ur Kinas grepp när det gäller jordartsmetaller. Men nu tvingas man ställa frågan om man har råd att ta sig loss?

EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska ta sig ur Kinas grepp.

Nu ifrågasätter allt fler EU:s möjligheter att klara detta, skriver Politico.

Redan för två år sedan tog EU sitt första initiativ, via lagen om kritiska råvaror, men kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kan fortfarande konstatera att Kina står för 99 procent av EU:s leveranser av sällsynta jordartsmetaller och 98 procent av permanentmagneterna.

Den nya planen, ”ResourceEU” väntas följa en likartad modell som RepowerEU-planen, där kommissionen 2022 föreslog investeringar på 225 miljarder euro för att diverse energiförsörjningen.

Lutar åt samma håll? Donald Trump och Xi Jinping ser ut att ha enat sig på vissa punkter kring jordartsmetaller vid toppmötet i Sydkorea. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

Hoppas på större satsning

2025 anses det största hindret för en nysatsning med substans vara brist på pengar för stöd till gruv-, bearbetnings- och tillverkningsinitiativ.

”Det är fortfarande i sin linda”, säger Florian Anderhuber, biträdande chef för lobbygruppen Euromines.

”Vi hoppas att det kommer att bli en större satsning som går utöver genomförandet av lagen om kritiska råvaror”, tillägger han.

“Europa kan inte göra saker på samma sätt längre”, sade von der Leyen när hon tillkännagav initiativet kring jordartsmetaller.

“Vi lärde oss denna läxa smärtsamt när det handlade om energi; vi kommer inte att upprepa den med kritiska råvaror. Så det är dags att skynda på och vidta de åtgärder som behövs.”

Parallella förhandlingar

Denna veckas fredag landar en kinesisk delegation i Bryssel för att diskutera exportgodkännanden för sina största råvaruköpare.

Parallellt med det är energi- och miljöministrarna för G7-länderna samlade i Toronto för att diskutera hur de ska kunna minska riskerna i sin mineralförsörjning.

Som grädde på moset gör alla sina åtaganden i skenet av vad som ser ut att vara en överenskommelse mellan USA och Kina efter mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping i Sydkorea.

”Pengar har varit en verklig flaskhals för Europas råvaruagenda”, säger Tobias Gehrke vid Europeiska rådet för utrikesrelationer.

”Brytning, bearbetning, återvinning och lagring behöver alla seriös finansiering.”

”Kräver verklig finansiering”

ResourceEU måste bli en ”resursstrategi som backas upp av verklig finansiering”, säger Hildegard Bentele, ledamot av Europaparlamentet som har arbetat med kritiska mineraler i åratal.

“Detta kräver en europeisk råvarufond, modellerad efter framgångsrika instrument i flera medlemsstater, för att stödja strategiska projekt i hela värdekedjan, från utvinning till återvinning”, säger den tyska kristdemokraten.

“Så länge europeiska industrier kan köpa billigare material från Kina har andra producenter inte en chans”, varnar Tobias Gehrke.

EUjordartsmetallerKina
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

