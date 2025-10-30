Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?

EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska ta sig ur Kinas grepp.

Nu ifrågasätter allt fler EU:s möjligheter att klara detta, skriver Politico.

Redan för två år sedan tog EU sitt första initiativ, via lagen om kritiska råvaror, men kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kan fortfarande konstatera att Kina står för 99 procent av EU:s leveranser av sällsynta jordartsmetaller och 98 procent av permanentmagneterna.

Den nya planen, ”ResourceEU” väntas följa en likartad modell som RepowerEU-planen, där kommissionen 2022 föreslog investeringar på 225 miljarder euro för att diverse energiförsörjningen.

Lutar åt samma håll? Donald Trump och Xi Jinping ser ut att ha enat sig på vissa punkter kring jordartsmetaller vid toppmötet i Sydkorea. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

Hoppas på större satsning

2025 anses det största hindret för en nysatsning med substans vara brist på pengar för stöd till gruv-, bearbetnings- och tillverkningsinitiativ.

”Det är fortfarande i sin linda”, säger Florian Anderhuber, biträdande chef för lobbygruppen Euromines.

”Vi hoppas att det kommer att bli en större satsning som går utöver genomförandet av lagen om kritiska råvaror”, tillägger han.

“Europa kan inte göra saker på samma sätt längre”, sade von der Leyen när hon tillkännagav initiativet kring jordartsmetaller.

“Vi lärde oss denna läxa smärtsamt när det handlade om energi; vi kommer inte att upprepa den med kritiska råvaror. Så det är dags att skynda på och vidta de åtgärder som behövs.”

