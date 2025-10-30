EU vill ta sig ur Kinas grepp när det gäller jordartsmetaller. Men nu tvingas man ställa frågan om man har råd att ta sig loss?
Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?
Mest läst i kategorin
Koppar stjäl showen av guld – nytt rekord
Koppar noterar nytt rekordpris, 11 200 dollar per ton, samtidigt som guld på senare tid haft svår motvind men studsar upp på nytt i dag. Koppar tampas med en utbudspress och detta bidrar till att metallen nu slår nytt prisrekord, uppger Business Insider (BI) och berättar att det råder kopparbrist hos gruvföretag vid sidan av …
Turist hittade diamant på nästan 4 karat i leran
Den som hittar en diamant i Crater of diamonds state park i nordamerikanska Arkansas får behålla den, på ett villkor. Den 21:a april 2025 hittade turisten David DeCook en brun diamant på 3,81 karat i Crater of diamonds state park, i Murfreesboro i Arkansas. “Ni kommer att bli så irriterade när ni ser vad jag …
Boliden kritiserar höjd gruvskatt – kan påverka hela Europa
Finland planerar att höja såväl gruvskatt som elskatt. Det kan få stora konsekvenser för råvaruförsörjningen i Europa, menar bland annat den svenska gruvjätten Boliden. Kraftigt höjda skatter på gruvnäringen är just nu på förslag från den finländska regeringen. Det är något som väcker oro inom branschen och kan leda till att flera gruvor stängs i …
Vatten i batteriet – genombrott kan krossa litiums dominans
Ett oväntat forskningsgenombrott kan förändra framtidens batterier. En upptäckt som dessutom kan användas för att avsalta havsvatten. Forskare vid University of Surrey har upptäckt att natriumjonbatterier presterar betydligt bättre när man behåller vatten i materialet. Traditionellt har forskare värmebehandlat natriumvanadat-hydrat (NVOH) för att avlägsna vatteninnehållet, men forskarteamet vid Surrey valde att utmana den invanda metoden. …
Har hittat svenskt uran: "Borrklara mål"
Kontroversiellt men eftertraktat. Jakten på uran går vidare i Sverige. Nu tror sig ett kanadensiskt företag ha hittat en betydande fyndighet. Uran är hett, inte minst efter att regeringen öppnat för möjligheter till uranbrytning i Sverige i ett kontroversiellt beslut. SGU, Sveriges geologiska undersökning, konstaterar att ”uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke …
EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska ta sig ur Kinas grepp.
Nu ifrågasätter allt fler EU:s möjligheter att klara detta, skriver Politico.
Redan för två år sedan tog EU sitt första initiativ, via lagen om kritiska råvaror, men kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kan fortfarande konstatera att Kina står för 99 procent av EU:s leveranser av sällsynta jordartsmetaller och 98 procent av permanentmagneterna.
Den nya planen, ”ResourceEU” väntas följa en likartad modell som RepowerEU-planen, där kommissionen 2022 föreslog investeringar på 225 miljarder euro för att diverse energiförsörjningen.
Nu stiger aktier kopplade till sällsynta jordartsmetaller. Dagens PS
Hoppas på större satsning
2025 anses det största hindret för en nysatsning med substans vara brist på pengar för stöd till gruv-, bearbetnings- och tillverkningsinitiativ.
”Det är fortfarande i sin linda”, säger Florian Anderhuber, biträdande chef för lobbygruppen Euromines.
”Vi hoppas att det kommer att bli en större satsning som går utöver genomförandet av lagen om kritiska råvaror”, tillägger han.
“Europa kan inte göra saker på samma sätt längre”, sade von der Leyen när hon tillkännagav initiativet kring jordartsmetaller.
“Vi lärde oss denna läxa smärtsamt när det handlade om energi; vi kommer inte att upprepa den med kritiska råvaror. Så det är dags att skynda på och vidta de åtgärder som behövs.”
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Parallella förhandlingar
Denna veckas fredag landar en kinesisk delegation i Bryssel för att diskutera exportgodkännanden för sina största råvaruköpare.
Parallellt med det är energi- och miljöministrarna för G7-länderna samlade i Toronto för att diskutera hur de ska kunna minska riskerna i sin mineralförsörjning.
Som grädde på moset gör alla sina åtaganden i skenet av vad som ser ut att vara en överenskommelse mellan USA och Kina efter mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping i Sydkorea.
”Pengar har varit en verklig flaskhals för Europas råvaruagenda”, säger Tobias Gehrke vid Europeiska rådet för utrikesrelationer.
”Brytning, bearbetning, återvinning och lagring behöver alla seriös finansiering.”
”Kräver verklig finansiering”
ResourceEU måste bli en ”resursstrategi som backas upp av verklig finansiering”, säger Hildegard Bentele, ledamot av Europaparlamentet som har arbetat med kritiska mineraler i åratal.
“Detta kräver en europeisk råvarufond, modellerad efter framgångsrika instrument i flera medlemsstater, för att stödja strategiska projekt i hela värdekedjan, från utvinning till återvinning”, säger den tyska kristdemokraten.
“Så länge europeiska industrier kan köpa billigare material från Kina har andra producenter inte en chans”, varnar Tobias Gehrke.
Kina stryper mineralexporten – slår mot USA. Dagens PS
EU varnar Kina: Släpp metallerna – annars. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten
Inför pensionen vill många bli skuldfria. Men är det alltid rätt? En expert säger nej – en annan visar var gränsen går. Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP. Sedan …
Så lång tid tar det att nå handpenningen – om du börjar nu
Drömmer du om att köpa din första bostad? Då känner du säkert till den ökända kontantinsatsen – men vet du hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop till den? Nordeas privatekonom Anders Stenkrona har räknat på saken, och siffrorna visar att det krävs både tid och disciplin för att nå bostadsdrömmen. Missa inte: …
Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?
EU vill ta sig ur Kinas grepp när det gäller jordartsmetaller. Men nu tvingas man ställa frågan om man har råd att ta sig loss? EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska …
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad risk för världens farligaste sjukdomar. Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover …
ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar
Europeiska centralbanken lämnar räntan oförändrad på 2 procent – och signalerar försiktighet trots tecken på starkare tillväxt, enligt CNBC. Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent. Missa inte: Fed sänker räntan …