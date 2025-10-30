Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt

Toppmötet i Sydkorea betecknas som ”fantastiskt” av Donald Trump, ja till och med ”enastående”.

Enligt den amerikanska presidenten kommer Kina återuppta köpet av sojabönor från USA, och de amerikanska fentanyltullarna sänks omgående till 10 procent medan Kina pausar sina planer på restriktioner av sällsynta jordartsmetaller i minst ett år, uppger han.

Nedåt på Hongkongs och Kinas marknader

Allt enligt Bloomberg som rapporterar att Hongkongbörsen och den kinesiska marknaden dock faller på torsdagsmorgonen, svensk tid, lunchtid lokalt i Asien, då mötet mellan Xi och Trump inte tycks ha resulterat i några större framsteg i någon fråga.

Oljepriset uppges samtidigt nå ”handelsbotten”. Oljan stod inte ens på agendan, däremot det från Ryssland krigshärjade Ukraina.

Inför mötet hade Trump aviserat att han skulle ta upp Kinas import av rysk olja.

Inget har kommit ut från kineserna än

Det är också så, skriver Bloomberg, att Kina fortfarande inte har kommenterat diskussionerna som förekom mellan Trump och Xi Jinping.

Det kinesiska handelsministeriet, liksom landets utrikesdepartement, ska senare under dagen hålla presskonferens.

Trumps kommentar om Xi efteråt var:

”Han är en fantastisk ledare för ett mycket mäktigt land. Vi uppskattar att han kom till det här mötet.”

Det hyperkänsliga ämnet Taiwan, som kineserna anser ingår i deras territorium, diskuterades inte alls, enligt Trump som däremot uppgav att Nvidias chip till Kina var uppe för diskussion.

