Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning.
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. “Återställ våtmarker!” är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Grått hår kan vara bra för hälsan
Att bli gråhårig kan vara ett tecken på mer än att du åldras, det har i ny forskning visat sig återspegla kroppens naturliga försvar mot cancer. Medelåldern för när håret grånar är olika för olika befolkningsgrupper, men för bara 6 till 23 procent av alla i åldern 45 till 65 har mer än hälften av …
Ungerska spionanklagelser skapar kris i EU-toppen
EU-kommissionen är under press efter misstankar om ungersk spionring, samtidigt ökar samarbetet mellan Europas underrättelsetjänster efter att Donald Trump stramat åt informationsutbytet med EU-länderna. Det är minst sagt en turbulent tid att vara spion i Europa. Det råder en förtroendekris på högsta nivå bland EU:s parlamentariker. Flera EU-tjänstemän kräver att få veta vad kommissionen visste …
Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet
Om du har Lysa som pensionsförvaltare så kan du nu se din pension på minPension. Det är ett viktigt steg, menar Annelie Nordin. Annelie Nordin är enhetschef på MinPension. “Vi är glada att hälsa Lysa välkomna som vår partner. Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension”, …
Turkiets attack: Finland "lika värdelöst som Sverige"
Turkiet drog ut på det NATO-inträdet i åratal för både Sverige och Finland. Nu avslöjas spelet bakom kulisserna i finska presidentens nya bok. I Finlands president Sauli Niinistös nya bok, Alla vägar till säkerhet – Det ihärdiga Finlands väg, berättar han om hur Turkiet blockerade Finlands inträde i NATO efter Rysslands invasion av Ukraina på …
Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg.
Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med tvåsiffriga tal under det senaste halvåret, har vissa produktkategorier faktiskt ökat jämfört med 2024.
E-cigaretter och elcyklar visar stark efterfrågan. Och exporten av raffinerade kopparkatoder har skjutit i höjden från nästan ingenting till 270 miljoner dollar under det senaste kvartalet
Kinas bästa vapen mot Trump: “Börsen”
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det
Kinas förhandlingsposition stärks
Kinas dominerande position inom globala leveranskedjor, särskilt för sällsynta jordartsmetaller och elektronik, ger landet förhandlingsstyrka inför kommande samtal med USA.
Kina stryper mineralexporten – slår mot USA. Dagens PS
Under tredje kvartalet anlände kinesiska varor värda över 100 miljarder dollar till USA. Det hjälper Peking att hålla upp sin ekonomiska tillväxt.
“Kinas starka position i globala leveranskedjor ger landet viss förhandlingsstyrka med amerikanska importörer på kort sikt”, skriver Bloomberg-ekonomerna Chang Shu och David Qu.
De varnar för att andra länder inte snabbt kan ersätta Kina som leverantör till USA.
Tullarna börjar bita
Samtidigt visar ny statistik att tullarna gradvis får effekt. Enligt China Daily sjönk amerikanska containerimporter med 8,4 procent i september jämfört med föregående år, med en betydande nedgång på 22,9 procent för varor från Kina.
Världsekonomin är robust – men hur länge till? Realtid
Kinas andel av total amerikansk import minskade till 33 procent i september från 34,5 procent i augusti, enligt leveranskedjeföretaget Descartes.
Den största nedgången sågs inom leksaker, sportsvaror, skodon och kläder, rapporterar.
Förväntas sjunka ytterligare
Många företag har “frontladdat” varor tidigare under året för att undvika tullarna.De har lett till att importvolymerna nu förväntas sjunka ytterligare under resten av året.
Därför har Trumps tullar inte knäckt världsekonomin. Realtid
Trots motståndskraften från vissa sektorer är skadorna på den bilaterala handeln redan allvarligare än under Trumps första presidentperiod, enligt Internationella valutafonden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …