Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig

Kinas handel med USA är fortsatt stor. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning.

Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg.

Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med tvåsiffriga tal under det senaste halvåret, har vissa produktkategorier faktiskt ökat jämfört med 2024.

E-cigaretter och elcyklar visar stark efterfrågan. Och exporten av raffinerade kopparkatoder har skjutit i höjden från nästan ingenting till 270 miljoner dollar under det senaste kvartalet

Kinas förhandlingsposition stärks

Kinas dominerande position inom globala leveranskedjor, särskilt för sällsynta jordartsmetaller och elektronik, ger landet förhandlingsstyrka inför kommande samtal med USA.

Under tredje kvartalet anlände kinesiska varor värda över 100 miljarder dollar till USA. Det hjälper Peking att hålla upp sin ekonomiska tillväxt.

“Kinas starka position i globala leveranskedjor ger landet viss förhandlingsstyrka med amerikanska importörer på kort sikt”, skriver Bloomberg-ekonomerna Chang Shu och David Qu.

De varnar för att andra länder inte snabbt kan ersätta Kina som leverantör till USA.

Tullarna börjar bita

Samtidigt visar ny statistik att tullarna gradvis får effekt. Enligt China Daily sjönk amerikanska containerimporter med 8,4 procent i september jämfört med föregående år, med en betydande nedgång på 22,9 procent för varor från Kina.

Kinas andel av total amerikansk import minskade till 33 procent i september från 34,5 procent i augusti, enligt leveranskedjeföretaget Descartes.

Den största nedgången sågs inom leksaker, sportsvaror, skodon och kläder, rapporterar.

Förväntas sjunka ytterligare

Många företag har “frontladdat” varor tidigare under året för att undvika tullarna.De har lett till att importvolymerna nu förväntas sjunka ytterligare under resten av året.

Trots motståndskraften från vissa sektorer är skadorna på den bilaterala handeln redan allvarligare än under Trumps första presidentperiod, enligt Internationella valutafonden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

