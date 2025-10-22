Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig

Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg.

Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med tvåsiffriga tal under det senaste halvåret, har vissa produktkategorier faktiskt ökat jämfört med 2024.

E-cigaretter och elcyklar visar stark efterfrågan. Och exporten av raffinerade kopparkatoder har skjutit i höjden från nästan ingenting till 270 miljoner dollar under det senaste kvartalet

Kinas förhandlingsposition stärks

Kinas dominerande position inom globala leveranskedjor, särskilt för sällsynta jordartsmetaller och elektronik, ger landet förhandlingsstyrka inför kommande samtal med USA.

Under tredje kvartalet anlände kinesiska varor värda över 100 miljarder dollar till USA. Det hjälper Peking att hålla upp sin ekonomiska tillväxt.

“Kinas starka position i globala leveranskedjor ger landet viss förhandlingsstyrka med amerikanska importörer på kort sikt”, skriver Bloomberg-ekonomerna Chang Shu och David Qu.

De varnar för att andra länder inte snabbt kan ersätta Kina som leverantör till USA.