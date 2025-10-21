Dagens PS
Kina stryper mineralexporten – slår mot USA

Kinas dominans inom jordartsmetaller slår mot USA när exporten stryps. (Foto: Dominik Vanyi / Unsplash)
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Kinas export av magneter gjorda av sällsynta jordartsmetaller till USA föll med nästan 30 procent i september jämfört med samma månad förra året.

Det är den andra månaden i rad med minskad export, enligt siffror från Kinas tullmyndighet, rapporterar CNBC.

Exporten sjönk med 28,7 procent från augusti till 420,5 ton i september. Nedgången kommer efter en kortvarig återhämtning som började i juni, när Peking hade gått med på att påskynda exporttillstånd för sällsynta jordartsmetaller under handelssamtal med amerikanska tjänstemän i London.

Enligt CNBC har kinesiska företag som tillverkar magneter av sällsynta jordartsmetaller utsatts för strängare granskning av exportlicensansökningar sedan september. Siffrorna kommer också före Pekings utökade exportlicensregim som tillkännagavs tidigare i oktober.

Kina behåller dominans trots amerikanska initiativ

Kina kontrollerar för närvarande cirka 70 procent av gruvdriften och 90 procent av bearbetningen av sällsynta jordartsmetaller. Det enligt Washington-baserade Center for Strategic and International Studies. Magneterna är avgörande för teknologier som elfordon, förnybar energi, elektronik och försvarssystem.

Kinas ledare Xi Jinping sitter på trumfkort i form av sällsynta jordartsmetaller. (Foto: Ng Han Guan)

De nya exportkontrollerna, som träder i kraft den 1 december, kommer att kräva att företag var som helst i världen måste ha licens för att exportera magneter. Det gälleräven vissa halvledarmaterial som innehåller även spårmängder av mineraler från Kina eller producerade med kinesisk teknologi.

Störningarna har fått USA och dess partners att påskynda arbetet med att bygga alternativa försörjningskedjor. På måndagen undertecknade USA och Australien ett mineralavtal värt upp till 8,5 miljarder dollar, enligt bland annat Deutsche Welle.

Avtalet inkluderar finansiering för flera projekt för att öka tillgången på sällsynta jordartsmetaller och kritiska mineraler. Mineraler som används inom försvarstillverkning och energisäkerhet.

Lång väg till självförsörjning av jordartsmetaller

Trots dessa initiativ kommer det sannolikt att ta minst ett decennium, om inte längre, att bryta Kinas dominans över försörjningen av sällsynta jordartsmetaller. Det menar experter som Al Jazeera intervjuat.

Ryan Castilloux, grundare av Adamas Intelligence, uppskattar att USA och dess allierade kommer att behöva 10-15 år med “ihållande politik och investeringsmomentum” för att skapa en försörjningskedja med tillräcklig bredd och djup.

För närvarande importerar USA omkring 10 000 ton magneter av sällsynta jordartsmetaller årligen från Kina, medan Europa importerar mer än 25 000 ton.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

