Miljontals användare måste vänja sig vid ett nytt sätt att logga in

Ny teknik ska göra inloggningen säkrare

I stället vill Microsoft att användarna går över till så kallade passkeys, eller inloggningsnycklar.

Tekniken bygger på att en digital nyckel lagras i mobilen, datorn eller surfplattan. När användaren ska logga in räcker det att identifiera sig med fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller en lokal pinkod.

Till skillnad från lösenord finns det ingen kod att komma ihåg och ingen hemlig information som skickas över nätet vid varje inloggning.

Målet är att göra det betydligt svårare för bedragare att lura användare genom falska mejl, bluff-sms eller fejkade inloggningssidor.

Svenska användare känner redan igen tekniken

För många svenskar är utvecklingen mindre dramatisk än den kan låta.

ANNONS

BankID har redan gjort biometrisk identifiering till en naturlig del av vardagen. Miljontals svenskar använder dagligen fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för att komma åt banktjänster, myndighetssidor och olika appar.

Skillnaden är att samma tänk nu sprids till allt fler digitala tjänster, från e-post och molnlagring till sociala medier och arbetsverktyg.

Säkerhetsexperterna är inte helt överens

Alla är dock inte övertygade om att passkeys är den slutgiltiga lösningen.

Forskare har pekat på att även den nya tekniken kan angripas om en användares enhet eller webbläsare komprometteras. Kritiker varnar därför för att ingen säkerhetslösning är helt vattentät.

Samtidigt råder bred enighet om att passkeys erbjuder ett starkare skydd än sms-baserade engångskoder.

Därför är det troligt att utvecklingen fortsätter i samma riktning. Framtidens inloggning kommer sannolikt att handla mindre om lösenord och sms – och mer om att mobilen, datorn eller ditt ansikte fungerar som nyckeln.

Ett sms med en engångskod kan snart tillhöra internethistorien. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så skyddar du dina konton redan i dag

ANNONS

Aktivera tvåfaktorsautentisering på viktiga konton.

Välj autentiseringsapp framför sms-koder när det är möjligt.

Skydda din mejladress extra noggrant eftersom den ofta används för återställning av konton.

Uppdatera mobil, dator och appar regelbundet.

Var skeptisk till länkar i mejl och sms även om de ser äkta ut.