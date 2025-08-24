I månader har USA:s försvarsdepartement i tysthet blockerat Ukrainas försök att slå till mot mål inne i Ryssland med amerikanska långdistansrobotar.
Källor: USA stoppar ukrainska attacker mot Ryssland
Enligt uppgifter till Wall Street Journal har Pentagon infört en särskild prövningsmekanism som gör att varje ukrainsk begäran om att använda de amerikanska robotarna Army Tactical Missile Systems (ATACMS) måste godkännas högst upp i försvarsledningen.
Systemet, som utvecklats av Elbridge Colby, undersekreterare för försvarspolitik, ger försvarsminister Pete Hegseth sista ordet i varje enskilt fall. Hegseth kan även neka användningen av andra vapensystem från Europa som är beroende av amerikansk underrättelseinformation, exempelvis Storbritanniens Storm Shadow.
I praktiken har det lett till ett totalstopp. Sedan i våras har Ukraina inte fått använda ATACMS mot ryskt territorium.
Vita huset vill locka Moskva till samtal
Bakgrunden till begränsningarna är Vita husets strategi. President Donald Trump vill hålla öppet för möjliga fredsförhandlingar med Moskva och undvika att kriget trappas upp ytterligare.
”President Trump har varit väldigt tydlig med att kriget i Ukraina måste ta slut. Det har inte skett någon förändring i det militära läget mellan Ryssland och Ukraina just nu”, sade Vita husets presstalesperson Karoline Leavitt i ett uttalande.
Trump kritiserar – men ändrar inte kurs
Samtidigt har Trump själv nyligen skrivit på sociala medier att Ukraina inte kan vinna utan att gå på offensiven.
”Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att vinna ett krig utan att attackera det invaderande landet. Det finns ingen chans att vinna”, skrev han.
Trots de hårda orden innebär det inte att Pentagon ändrar sin linje. En högt uppsatt tjänsteman säger till tidningen att Trump fortfarande kan komma att byta åsikt – men i nuläget gäller prövningssystemet.
Ukraina utvecklar egna vapen
Under Biden-administrationen fick Ukraina grönt ljus att använda ATACMS mot mål inne i Ryssland, särskilt efter att Nordkorea gått in på Moskvas sida i kriget. Men med Trump i Vita huset har pendeln svängt tillbaka.
Ukraina har samtidigt tagit fram egna alternativ. Landet har använt drönare för att slå mot ryska oljeraffinaderier och flygbaser, och president Volodymyr Zelensky har berättat att en ny kryssningsrobot – med kodnamnet Flamingo – är på väg att massproduceras.
Vapnen som kan avgöra
ATACMS har en räckvidd på nästan 30 mil och kan nå djupt in i ryskt territorium. Tillsammans med Storm Shadow har de gett Ukraina möjlighet att hota ryska ledningscentraler och flygfält långt bakom fronten.
Men med Pentagons broms på plats sitter Ukraina fast i ett spel där Washington bestämmer när vapnen får användas. Något som sker samtidigt som Ryssland pressar på med sin överlägsna tillgång på manskap och resurser.
”Man vill inte begränsa Ukrainas förmåga att sätta press på ryssarna”, säger James Townsend, tidigare högt uppsatt Pentagon-tjänsteman under Obama.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
I månader har USA:s försvarsdepartement i tysthet blockerat Ukrainas försök att slå till mot mål inne i Ryssland med amerikanska långdistansrobotar. Enligt uppgifter till Wall Street Journal har Pentagon infört en särskild prövningsmekanism som gör att varje ukrainsk begäran om att använda de amerikanska robotarna Army Tactical Missile Systems (ATACMS) måste godkännas högst upp i
