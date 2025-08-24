Källor: USA stoppar ukrainska attacker mot Ryssland

Enligt uppgifter till Wall Street Journal har Pentagon infört en särskild prövningsmekanism som gör att varje ukrainsk begäran om att använda de amerikanska robotarna Army Tactical Missile Systems (ATACMS) måste godkännas högst upp i försvarsledningen.

Systemet, som utvecklats av Elbridge Colby, undersekreterare för försvarspolitik, ger försvarsminister Pete Hegseth sista ordet i varje enskilt fall. Hegseth kan även neka användningen av andra vapensystem från Europa som är beroende av amerikansk underrättelseinformation, exempelvis Storbritanniens Storm Shadow.

I praktiken har det lett till ett totalstopp. Sedan i våras har Ukraina inte fått använda ATACMS mot ryskt territorium.

Vita huset vill locka Moskva till samtal

Bakgrunden till begränsningarna är Vita husets strategi. President Donald Trump vill hålla öppet för möjliga fredsförhandlingar med Moskva och undvika att kriget trappas upp ytterligare.

”President Trump har varit väldigt tydlig med att kriget i Ukraina måste ta slut. Det har inte skett någon förändring i det militära läget mellan Ryssland och Ukraina just nu”, sade Vita husets presstalesperson Karoline Leavitt i ett uttalande.