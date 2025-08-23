Glöm klimat och terrorism: Det här ses som största hotet mot Sverige 

Undersökningen omfattar drygt 31 000 personer i 25 länder och visar att spridningen av falsk information online uppfattas som det största nationella hotet i flera höginkomstländer.

I sju länder, bland annat Tyskland, Polen, Storbritannien, Sverige och USA, ses desinformation som ett större hot än både terrorism och klimatförändringar.

I Sverige anser 74 procent av de tillfrågade att falsk information på nätet utgör ett stort hot.

Största hotet i Europa – skarpa skillnader

Resultatet varierar dock kraftigt mellan olika länder.

I Tyskland och Polen är oron allra störst. Där svarade 81 respektive 85 procent att ”fake news” är det största hotet.

I andra länder ligger ekonomin eller klimatet högre upp på listan. I Grekland rankas den globala ekonomin som det största hotet, följt av klimatförändringar, medan falsk information hamnar på tredje plats.