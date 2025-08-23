Dagens PS
Glöm klimat och terrorism: Det här ses som största hotet mot Sverige 

Största hotet
Spridningen av falsk information online uppfattas som det största nationella hotet i flera höginkomstländer (Foto: Andrew Harnik/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Krig, terrorism, klimatkris eller pandemier? En ny stor rapport från Pew Research Center visar att svaret i många länder – däribland Sverige – är något helt annat. 

Undersökningen omfattar drygt 31 000 personer i 25 länder och visar att spridningen av falsk information online uppfattas som det största nationella hotet i flera höginkomstländer.

I sju länder, bland annat Tyskland, Polen, Storbritannien, Sverige och USA, ses desinformation som ett större hot än både terrorism och klimatförändringar.

I Sverige anser 74 procent av de tillfrågade att falsk information på nätet utgör ett stort hot.

Största hotet i Europa – skarpa skillnader

Resultatet varierar dock kraftigt mellan olika länder.

I Tyskland och Polen är oron allra störst. Där svarade 81 respektive 85 procent att ”fake news” är det största hotet.

I andra länder ligger ekonomin eller klimatet högre upp på listan. I Grekland rankas den globala ekonomin som det största hotet, följt av klimatförändringar, medan falsk information hamnar på tredje plats.

Största hotet
I Sverige anser 74 procent av de tillfrågade att falsk information på nätet utgör det största hotet (Foto: Pew Research Center)
Ekonomi och terrorism fortfarande stora hot

Även om desinformation toppar listan på många håll är andra hot långt ifrån bortglömda.
Globalt anser 70 procent att det ekonomiska läget i världen är ett stort hot och 69 procent säger samma sak om terrorism.

I Israel är bilden helt annorlunda: där ser 89 procent terrorism som det största hotet – långt fler än som oroar sig för desinformation (43 procent).

Politiska klyftor syns tydligt

Rapporten visar också att människors politiska hemvist påverkar synen på hot.

I Tyskland tycker till exempel 55 procent av dem som ser positivt på högerpartiet AfD att falsk information är ett stort hot. Bland dem som har en negativ syn på partiet är siffran hela 89 procent.

Liknande skillnader finns i Polen, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Ungern. 

Globalt gäller också att personer till vänster oftare oroar sig för falsk information och klimatförändringar än personer till höger.

Klimatet tappar – falsk information starkare

Undersökningen visar en tydlig trend: oron för klimatförändringar och pandemier har minskat i många höginkomstländer.

I stället har oron för den globala ekonomin och för falsk information vuxit sig starkare.

Jacob Poushter, forskningschef på Pew Research Center, sammanfattar utvecklingen så här:

”Slutsatsen är att människor oroar sig för många saker just nu”. 

Matilda Habbe
