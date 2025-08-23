Ukrainas senaste attacker mot rysk oljeinfrastruktur har riktat strålkastarljuset mot Europas kvarvarande beroende av rysk energi.
Europas beroende avslöjat – kris hotar efter ukrainska attacker
Med uppmuntran från Donald Trump har Kyiv riktat in sig på rysk oljeinfrastruktur, skriver Wall Street Journal.
Ukrainas drönar- och robotangrepp har träffat anläggningar längs Druzhba-pipelinen, världens största oljekanal. Ledningen transporterar olja från Ryssland och Kazakstan till bland annat Tyskland, Slovakien och Ungern.
Efter den senaste attacken mot en pumpstation i Bryansk meddelade ryska myndigheter att flödet nedströms stoppats. Reparationerna beräknas ta fem till sju dagar – under förutsättning att nya attacker inte sker.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky lovade att fortsätta pressa Moskva: Putin ”förstår ingenting annat än makt och tryck”, konstaterade han.
Fem dagars stopp hotar
Ungern och Slovakien är särskilt utsatta, rapporterar Reuters. Deras utrikesministrar skrev i ett brev till EU-kommissionen att länderna kan stå helt utan rysk olja i minst fem dagar.
”Utan den här ledningen är en säker försörjning av våra länder helt enkelt inte möjlig”, slog de fast.
Slovakiens pipelineoperatör Transpetrol bekräftade också avbrottet i ett uttalande.
Berlin varnar för brist
I Tyskland riskerar huvudstaden Berlin att snabbt drabbas av bränslebrist. En chef vid PCK-raffinaderiet i Schwedt, som försörjer Berlin, varnade för att oljereserverna bara räcker till måndag.
Det tyska ekonomiministeriet tonar dock ned risken och menar att Kazakstans oljeleveranser inte påverkats, även om lagren börjar sina nästa vecka.
Trump stöttar hårdare linje
Trump har offentligt backat Ukrainas strategi.
På Truth Social skrev han: ”Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att vinna ett krig utan att attackera angriparens land”.
Kort därefter upprepade Zelensky samma budskap: att kriget inte kan vinnas utan slag inne i Ryssland.
Orbán rasar mot attackerna
Men alla i Europa är inte nöjda med Ukrainas strategi.
Ungerns premiärminister Viktor Orbán uttryckte sitt missnöje i ett meddelande till Trump:
”Ungern stödjer Ukraina med elektricitet och bensin, i gengäld bombar de rörledningar som förser oss. Mycket ovänligt drag”.
Trump svarade och skrev: ”Viktor – jag gillar inte att höra detta – jag är mycket arg över det. Du är min vän – Donald”.
EU och Indien i fokus
Attacken visar hur svårt EU har att frigöra sig från ryska bränslen.
Trots upprepade beslut om att fasa ut olje- och gasimporten till 2027 köpte unionen fortfarande ryska fossila bränslen för runt 23 miljarder euro förra året.
Och även när direktimporten minskar hittar rysk olja en väg in. Indien har blivit en nyckelspelare genom att köpa rysk råolja, raffinera den och sälja vidare som diesel till Europa – något Trumpadministrationen beskrivit som ”profitering” och en ”tvättomat för Kreml”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
