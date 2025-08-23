Europas beroende avslöjat – kris hotar efter ukrainska attacker

Med uppmuntran från Donald Trump har Kyiv riktat in sig på rysk oljeinfrastruktur, skriver Wall Street Journal.

Ukrainas drönar- och robotangrepp har träffat anläggningar längs Druzhba-pipelinen, världens största oljekanal. Ledningen transporterar olja från Ryssland och Kazakstan till bland annat Tyskland, Slovakien och Ungern.

Efter den senaste attacken mot en pumpstation i Bryansk meddelade ryska myndigheter att flödet nedströms stoppats. Reparationerna beräknas ta fem till sju dagar – under förutsättning att nya attacker inte sker.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky lovade att fortsätta pressa Moskva: Putin ”förstår ingenting annat än makt och tryck”, konstaterade han.

Fem dagars stopp hotar

Ungern och Slovakien är särskilt utsatta, rapporterar Reuters. Deras utrikesministrar skrev i ett brev till EU-kommissionen att länderna kan stå helt utan rysk olja i minst fem dagar.

”Utan den här ledningen är en säker försörjning av våra länder helt enkelt inte möjlig”, slog de fast.

Slovakiens pipelineoperatör Transpetrol bekräftade också avbrottet i ett uttalande.

Ett mycket ovänligt drag, tycker Ungerns Viktor Orbán (Foto: Omar Havana/AP/TT)