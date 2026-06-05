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"Kina snabbast i världen": Ännu en ny ubåt

Kina avslöjar ny ubåt och leder utvecklingen
Det är här, på varv i Shanghai, som den nya ubåt som överraskar bedömare byggts. En likadan ubåt har sjösatts på ett annat kinesiskt varv. (Foto: AP/TT)

En ny mystisk ubåt har observerats i Shanghai och anses verifiera Kinas snabba expansion när det gäller ubåtar.

Den nya ubåten sjösattes i Shanghai och profilerar sig med sin extremt lilla överbyggnad vid fartygets mitt.

Naval News skriver att man tror att två ubåtar ur denna nya klass kan ha sjösatts samtidigt, men från separata varv i Kina.

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Snabbare än något annat land

Kina klarar att sjösätta ubåtar i en takt innan annan nation är i närheten av, skriver Naval News.

Den nya ubåten beskrivs som ”ett distinkt och innovativt fartyg som gör sig av med det traditionella tornet” och markerar ytterligare ett steg mot ”en alltmer kapabel och tekniskt avancerad ubåtsstyrka”.

Medan nationer i väst försöker klarar att bygga ett par ubåtar per år, sjösätter Kina dem allt snabbare.

De senaste fem åren handlar det om 15-20 ubåtar, varav minst åtta är av nya slag.

Den nu aktuella har alltså observerats i Shanghia, beskrivs som stor och strömlinjeformad och med en ”futuristisk design”.

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Setts på satellitbilder

Under några dagar har den nya farkosten synts på satellitbilder från JN-varvet i Shanghai. Varvet är primärt känt för att bygga stora ytstridsfartyg men har varit involverat i ubåtskonstruktion.

Dock har man tidigare inte varit inblandad i kärnkraftsdrivna ubåtar och sjösättningen nu har inte offentliggjorts över huvud taget.

Kina har experimenterat med ubåtar utan torn tidigare och en av dem har byggts på just detta varv. Konfigurationen anses vald för att minska luftmotståndet.

Den andra, liknande ubåt som omtalas har sjösatts vid Huludao-varvet, ett varv tidigare känt uteslutande för att bygga atomubåtar.

Inget har bekräftats men Naval News tes är att det är en ubåt av samma typ som den i Shanghai.

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Drivs med kärnkraft

Ubåten är cirka 120 meter lång och 10–11 meter bred. Detta gör den längre men ändå smalare än den andra nya ubåt som sjösattes i Bohai för några månader sedan.

Det verkar osannolikt att den nya ubåten är en ballistisk missilbåt (SSBN). Den skulle sannolikt vara större, särskilt med tanke på den senaste JL-3-missilens storlek, spekulerar Naval News.

Med tanke på båtens storlek anser bedömare att en standardframdrivning med kärnkraft är det mest troliga.

Om den vore konventionellt driven skulle den vara den i särklass största av det slaget i världen, påpekar sajten.

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