"Kina snabbast i världen": Ännu en ny ubåt

Setts på satellitbilder

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Under några dagar har den nya farkosten synts på satellitbilder från JN-varvet i Shanghai. Varvet är primärt känt för att bygga stora ytstridsfartyg men har varit involverat i ubåtskonstruktion.

Dock har man tidigare inte varit inblandad i kärnkraftsdrivna ubåtar och sjösättningen nu har inte offentliggjorts över huvud taget.

Kina har experimenterat med ubåtar utan torn tidigare och en av dem har byggts på just detta varv. Konfigurationen anses vald för att minska luftmotståndet.

Den andra, liknande ubåt som omtalas har sjösatts vid Huludao-varvet, ett varv tidigare känt uteslutande för att bygga atomubåtar.

Inget har bekräftats men Naval News tes är att det är en ubåt av samma typ som den i Shanghai.

Norges Jonas Gahr Støre och Storbritanniens Keir Starmer på Downing Street. Länderna ska nu jaga ubåtar ihop, enligt ett avtal från i vintras. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)

Drivs med kärnkraft

Ubåten är cirka 120 meter lång och 10–11 meter bred. Detta gör den längre men ändå smalare än den andra nya ubåt som sjösattes i Bohai för några månader sedan.

Det verkar osannolikt att den nya ubåten är en ballistisk missilbåt (SSBN). Den skulle sannolikt vara större, särskilt med tanke på den senaste JL-3-missilens storlek, spekulerar Naval News.

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Med tanke på båtens storlek anser bedömare att en standardframdrivning med kärnkraft är det mest troliga.

Om den vore konventionellt driven skulle den vara den i särklass största av det slaget i världen, påpekar sajten.

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