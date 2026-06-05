Populärt partytrick kan sluta i fängelse på midsommar

Grovt flygfylleri kan ge två års fängelse

Straffet löper från dagsböter till fängelse i sex månader, och vid grovt flygfylleri från 1,0 promille upp till två år. Brottet rapporteras dessutom till Transportstyrelsen, som kan ompröva ditt körkortstillstånd. Sedan 1 juli 2025 är reglerna skärpta genom en ny sanktionslag.

Drönaren är samtidigt en av de hetaste kategorierna på marknaden. Dagens PS har kartlagt hur du hittar drönarbolagen på börsen, och vi följer drönarteknikens snabba framväxt löpande. Trenden syns även i Realtids genomgång av investerarnas nya guldrusch i drönare.

Så stora böter kan du få

Privatmarknaden är minst lika het som börsen. Runt 795 000 drönare ägs i Sverige, men bara drygt 42 000 operatörer är registrerade, enligt en undersökning av UAS Norge. Dagsböter styrs av inkomsten: Antalet man får styrs av brottets allvar och beloppet av vad du tjänar per dag.

Räknat på 40 dagsböter och en månadslön kring 38 000 kronor blir notan ungefär 16 000 kronor. För en höginkomsttagare som slår i taket, 1 000 kronor per dagsbot, kostar samma förseelse 40 000 kronor.

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