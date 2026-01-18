Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA

Hämndtullar kan ligga på bordet framöver. På bilden syns demonstrationer mot Trump i Köpenhamn under helgen.
Hämndtullar kan ligga på bordet framöver. På bilden syns demonstrationer mot Trump i Köpenhamn under helgen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Efter Trumps nya tullhot mot bland annat Sverige slår länderna tillbaka enligt nya källor. Det kan bli aktuellt med enorma hämndtullar och att begränsa amerikanska bolag på den europeiska marknaden.

Donald Trump uppger att han tänker slå till hårt mot en rad europeiska länder kring Grönlandsfrågan.

Inför tullar mot 8 länder

I helgen uppgick presidenten att han tänker införa tullar på 10 procent mot flera länder om inte USA får köpa Grönland. Tullarna ska gälla från 1 februari och höjas till 25 procent 1 juni.

Tullarna gäller i nuläget Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.

Samtidigt har de 8 länderna redan gemensamt gått ihop och sagt att de inte tänker vika sig, utan istället blicka mot nya marknader utanför USA.

Hämndtullar kan bli aktuellt

Det kan även bli aktuellt med hämndtullar.

Sådana tullar kan, enligt källor till Financial Times, uppgå till hela 1 000 miljarder kronor, och de 8 länderna kan även begränsa amerikanska företags tillträde till EU:s marknad.

Vad händer nu?

Nu kommer de europeiska ledarna gemensamt besluta vad nästa steg blir, om Trump verkligen rullar ut de första tullarna i början av februari.

Nytt tullkrig på nytt?

Europa och USA står därmed inför ett tullkrig inom kort, uppger Euronews, som givetvis kan påverka börserna.

Ett tullkrig som nu även Sverige riskerar att dras in i.

“Man kan tänka sig en spiral som inträffar om USA bestämmer sig för att höja tullar mot oss”, uppgav statsminister Ulf Kristersson i helgen, berättar Expressen.

Het fråga i Davos

Grönland kommer vara den hetaste frågan vid Världsekonomiskt forum i Davos som startar under måndagen, och Trump tar nu med sig den största amerikanska delegationen hittills, enligt Di.

Trump har länge sagt att han vill ta över Grönland men många frågar sig nu varför han även rullar ut nya tullar mot 8 länder.

Det handlar om kontroll menar Scott Bessent, USA:s finansminister.

”President Trump är strategisk”, uppgav Bessent på söndagen skriver Politico.

“Han blickar bortom i år. Han blickar bortom nästa år på vad som kan hända i ett krig om Arktis”, där presidents enda fokus är USA:s säkerhet.

Donald Trump försvarar sina handelstullar och utlovar 2 000 dollar per amerikan.
Donald Trump försvarar sina tullar. (Foto: AP/Rod Lamkey, Jr./TT)

Backar inte

Ett nytt tullkrig står inför dörren men länder som Danmark står på sig där statsminister Mette Frederiksen på söndagen uppgav att hennes land minsann inte tänker gå med på “utpressning”.

“Det är nu ännu tydligare att detta är en fråga som når långt bortom våra egna gränser”, uppgav hon på söndagen enligt Politico.

Samtidigt inser ledare som Storbritanniens premiärminister Keir Starmer allvaret som de nya tullarna utgör för ländernas ekonomi.

På söndagen försökte han få Trump på nya tankar genom ett telefonsamtal, där Starmer påpekade att “det är fel att tillämpa tullar på allierade för att främja Nato-allierades kollektiva säkerhet”, enligt en talesperson för den brittiska regeringen, berättar BBC.

Frågan är vidare om Trump kommer lyssna på uppmaningen eller gå sin egen väg framöver.

