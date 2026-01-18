Efter Trumps nya tullhot mot bland annat Sverige slår länderna tillbaka enligt nya källor. Det kan bli aktuellt med enorma hämndtullar och att begränsa amerikanska bolag på den europeiska marknaden.
Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA
Mest läst i kategorin
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Svårartad miss: Mammuten var en val
I 70 år var man övertygad om att muséets fynd kom från en utdöd mammut. Ett DNA-test visade att man haft fel hela tiden. Det handlar om Alaska Museum of Natural History, när forskning.no rapporterar en både svårartad och långvarig miss. I 70 år trodde man på muséet att de benrester man visade upp kom …
Omdömet om Trump: "Inte vid sina sinnens fulla bruk"
De strafftullar Donald Trump vill införa mot de som stöttar Grönland visar att han inte är vid sina sinnens fulla bruk, menar en chefsekonom. Reaktionerna är kraftiga mot den amerikanske regenten Donald Trumps tilltag att hota de länder som stöttar Grönland med strafftullar. För Harald Magnus Andreassen, chefsekonom på SB1 Markets, är hoten det slutgiltiga …
Toppdemokrat: Vi ska försöka stoppa Trump
”Senatens demokrater kommer att lägga fram ett lagförslag för att blockera dessa tullar innan de orsakar ytterligare skada på den amerikanska ekonomin och våra allierade i Europa”, säger Schumer i ett uttalande, enligt The Hill. Minoritetsledaren i den amerikanska senaten, demokraten Chuck Schumer, uppger att hans parti kommer att försöka blockera de tullar som USA:s …
Viktigt lyssna på sin magkänsla? Nja...
Det sägs alltid att du ska lyssna till din magkänsla? Stämmer det verkligen? Nja, säger en psykologiprofessor som är tveksam. Det där med magkänslan, du vet den där man alltid ska lyssna på och lita på, är en svårartad diskussion. ”Det kan vara en bra idé att kontrollera sin magkänsla, snarare än att lyssna direkt …
Donald Trump uppger att han tänker slå till hårt mot en rad europeiska länder kring Grönlandsfrågan.
Inför tullar mot 8 länder
I helgen uppgick presidenten att han tänker införa tullar på 10 procent mot flera länder om inte USA får köpa Grönland. Tullarna ska gälla från 1 februari och höjas till 25 procent 1 juni.
Tullarna gäller i nuläget Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.
Samtidigt har de 8 länderna redan gemensamt gått ihop och sagt att de inte tänker vika sig, utan istället blicka mot nya marknader utanför USA.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Hämndtullar kan bli aktuellt
Det kan även bli aktuellt med hämndtullar.
Sådana tullar kan, enligt källor till Financial Times, uppgå till hela 1 000 miljarder kronor, och de 8 länderna kan även begränsa amerikanska företags tillträde till EU:s marknad.
Vad händer nu?
Nu kommer de europeiska ledarna gemensamt besluta vad nästa steg blir, om Trump verkligen rullar ut de första tullarna i början av februari.
Nytt tullkrig på nytt?
Europa och USA står därmed inför ett tullkrig inom kort, uppger Euronews, som givetvis kan påverka börserna.
Ett tullkrig som nu även Sverige riskerar att dras in i.
“Man kan tänka sig en spiral som inträffar om USA bestämmer sig för att höja tullar mot oss”, uppgav statsminister Ulf Kristersson i helgen, berättar Expressen.
Het fråga i Davos
Grönland kommer vara den hetaste frågan vid Världsekonomiskt forum i Davos som startar under måndagen, och Trump tar nu med sig den största amerikanska delegationen hittills, enligt Di.
Trump har länge sagt att han vill ta över Grönland men många frågar sig nu varför han även rullar ut nya tullar mot 8 länder.
Det handlar om kontroll menar Scott Bessent, USA:s finansminister.
”President Trump är strategisk”, uppgav Bessent på söndagen skriver Politico.
“Han blickar bortom i år. Han blickar bortom nästa år på vad som kan hända i ett krig om Arktis”, där presidents enda fokus är USA:s säkerhet.
Backar inte
Ett nytt tullkrig står inför dörren men länder som Danmark står på sig där statsminister Mette Frederiksen på söndagen uppgav att hennes land minsann inte tänker gå med på “utpressning”.
“Det är nu ännu tydligare att detta är en fråga som når långt bortom våra egna gränser”, uppgav hon på söndagen enligt Politico.
Samtidigt inser ledare som Storbritanniens premiärminister Keir Starmer allvaret som de nya tullarna utgör för ländernas ekonomi.
På söndagen försökte han få Trump på nya tankar genom ett telefonsamtal, där Starmer påpekade att “det är fel att tillämpa tullar på allierade för att främja Nato-allierades kollektiva säkerhet”, enligt en talesperson för den brittiska regeringen, berättar BBC.
Frågan är vidare om Trump kommer lyssna på uppmaningen eller gå sin egen väg framöver.
Läs även:
Trump sviker Wall Street – fokus på väljarna. Dagens PS
Oklart kring tullarna 2026 – kan skaka om börsen. Dagens PS
Senaste nytt
Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie
Året har börjat riktigt bra för verkstadsjätten Atlas Copco. Analytikernas samlade uppmaning pekar på köpläge. Det går bra för Atlas Copco. Haussad aktie Det är en haussad aktie där analytikerna uppmanar till köpläge, bland annat från Nordea, skriver Privata Affärer. "Industrikontakter indikerar att både värdekedjan och kunder förbereder för ett meningsfullt efterfrågelyft in i 2027", …
Källor: Europa rullar ut hämndtullar mot USA
Efter Trumps nya tullhot mot bland annat Sverige slår länderna tillbaka enligt nya källor. Det kan bli aktuellt med enorma hämndtullar och att begränsa amerikanska bolag på den europeiska marknaden. Donald Trump uppger att han tänker slå till hårt mot en rad europeiska länder kring Grönlandsfrågan. Inför tullar mot 8 länder I helgen uppgick presidenten …
Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea
I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man lugnt på idén. I Nordkorea, märkligt nog, påminns man om hur lika vi människor är bakom systemen. När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med …
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …