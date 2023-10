Joe Bidens familj tjänar pengar på släktnamnet

Gör som tusentals andra, håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna via Dagens PS mycket populära nyhetsbrev. Ta del av det bästa av det mesta med Dagens PS nyhetsbevakning genom att prenumerera på våra nyhetsbrev nedan. Hos oss hittar du något för alla, alltifrån börs & finans, privatekonomi, life science och motornyheter. Vi sammanfattar de …

Kapitaliserar på namnet

“Hans familjemedlemmar har kapitaliserat på hans politiska framgång genom att slänga sig med namnet Biden för att göra överenskommelser värda flera miljoner dollar”, skriver tidningen i en granskning.

Under upprepade tillfällen har Joe Bidens son Hunter Biden kommit i skottlinjen för anklagelser som klandervärt beteende, som försätter inte bara sig själv utan via sin far även hela USA i fara.

Men även Joes bröder Francis och James bygger sina företagsidéer åtminstone till viss grad på att kunna säga att de har nära kontakt med den inflytelserike politikern Joe, och att de kan lyckas påverka politiken genom att ingå samarbete med dem.

Det framgår av vittnesmål och offentliga handlingar som WSJ tagit del av.

Riksrätt

Den amerikanska kongressen har nu på inrådan av Republikanerna startat en utredning om riksrätt mot den sittande presidenten, på grund av hur hans namn används i affärssammanhang av Bidenfamiljen. Riksrätt är en politisk process som kan sluta med att högsta domstolen avsätter den sittande presidenten, om denne allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som statsöverhuvud.

Nu ska även Joe Bidens egna förehavanden läggas på bordet – det kan vara så att det inte bara är familjen, utan även presidenten själv, som använt sig av sin politiska framgång som valuta i affärssammanhang.

Smutskastning

Vita husets presstalesman Ian Sams menar att Republikanerna baktalar presidenten utan någon som helst bevisning, i ett smutsigt försök att dra Joe Bidens namn i smutsen inför den stundande valkampanjen.

Enligt WSJ har presidenten innan han blev president varit betydligt aktivare i familjens affärer, men tidningen har inte hittat några bevis på att presidenten skulle använt sig av sin politiska ställning på ett klandervärt vis.

