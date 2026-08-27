Antalet dollarmiljardärer i världen steg 8,2 procent till 3 795 personer under 2025, den snabbaste ökningen på fem år. Deras samlade förmögenhet växte 12,8 procent till rekordhöga 15,1 biljoner dollar, och pengarna söker sig till två saker framför andra.
Rekord: Nu finns det 3 795 miljardärer i världen och sportklubbar är favoritköpet
Siffrorna kommer från analysföretaget Altrata, som släppte sin trettonde Billionaire Census den 27 augusti. Miljardärernas samlade kapital motsvarar nu ungefär en fjärdedel av hela S&P 500:s börsvärde.
Drivkraften är entydig. Bolag som investerat tungt i AI växte 23 procent mer i marknadsvärde än sina konkurrenter mellan 2024 och 2025.
Koncentrationen i toppen är det mest slående. Tjugonio så kallade supermiljardärer med förmögenheter över 50 miljarder dollar kontrollerar tillsammans 4,1 biljoner dollar, alltså 27 procent av allt miljardärskapital.
År 2017 var de tio personer och andelen 7,2 procent. Europa rymmer 1 081 miljardärer med 3,7 biljoner dollar, en uppgång på 8 procent.
Sport har blivit miljardärernas trofétillgång
Altrata konstaterar att 201 miljardärer, drygt fem procent av alla, äger en andel i ett idrottslag eller en franchise.
”Sport har länge varit den globala miljardärsklassens populäraste passion”, skriver Altrata, som pekar på att intresset rymmer både nöje, konkurrens och ägarprestige.
Logiken är kall. ”Att äga ett välkänt idrottslag kan vara ett uttalande om förmögenhet och en framträdande kanal för att knyta kontakt med inflytelserika affärsnätverk, politiska nätverk och sociala nätverk”, enligt rapporten.
Passionstillgångar som superyachter, klockor, konst och idrottslag har vuxit 13,3 procent per år det senaste decenniet.
Jeff Bezos, världens tredje rikaste person med runt 280 miljarder dollar, ingår i det konsortium som köpte 30 procent av Liverpool i mitten av augusti.
Konsortiet leds av Amit Bhatia och rymmer även Facebook-medgrundaren Eduardo Saverin. Fenway Sports Group behåller kontrollen, men köparna har option att ta majoriteten inom tolv månader till en värdering kring 8 miljarder dollar.
Mönstret är gammalt
Jerry Jones tog Dallas Cowboys 1989, Robert Kraft köpte New England Patriots 1994, Malcolm Glazer tog Manchester United 2005 och Steve Ballmer betalade 2 miljarder dollar för Los Angeles Clippers 2014.
Kapitalet bakom klubbköpen kommer inte alltid ur ägarnas egna fickor. Delar av finansieringen går via försäkringsbolag och privatkreditfonder, en struktur som granskas nu av åklagare i USA.
Den andra favoriten är filantropi. Ballmer och hustrun Connie har skänkt över 8 miljarder dollar på två decennier.
Kraft har enligt Fortune gett bort mer än 1 miljard. MacKenzie Scott har gett bort 240 miljarder kronor sedan skilsmässan från Bezos 2019.
Så många av miljardärerna är svenskar
Altrata bryter inte ut Sverige i rapporten. Forbes lista från mars 2026 rymmer 3 428 miljardärer, varav 51 är svenskar med Stefan Persson i topp på 24,2 miljarder dollar. Affärsvärlden landar på samma antal i sin egen genomgång.
Altratas urval är bredare men värderar varje förmögenhet lägre, så antalet svenskar i den mätningen ligger sannolikt något högre.
Under miljardärerna finns ett betydligt bredare skikt. Sverige hade 152 000 dollarmiljonärer vid utgången av 2025 och 540 personer med mer än 30 miljoner dollar.
Småspararen kan också köpa klubbar
Sportklubbar är stängda för de flesta, men tre av de största finns på börsen. Manchester United noterades i New York på 14 dollar 2012 och stod i drygt 23 dollar i juni, med utdelningen pausad.
Juventus handlas kring 2 euro mot ett årshögsta på 3,16. Borussia Dortmund i Frankfurt värderas till knappt 400 miljoner euro. Klubbaktier har alltså varit trofépapper snarare än avkastning.
Den verkliga motorn bakom rekordet är enklare att köpa än en fotbollsklubb. AI-exponering via breda teknikindex har gjort bättre jobb än någon trofétillgång.
Vad de rika själva pekar på när de förklarar varför deras förmögenhet växer så kraftigt är däremot något helt annat, nämligen att de behåller sina innehav länge, håller nere kostnader och undviker att sälja.