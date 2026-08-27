Rekord: Nu finns det 3 795 miljardärer i världen och sportklubbar är favoritköpet

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Drivkraften är entydig. Bolag som investerat tungt i AI växte 23 procent mer i marknadsvärde än sina konkurrenter mellan 2024 och 2025.

Koncentrationen i toppen är det mest slående. Tjugonio så kallade supermiljardärer med förmögenheter över 50 miljarder dollar kontrollerar tillsammans 4,1 biljoner dollar, alltså 27 procent av allt miljardärskapital.

År 2017 var de tio personer och andelen 7,2 procent. Europa rymmer 1 081 miljardärer med 3,7 biljoner dollar, en uppgång på 8 procent.

Sport har blivit miljardärernas trofétillgång

Altrata konstaterar att 201 miljardärer, drygt fem procent av alla, äger en andel i ett idrottslag eller en franchise.

”Sport har länge varit den globala miljardärsklassens populäraste passion”, skriver Altrata, som pekar på att intresset rymmer både nöje, konkurrens och ägarprestige.

Logiken är kall. ”Att äga ett välkänt idrottslag kan vara ett uttalande om förmögenhet och en framträdande kanal för att knyta kontakt med inflytelserika affärsnätverk, politiska nätverk och sociala nätverk”, enligt rapporten.

Passionstillgångar som superyachter, klockor, konst och idrottslag har vuxit 13,3 procent per år det senaste decenniet.

Jeff Bezos, världens tredje rikaste person med runt 280 miljarder dollar, ingår i det konsortium som köpte 30 procent av Liverpool i mitten av augusti.

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Konsortiet leds av Amit Bhatia och rymmer även Facebook-medgrundaren Eduardo Saverin. Fenway Sports Group behåller kontrollen, men köparna har option att ta majoriteten inom tolv månader till en värdering kring 8 miljarder dollar.