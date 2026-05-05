Jätteprojekt i Stockholm City hotat

En förutsättning för att det ska kunna genomföras är en investering vid Tomteboda. Den satsningen har regeringen valt att stryka ur sin infrastrukturplan för åren 2026-2037.

”Med anledning av regeringens beslut att omprioritera vissa åtgärder i förhållande till Trafikverkets planförslag utgår objektet Stockholm C och Tomteboda bangård, delen Tomteboda bangård”, skriver regeringen.

Riskerar hela projektet

Den strykningen kan innebära att hela projektet i Stockholm City inhiberas och inte blir av, säger Jernhusen.

”Vi kommer nu att analysera den uppkomna situationen och överväga om det är meningsfullt att fortsätta arbetet”, säger Jernhusens vd Biljana Pehrsson hos Fastighetsvärlden.

”Konsekvensen av regeringens beslut innebär att det blir svårt att driva detaljplanen och projektet Centralstaden vidare. Detta då Trafikverket inte kan tillstyrka detaljplanen när investeringsmedel och andra förutsättningar uteblir”, utvecklar Biljana Pehrson.

Jernhusens projekt i centrala Stockholm kräver en investering vid Tomteboda. Den har nu regeringen strukit ur sin infrastrukturplan för 2026-2037. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)