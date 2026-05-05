Jätteprojekt i Stockholm City hotat

Jernhusens jätteprojekt Centralstaden kring Stockholm Central hotas efter att regeringen strukit satsning i infrastrukturplanen.
Jernhusen är på gång med megaprojektet Centralstaden, som handlar om en stor ombyggnad vid Centralen och överdäckning av områden där. Det handlar om 175 000 kvadratmeter som ska uppgraderas i projektet.
En förutsättning för att det ska kunna genomföras är en investering vid Tomteboda. Den satsningen har regeringen valt att stryka ur sin infrastrukturplan för åren 2026-2037.
”Med anledning av regeringens beslut att omprioritera vissa åtgärder i förhållande till Trafikverkets planförslag utgår objektet Stockholm C och Tomteboda bangård, delen Tomteboda bangård”, skriver regeringen.
Riskerar hela projektet
Den strykningen kan innebära att hela projektet i Stockholm City inhiberas och inte blir av, säger Jernhusen.
”Vi kommer nu att analysera den uppkomna situationen och överväga om det är meningsfullt att fortsätta arbetet”, säger Jernhusens vd Biljana Pehrsson hos Fastighetsvärlden.
”Konsekvensen av regeringens beslut innebär att det blir svårt att driva detaljplanen och projektet Centralstaden vidare. Detta då Trafikverket inte kan tillstyrka detaljplanen när investeringsmedel och andra förutsättningar uteblir”, utvecklar Biljana Pehrson.
Prioriterar vägprojekt
I budgeten prioriteras för Stockholms-regionen i stället ett antal stora vägprojekt, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och att projektera Östlig förbindelse.
Här är listan över projekt regeringen gett byggstartsbeslut för. Noteras ska att tidsrymden är 2026-2037 och att byggstart inte innebär att man börjar bygga utan att aktuell myndighet får rätt att börja upphandlingen av entreprenader.
Listan/Regeringens byggstartsbeslut för större infrastrukturprojekt
E45 Säffle–Valnäs, delen Hammar–Valnäs (Värmland)
Mötesfri 2+1 väg byggs för hastighet 100 km/h större delen av sträckan.
E4/Lv 259 Tvärförbindelse Södertörn (Stockholm)
Färdigställande av planerad väglänk i det övergripande vägnätet.
E4/E20 Hallunda-Vårby, delen Fittja-Vårby (Stockholm)
Utökande till 4+4 körfält på E4/E20 mellan Hallunda och Vårby backe.
Laxå, bangårdsombyggnad (Örebro)
Ombyggnation för ökad säkerhet för resenärer och förbättrad arbetsmiljö för tågförare samt ökad kapacitet och robusthet på Västra stambanan och Värmlandsbanan.
RV 26 Mullsjö–Slättäng (Jönköping)
Mötesfri väg byggs med omväxlande ett respektive två körfält.
E4 Kongberget–Gnarp (Gävleborg)
Byggnation av 22 kilometer ny sträckning av E4 utformad som mötesfri 2+1-väg anpassad för hastigheten 110 km/h och planskilda trafikplatser enligt motorvägsstandard.
E65 Svedala – Börringe (Skåne)
Åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och kapacitet på E65.
Malmö godsbangård (Skåne)
Utbyggnad av ett nytt infartsspår till Malmö godsbangård för minst 750 meter hinderfri tåglängd.
Malmö C (Skåne)
Byggnation av två nya plattformsspår inklusive ny mittplattform, ett uppställningsspår och ett stickspår avsett för banarbetsfordon.
Blekinge kustbana (Blekinge/Skåne)
Åtgärder på järnvägssträckan Kristianstad–Karlskrona.
E22 Björketorp (Ronneby Ö)–Nättraby (Blekinge)
Ombyggnad till motorväg.
Markarydsbanan/Knäred (Halland) Byggnation av nytt mötesspår i Knäred med nya sidoplattformar för resandeutbyte och plattformsförbindelse i plan. Plankorsningar både väster och öster om stationsområdet uppgraderas.