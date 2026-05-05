Bezos tar över Met-galan – nu rasar New York

“Amazon Prime Gala”

På gatorna i New York har protesterna varit lika visuella som galans klänningar. Affischer, projektioner och en hel del kreativ ilska. Aktivister har döpt om tillställningen till “Amazon Prime Gala” och “Bezos Ball”.

Budskapet är enkelt: om du kan köpa en gala kan du betala mer i skatt.

En aktivistgrupp gick så långt som att placera hundratals fejkade urinflaskor på museet – en syrlig blinkning till gamla anklagelser om arbetsvillkor på Amazon. Subtilt är inte ordet.

Politik möter paljetter

New Yorks nye borgmästare Zohran Mamdani valde att inte dyka upp, rapporterar NY Times. Han hänvisade till “affordability” – ett ord som sällan används på röda mattan.

Beslutet bröt en tradition. Tidigare borgmästare har gärna synts i vimlet. Men i ett läge där levnadskostnader är politikens hetaste fråga blir en galakväll i haute couture svår att sälja.

En gala som inte går att ställa in

Trots kritiken fortsätter festen, skriver People. Metropolitan Museum of Art drog in rekordhöga 42 miljoner dollar i år. Pengar som finansierar Costume Institute och dess utställningar.

Och här ligger kärnan i dilemmat: utan de riktigt rika, ingen gala. Utan gala, mindre pengar till kulturen.

Anna Wintour har i decennier byggt upp eventet till ett globalt fenomen. Det är inte längre en lokal välgörenhetsmiddag. Det är ett mediespektakel med större räckvidd än många filmfestivaler.

Lauren Sánchez Bezos på röda mattan – hon är mer omdiskuterad än någon klänning. (Foto: AP)

Den nya ilskan mot de rika

Protesterna handlar inte bara om Bezos, skriver Reuters. Han råkar bara vara ett perfekt ansikte för något större.

Extrem rikedom, skattefrågor, arbetsvillkor, politisk makt. Lägg till en yacht för fem miljarder och ett bröllop i Venedig och du har en berättelse som skriver sig själv.

Det är lätt att göra Bezos till skurken. Svårare att diskutera systemet som gjort honom möjlig.

Slutet på en era?

Samtidigt finns en annan spricka. Om galan redan nu drar in rekordpengar – hur länge behövs den i sin nuvarande form?

När finansieringen är säkrad börjar frågan skava: är det här kultur eller bara content?

En sak är säker. Alla tittar. Även de som säger att de inte bryr sig.

Det är kanske Met-galans verkliga styrka. Inte klänningarna. Inte miljardärerna.

Utan vår oförmåga att sluta titta.