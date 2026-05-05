Ny forskning – mikroplast i luften kan bidra till global uppvärmning

Rensar upp i havet och floderna

Organisationer som nederländska The Ocean Cleanup har under många år försökt rensa upp plasten i havet och även stoppa plasten i floderna innan den når havet.

The Ocean Cleanup försöker rensa upp plast i Stilla havet. (Foto: The Ocean Cleanup)

Det stora problemet i sammanhanget är mikroplaster, som nu alltså även utgör en fara för klimatet – utöver de andra nämnda farorna för miljön och våra kroppar.

Absorberar solstrålning

Den nya studien bygger på avancerade modellberäkningar kombinerade med mätningar av hur plastpartiklar interagerar med ljus. Resultaten visar att särskilt färgade plastpartiklar har en stark förmåga att absorbera solstrålning.

Den nya studien breddar bilden av klimathotet genom att visa att plastpartiklar även kan påverka klimatet direkt genom sin interaktion med solstrålning.

Forskarna uppskattar att mikroplastens uppvärmande effekt motsvarar ungefär 16 procent av den som orsakas av sotpartiklar från förbränning av fossila bränslen. Sot är en av de viktigaste kortlivade klimatpåverkande faktorerna efter växthusgaser som koldioxid och metan.

Plasten ökar i våra hav, och nu kommer ett nytt klimathot genom mikroplaster. (Foto: The Ocean Cleanup)

Plastförbrukningen ökar fortfarande

Även om mikroplastens effekt är betydligt mindre än växthusgasernas, lyfter forskarna fram att den påverkar klimatet – särskilt eftersom plastproduktionen och därmed spridningen av mikroplast fortsätter att öka globalt.

För tillfället producerar världen cirka 460 miljoner ton plast per år, en siffra som ser ut att tredubblas fram till 2060, om inte utvecklingen stoppas.

Enbart runt 9 procent av plasten återvinns just nu, och en stor del hamnar därför i havet och bryts ner till mikroplast.

Skapar nya flytande ekosystem

Stora plastansamlingar som Great Pacific Garbage Patch skapar samtidigt nya flytande ekosystem – och ger olika arter möjligheter att sprida sig till nya hav där de inte har funnits tidigare – ytterligare ett miljöproblem som därmed läggs till på listan.

