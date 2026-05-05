Ny amerikansk linje för AI kontroll skapar osäkerhet för företag som verkar mellan USA och Europa. USA är på väg att rita om spelplanen för artificiell intelligens.
Trumps AI order skakar techvärlden – kan slå mot svenska bolag
Enligt uppgifter arbetar Vita huset med en ny presidentorder som ska reglera tillgång och kontroll över avancerade AI modeller.
Förslaget markerar en tydlig kursändring i hur tekniken ska hanteras globalt. Bakgrunden är en växande oro för säkerhetsrisker.
Amerikanska beslutsfattare fruktar att kraftfulla AI system kan utnyttjas för cyberattacker eller skapa stora samhällsstörningar om de används fel.
Den politiska osäkerheten kring AI kommer i ett läge där tekniken redan blivit en central tillväxtmotor.
Nya analyser visar att investeringar i artificiell intelligens nu står för en mycket stor del av USA:s ekonomiska utveckling.
Ny syn på kontroll och tillgång
Den föreslagna ordern handlar inte bara om reglering utan om vem som får tillgång till tekniken.
En central del är att staten kan få en mer aktiv roll i att övervaka eller granska AI modeller innan de sprids bredare.
Diskussionerna inkluderar även att skapa en särskild arbetsgrupp med representanter från både myndigheter och techbolag.
Syftet är att hitta en balans mellan innovation och säkerhet. Samtidigt pekar utvecklingen på en förändring i USA:s tidigare hållning.
Från en relativt fri marknad rör sig politiken nu mot ökad kontroll, särskilt i frågor som rör nationell säkerhet.
Krock med Europas regelverk
För svenska och europeiska techbolag blir konsekvenserna potentiellt stora.
EU har redan infört omfattande regler genom AI Act, vilket innebär att företag måste förhålla sig till två olika system.
Om USA samtidigt inför egna krav riskerar det att skapa en komplex och splittrad marknad. Bolag som utvecklar eller använder AI kan behöva anpassa sina produkter beroende på vilken region de verkar i.
Det kan leda till ökade kostnader, längre utvecklingstider och större juridisk osäkerhet.
Investeringar och innovation påverkas
För investerare innebär utvecklingen en ny riskdimension.
AI har hittills drivits av snabb innovation och global skalbarhet. Med ökade regler kan tempot bromsas.
Samtidigt finns en motsatt effekt.
Tydligare regelverk kan också skapa stabilitet och förtroende på längre sikt.
Frågan blir därför inte bara hur reglerna utformas utan hur snabbt de implementeras och hur väl de harmoniseras internationellt.
För svenska bolag med global närvaro är budskapet tydligt. AI utvecklingen går in i en ny fas där teknik och politik blir allt mer sammanflätade.
Missa inte:
Nokias aktie lyfter igen – högsta nivån sedan 2010 – Dagens PS
Chipbolaget ångar på mot börsen – vill hinna före Musk – Dagens PS