Trumps AI order skakar techvärlden – kan slå mot svenska bolag

Amerikanska beslutsfattare fruktar att kraftfulla AI system kan utnyttjas för cyberattacker eller skapa stora samhällsstörningar om de används fel.

Den politiska osäkerheten kring AI kommer i ett läge där tekniken redan blivit en central tillväxtmotor.

Nya analyser visar att investeringar i artificiell intelligens nu står för en mycket stor del av USA:s ekonomiska utveckling.

Ny syn på kontroll och tillgång

Den föreslagna ordern handlar inte bara om reglering utan om vem som får tillgång till tekniken.

En central del är att staten kan få en mer aktiv roll i att övervaka eller granska AI modeller innan de sprids bredare.

Diskussionerna inkluderar även att skapa en särskild arbetsgrupp med representanter från både myndigheter och techbolag.

Syftet är att hitta en balans mellan innovation och säkerhet. Samtidigt pekar utvecklingen på en förändring i USA:s tidigare hållning.

Från en relativt fri marknad rör sig politiken nu mot ökad kontroll, särskilt i frågor som rör nationell säkerhet.