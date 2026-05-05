Så exponerad är din plånbok mot börsen – utan att du själv valt det

Pengarna du aldrig rörde

Under ytan tickar ett system som gör varje svensk löntagare till aktieägare, oavsett om hen valt det själv.

Premiepensionen tar 2,5 procent av lönen varje månad och placerar den i fonder. Har du inte gjort ett aktivt val hamnar pengarna i AP7 Såfa, statens eget fondval, som investerar tungt i globala aktier. De fonder som flest pensionssparare valt domineras av globala aktiefonder och investmentbolag.

Tjänstepensionen adderar ytterligare ett lager. Alecta, AMF, SPP och övriga förvaltare sitter på enorma aktieportföljer. Men högre risk är inte alltid bättre, varnar ekonomer.

Sedan finns AP-fonderna, bufferten i pensionssystemet. Sammanlagt förvaltar de över 2 000 miljarder kronor, med drygt hälften placerat i aktier.

Kritiker menar att strategin är absurd och att fonderna tar för stora risker med allmänhetens pensionskapital. Nyligen flyttades 500 miljarder när Första AP-fonden avvecklades.

Och så ISK-kontot. Fyra miljoner svenskar sparar på samma sätt, och totalt uppgår ISK-förmögenheten till 1 665 miljarder kronor. Skattefritt sparande upp till 300 000 kronor från 2026 gör kontot ännu mer attraktivt.

Sverige är Europas ytterlighet

Siffrorna blir talande först i jämförelse.

Sveriges börs är värd 159 procent av BNP, enligt OECD. Under det senaste decenniet har Sverige haft fler börsnoteringar än Frankrike, Tyskland, Spanien och Nederländerna tillsammans.

Svenska hushåll allokerar 69 procent av sitt fondsparande till aktier, det är den högsta andelen i Europa.

Skillnaden handlar inte om riskaptit. Den handlar om systemdesign.

I Tyskland och Frankrike kanaliseras 20-25 procent av bruttolönen till offentliga pensioner i ett fördelningssystem. Pengarna går rakt från dagens löntagare till dagens pensionärer. Aktiemarknaden spelar en minimal roll.

Tysklands pensionsreserver täcker knappt sex veckors utbetalningar.

Sverige, Danmark och Nederländerna valde en annan väg. Fonderade pensioner, individuella fondval, skatteincitament.

De tre länderna står tillsammans för 62 procent av EU:s samlade pensionstillgångar, trots att de utgör en bråkdel av befolkningen.

Konsekvensen: en yrkesarbetande svensk har riskfyllda finansiella tillgångar värda närmare 250 000 euro, enligt ALFI och McGill University. En tysk har 66 000. En fransk 91 000.

Sverige placerar 75 procent av pensionstillgångarna i riskkapital, jämfört med 41 procent i Tyskland. Siffrorna speglar fonderade tillgångar som syns i balansräkningar.

I fördelningssystem som Tysklands finns pensionsrättigheter som inte syns på samma sätt, vilket delvis förklarar gapet.



Men exponeringen mot aktiemarknaden är reell. Sverige producerar miljonärer i rekordfart, och baksidan av det myntet är att hela befolkningen bär börsrisken.

Priset för att stå utanför

Det fonderade systemet har också producerat resultat.

AP-fonderna levererade 9,6 procent i avkastning under 2024, vilket tillförde pensionssystemet 182 miljarder kronor. Historiskt har börsplacerat kapital gett 5-10 procent i real avkastning per år, jämfört med de 1,5-2 procent som inkomsttillväxten i ett fördelningssystem levererar.

Nationalekonomen Jacob Lundberg har beräknat att ett fullt fonderat system skulle ge framtidens pensionärer 50 procent högre pension.

”Fondägande representerar en demokratisering av marknadsekonomins mest gynnsamma aspekter. Den långsiktiga avkastningen och möjligheten att diversifiera risk,” säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid IFN, som forskar om förmögenhetsfördelning.

Waldenström menar att svenska sparare snarare tar för lite risk, inte för mycket. Den som äger sin bostad har redan en stor lågriskig tillgång och borde ta mer risk i sitt finansiella sparande.

Med andra ord så har systemet gjort Sverige rikare. Men det har också gjort Sverige mer sårbart.

Systemet som byggdes på 90-talet

Det var inte alltid så här.

Pensionsreformen 1998 skapade premiepensionen och gjorde varje löntagare till fondväljare. AP-fonderna fick bredare mandat. ISK-kontot lanserades 2012 med avgifter på 0,89 procent, jämfört med EU-snittet 1,40 procent.

EU diskuterar nu att införa ett ISK-liknande konto för hela Europa, med den svenska modellen som förlaga.

Systemet som skapats har gjort att ett helt lands privatekonomi kopplats till aktiemarknaden.

Det självspelande pianot

En stor del av dessa pengar rör sig dessutom helt utan mänskliga beslut.

Passivt förvaltade fonder har blivit förstahandsvalet för svenska sparare. Indexfonder erbjuder låga avgifter, bred riskspridning och kräver nästan ingenting av den som sparar.

Ett slags finansiellt självspelande piano.

Men Michael Burry, investeraren som blev känd för att ha förutsett finanskrisen, har varnat för att det växande passiva kapitalet i sig utgör en strukturell risk.

Enligt Burry är 50 procent av kapitalet på den amerikanska börsen i dag passivt förvaltat, via indexfonder och ETF:er. Pengar som strömmar in fördelas efter börsvärde.

Stora bolag får mer. Små får mindre. Oavsett om prislappen är rimlig.

Andra bedömare pekar på att marknaden fortfarande har tillräckligt med aktiva aktörer för att prisbildningen ska fungera, och att passiv förvaltning har sänkt kostnader och ökat tillgängligheten för miljontals sparare.

Men för Sverige, där sju av tio sparar i fonder och premiepensionens standardval är en indexnära lösning, så förstärker trenden exponeringen ytterligare.

Höga värderingar och djupa dalar

Att exponeringen är stor är en sak. Att den sker vid historiskt höga värderingar är en annan.

Den amerikanska börsen, där en stor del av svenska pensionspengar är placerade via globala fonder, handlas till ett Shiller CAPE-tal på 41. Det historiska medianvärdet är 16.

Enda gången börsen varit dyrare var under IT-bubblan år 2000, då CAPE nådde 44. Vid nuvarande nivå är den förväntade långsiktiga avkastningen bara 2,9 procent per år.

Stockholmsbörsen är billigare med ett P/E-tal runt 15-16, men även det ligger över det historiska snittet på 14. OMXS30 satte all time high på 3 230 i februari 2026.

Och historien visar hur snabbt det kan gå utför.

Tullkraschen 2025 gav en försmak. OMXS30 föll 24 procent mellan mars och 7 april. S&P 500 tappade över 6 600 miljarder dollar i börsvärde på två handelsdagar.

Den gången återhämtade sig marknaden inom två månader. Men för den som hade behövt sälja i botten var skadan skedd. De riktiga kriserna gick däremot djupare.

Fakta: Börsras de senaste 25 åren Kris Stockholmsbörsen S&P 500 Återhämtning IT-bubblan 2000-02 -70 procent* -49 procent 5-7 år Finanskrisen 2007-09 -55 procent -57 procent 4-5 år Coronakraschen 2020 -35 procent på tre veckor -34 procent på 32 dagar ~5 månader Tullkraschen 2025 -24 procent -12 procent ~2 månader *Stockholmsbörsen var extremt teknikviktat under IT-bubblan, med Ericsson som dominerande bolag. Siffrorna är prisindex exklusive utdelningar.

Ett fall i linje med IT-bubblan eller finanskrisen, 50 procent, skulle krympa de svenska fondtillgångarna med runt 4 400 miljarder kronor. Det motsvarar två tredjedelar av Sveriges BNP.

Inga garantier och när det gungar så kostar det rejält

”Vårt privata pensionssparande och tjänstepensionen påverkas direkt av det som händer på börsen,” säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Men ditt trygga sparande har blivit en risk, menar kritiker. Pensionspengar styrs i allt högre grad mot riskfyllda alternativa tillgångar, och experterna rasar över bristande insyn.

Vid ett börsfall på 50 procent halveras premiepensionsvärdet. Tjänstepensionen krymper. AP-fondernas buffert tunnas ut. Då kan miljoner av din pension gå upp i rök.

Till skillnad från en tysk löntagare, vars pension vilar på fördelningssystemets löfte om framtida utbetalningar, finns ingen garanti för den svenske pensionsspararen.

Har du otur med timingen kan decennier av ditt sparande reduceras på veckor.

Mer sårbar ju närmre pensionen du kommer

Exponeringen är ojämnt fördelad.

Enligt SCB äger personer över 45 år 90 procent av hushållens aktieförmögenhet, en andel som stigit från 82 procent sedan 2007. Män äger 69 procent, kvinnor 31.

Millennials är numera den största ägargruppen till antalet. Men de sitter på mindre kapital och har längre tid att vänta ut en nedgång. Rekordstora utdelningar regnar över dem som redan har mest.

Den som närmar sig pension är mest sårbar. Tjänstepensionen kan skilja enormt beroende på om du har förmånsbestämd eller fonderad pension.

Bratt rekommenderar att gradvis minska aktieandelen några år innan uttag.

Vad du kan göra

Grundexponeringen kan du inte välja bort. Premiepensionen är obligatorisk. Tjänstepensionen bestäms av kollektivavtal. AP-fonderna styrs av riksdagen.

Men det finns handlingsutrymme:

Välj fondprofil i tjänstepensionen. De flesta har möjlighet att styra risknivån, från aggressiva aktiefonder till tryggare ränteplaceringar. Få gör det aktivt.

Trappa ner risk nära pension. Bratt rekommenderar att börja flytta kapital från aktier till räntefonder några år innan uttag. Ett börsras i fel ögonblick kan annars kosta hundratusentals kronor i pensionsvärde.

Diversifiera utanför börsen. Ditt fria sparande behöver inte följa samma mönster som pensionssystemet. Räntefonder, fastigheter och sparkonton balanserar en portfölj som redan är tungt aktieviktad via pensionen.

Ingen av dessa åtgärder förändrar grundfakta. Sverige har byggt ett system där hela befolkningens ekonomiska trygghet är kopplad till aktiemarknaden.

Det systemet har gjort landet rikare än de flesta. Men det har också gjort varje enskild plånbok beroende av att börserna långsiktigt fortsätter att stiga.

Hittills har det fungerat.