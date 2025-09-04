Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Isig lyxresa kraschade efter arrestering av kryptokungen

En lyxresa för den ryska eliten med Le Commandant Charcot ställdes in genom fallet av kryptokungen.
En lyxresa för den ryska eliten med Le Commandant Charcot ställdes in genom fallet av kryptokungen.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Det skulle bli en lyxresa till Arktis utöver det vanliga med gäster från den ryska eliten. De planerna kraschade dock genom arresteringen av ryske kryptokungen Iurii Gugnin.

Över 150 gäster från den ryska eliten hade betalat upp till 200 000 dollar för en hytt på lyxyachten, tillika isbrytaren, Le Commandant Charcot, som under 2 veckor skulle servera champagne och rysk kaviar bland isbergen i Arktis.

Kryptokungen arresterades

De planerna sjönk dock som en sten i det isiga havet sedan det stod klart att den ryske kryptokungen Iurii Gugnin arresterades tidigare i somras, berättar Financial Times.

FBI uppger att han har tvättat upp emot en halv miljard dollar och samtidigt fungerat som en rysk spion i USA.

Yachten ägs i sin tur av en annan välbärgad familj, den franska miljardärsfamiljen Pinault.

Spindeln i nätet för lyxresa

Sedan Iurii Gugnin arresterades har han inte längre kunnat fungera som spindeln i nätet för sina olika affärsverksamheter, där han bland annat försåg Pinault med rika ryska gäster.

Skulden ligger dock helt på den franska familjens bord, vars bolag Ponant skulle ha löst problemet anser det ryskägda resebolaget TRVL, som nu stämmer Pinaults bolag Ponant.

Det blev aldrig lyx bland isflaken utan istället en saftig stämning.
Det blev aldrig lyx bland isflaken utan istället en saftig stämning.
Saknas pengar

Ponant ställde in resan efter att krypokungen plockades in av FBI, och TRVL uppger att bolaget inte har fått tillbaka sina pengar, där det fortfarande saknas nästan 6 miljoner dollar av totalt 8,5 miljoner dollar.

Resan skulle ske i september men planerna kraschade alltså redan i juli, och som ersättning och plåster på såren vill TRVL ha över 8 miljoner dollar genom stämningen.

Inte bra för ryktet

Franska Ponant står dock på sig och uppger att hela skandalen med en rysk inblandad kryptokung som sysslar med spioneri och penningtvätt inte är bra för ryktet eller affärerna som “undergräver lagligheten och integriteten i vår affärsrelation”.

Med tanke på de höga hyttpriserna för resan kan många av resenärerna dessutom vilja ha tillbaka sina pengar och mer därtill framöver, vilket inte ser bra ut för den lilla resebyrån TRVL.

