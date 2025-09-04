Det skulle bli en lyxresa till Arktis utöver det vanliga med gäster från den ryska eliten. De planerna kraschade dock genom arresteringen av ryske kryptokungen Iurii Gugnin.
Isig lyxresa kraschade efter arrestering av kryptokungen
Mest läst i kategorin
Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången
Ukraina satsar på att anlägga vapenfabriker inom Natos gränser. Först ut blir Vojens i Danmark men även Sverige kan stå på tur. Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt. Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut. Ukraina är effektiva inom vapentillverkning Faktum är …
Krokbenet som bromsar Trumps framfart
Donald Trump har gjort politisk karriär på att köra över motståndare, institutioner och traditioner. Men när han försöker driva sin politik genom statens maskineri möter han en motståndare som inte låter sig köras över lika enkelt: domstolarna. Enligt en längre artikel i amerikanska The Atlantic har rättsväsendet utvecklats till det mest effektiva vapnet mot Trumps …
Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta
I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar. Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten “Extremväder och dess kostnader”. I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. …
Landet där politisk kris är olagligt
På måndag går Norge till val. Utgången är oviss men en sak säker. Det blir inget politiskt kaos efter valet. Det är förbjudet i lag. Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan. De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter …
"Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro
Stockholm–Åbo kan få en fast tunnel- och broförbindelse. Utredningen som nu inleds ska visa hur visionen kan bli verklighet. En bro och tunnelförbindelse mellan Finland och Sverige har diskuterats i över 60 år. Nu får idén ny fart och både näringsliv och politiker ser möjligheter. Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. …
Över 150 gäster från den ryska eliten hade betalat upp till 200 000 dollar för en hytt på lyxyachten, tillika isbrytaren, Le Commandant Charcot, som under 2 veckor skulle servera champagne och rysk kaviar bland isbergen i Arktis.
Kryptokungen arresterades
De planerna sjönk dock som en sten i det isiga havet sedan det stod klart att den ryske kryptokungen Iurii Gugnin arresterades tidigare i somras, berättar Financial Times.
FBI uppger att han har tvättat upp emot en halv miljard dollar och samtidigt fungerat som en rysk spion i USA.
Yachten ägs i sin tur av en annan välbärgad familj, den franska miljardärsfamiljen Pinault.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Spindeln i nätet för lyxresa
Sedan Iurii Gugnin arresterades har han inte längre kunnat fungera som spindeln i nätet för sina olika affärsverksamheter, där han bland annat försåg Pinault med rika ryska gäster.
Skulden ligger dock helt på den franska familjens bord, vars bolag Ponant skulle ha löst problemet anser det ryskägda resebolaget TRVL, som nu stämmer Pinaults bolag Ponant.
Saknas pengar
Ponant ställde in resan efter att krypokungen plockades in av FBI, och TRVL uppger att bolaget inte har fått tillbaka sina pengar, där det fortfarande saknas nästan 6 miljoner dollar av totalt 8,5 miljoner dollar.
Resan skulle ske i september men planerna kraschade alltså redan i juli, och som ersättning och plåster på såren vill TRVL ha över 8 miljoner dollar genom stämningen.
Inte bra för ryktet
Franska Ponant står dock på sig och uppger att hela skandalen med en rysk inblandad kryptokung som sysslar med spioneri och penningtvätt inte är bra för ryktet eller affärerna som “undergräver lagligheten och integriteten i vår affärsrelation”.
Med tanke på de höga hyttpriserna för resan kan många av resenärerna dessutom vilja ha tillbaka sina pengar och mer därtill framöver, vilket inte ser bra ut för den lilla resebyrån TRVL.
Läs även:
Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan. Dagens PS
Ryskt spionfartyg på väg mot Finland. Dagens PS
Senaste nytt
Det våras för tech i Sverige – ekonomin uppåt
Tech går i rätt riktning i Sverige visar nya siffror. Nya techbolag startas i takt med att det går uppåt för ekonomin. Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare. Ljust för tech i Sverige Det ser …
Isig lyxresa kraschade efter arrestering av kryptokungen
Det skulle bli en lyxresa till Arktis utöver det vanliga med gäster från den ryska eliten. De planerna kraschade dock genom arresteringen av ryske kryptokungen Iurii Gugnin. Över 150 gäster från den ryska eliten hade betalat upp till 200 000 dollar för en hytt på lyxyachten, tillika isbrytaren, Le Commandant Charcot, som under 2 veckor …
Storhetstiden för svenska kronan fortsätter under kommande åren
Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare. Det ser ljust ut för den svenska kronan under resten av 2025, men även för kommande år framöver. Det tror flera experter, enligt DN. Svenska kronan förbättras Under det …
Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången
Ukraina satsar på att anlägga vapenfabriker inom Natos gränser. Först ut blir Vojens i Danmark men även Sverige kan stå på tur. Ukrainas egen vapentillverkning gasar på för fullt. Kiev har satt upp målet att hälften av alla vapen ska tillverkas inom landets gränser innan året är slut. Ukraina är effektiva inom vapentillverkning Faktum är …
BMW:s nya X5 chockar alla med en bortglömd drivlina
I en tid då de flesta biltillverkare satsar helhjärtat på elbilar, går en tysk gigant sin egen väg. Snart presenteras en ny version av en ikonisk suv som utöver de vanliga alternativen får en drivlina som nästan alla andra gett upp hoppet om. Varför BMW satsar på en bortglömd teknik Det har länge talats om …