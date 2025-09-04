Isig lyxresa kraschade efter arrestering av kryptokungen

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Spindeln i nätet för lyxresa

Sedan Iurii Gugnin arresterades har han inte längre kunnat fungera som spindeln i nätet för sina olika affärsverksamheter, där han bland annat försåg Pinault med rika ryska gäster.

Skulden ligger dock helt på den franska familjens bord, vars bolag Ponant skulle ha löst problemet anser det ryskägda resebolaget TRVL, som nu stämmer Pinaults bolag Ponant.

Det blev aldrig lyx bland isflaken utan istället en saftig stämning. (Foto: Krystyn Pecora/Wikimedia)

Saknas pengar

Ponant ställde in resan efter att krypokungen plockades in av FBI, och TRVL uppger att bolaget inte har fått tillbaka sina pengar, där det fortfarande saknas nästan 6 miljoner dollar av totalt 8,5 miljoner dollar.

Resan skulle ske i september men planerna kraschade alltså redan i juli, och som ersättning och plåster på såren vill TRVL ha över 8 miljoner dollar genom stämningen.

Inte bra för ryktet

Franska Ponant står dock på sig och uppger att hela skandalen med en rysk inblandad kryptokung som sysslar med spioneri och penningtvätt inte är bra för ryktet eller affärerna som “undergräver lagligheten och integriteten i vår affärsrelation”.

Med tanke på de höga hyttpriserna för resan kan många av resenärerna dessutom vilja ha tillbaka sina pengar och mer därtill framöver, vilket inte ser bra ut för den lilla resebyrån TRVL.

