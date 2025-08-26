Ryskt spionfartyg på väg mot Finland

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Pratat med kaptenen

Finska Yle ska har pratat med den ryske kaptenen på telefon som inte vet varför Vasa har valts som ny destination.

“Jag utför uppgiften som jag har fått, säger mannen till Yle.

ANNONS

Lasten uppges vara stål som ska levereras till finska kunder och än så länge tar hamnchefen i Vasas hamn, Jan-Peter Viklund, det hela med ro.

“Drönare får man ju inte köra med på hamnområdet. Inträffar något så anmäler vi till myndigheterna”, säger han.

Myndigheternas ögon på sig

Myndigheter runt om i Europa har dock redan ögonen på det misstänka spionfartyget.

Förutom flera drönarobservationer uppges HAV Dolphin ha ankrat på underliga platser under långa perioder som vid den tyska staden Kiel, i åtta dagar, uppger The Insider.

Långa ankringstider

Experter menar att en så pass lång ankringsplats är ovanlig för ett kommersiellt lastfartyg.

Det var under samma period som medier rapporterade om flera drönarobservationer nära den tyska flottans ubåtsbas i Eckernförde.

Europeiska myndigheter pekar mot ytterligare ett misstänkt ryskt spionfartyg – Lauga – som även det ska vara ett depåfartyg för ryska drönare – och som sågs till utanför Tysklands och Nederländernas kuster i maj.

ANNONS

Läs även:

Spionballonger: “Vilda västern där uppe”. Dagens PS

Nya uppgifter: Så lurade ryske spionen Norge. Dagens PS