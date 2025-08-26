Ett ryskt spionfartyg är på väg mot finska Vasa. Europeiska myndigheter har undersökt fartyget som misstänks vara en depå för ryska drönare.
Ryskt spionfartyg på väg mot Finland
HAV Dolphin har lämnat Antwerpens hamn i Belgien och är på väg till finska Vasa där det beräknas komma i hamn under torsdagen, enligt Yle.
Fartyget seglar under Antigua och Barbudas flagg men uppges ha en rysk besättning.
Ryskt spionfartyg – depå för drönare
Tysk och holländsk polis har tidigare genomsökt fartyget som misstänks vara en depå för ryska drönare, uppger Hufvudstadsbladet vidare.
Misstankarna mot HAV Dolphin har uppkommit sedan tysk polis har fått in rapporter om drönare i närheten av fartyget – som även uppges ha spenderat långa perioder vid sina destinationer.
Inget misstänkt material har dock hittats ombord.
Pratat med kaptenen
Finska Yle ska har pratat med den ryske kaptenen på telefon som inte vet varför Vasa har valts som ny destination.
“Jag utför uppgiften som jag har fått, säger mannen till Yle.
Lasten uppges vara stål som ska levereras till finska kunder och än så länge tar hamnchefen i Vasas hamn, Jan-Peter Viklund, det hela med ro.
“Drönare får man ju inte köra med på hamnområdet. Inträffar något så anmäler vi till myndigheterna”, säger han.
Myndigheternas ögon på sig
Myndigheter runt om i Europa har dock redan ögonen på det misstänka spionfartyget.
Förutom flera drönarobservationer uppges HAV Dolphin ha ankrat på underliga platser under långa perioder som vid den tyska staden Kiel, i åtta dagar, uppger The Insider.
Långa ankringstider
Experter menar att en så pass lång ankringsplats är ovanlig för ett kommersiellt lastfartyg.
Det var under samma period som medier rapporterade om flera drönarobservationer nära den tyska flottans ubåtsbas i Eckernförde.
Europeiska myndigheter pekar mot ytterligare ett misstänkt ryskt spionfartyg – Lauga – som även det ska vara ett depåfartyg för ryska drönare – och som sågs till utanför Tysklands och Nederländernas kuster i maj.
