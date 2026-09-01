Kinas statliga fraktjätte COSCO anklagas för att de i hemlighet spionerar och samla in militär underrättelseinformation åt Peking.
USA: Kinas fraktjätte spionerar med dold utrustning
COSCO som är världens fjärde största rederi baserat på marknadsandel, spionerar åt den kinesiska staten som äger bolaget och använder dold och avancerad utrustning ombord på sina fartyg för att spionera på militär kommunikation, enligt två högt uppsatta tjänstemän i Trumps administration.
Utrustningen ska bland annat användas nära kusterna i USA och andra länder. Enligt de amerikanska tjänstemännen ingår verksamheten i ett mångårigt underrättelsesamarbete mellan COSCO och den kinesiska staten, rapporterar Reuters.
Avancerade plattformar
De amerikanska tjänstemännen beskriver systemen som avancerade plattformar för signalspaning.
Syftet ska vara att fånga upp information om militär kommunikationsteknik och utvecklingen av kryptering. Samtidigt ska Kina kunna övervaka viktiga sjöfartsleder och marina rutter som är centrala både för världshandeln och militär navigering.
Informationen kan enligt de amerikanska uppgifterna användas av Peking för att stärka sin position i territoriella konflikter samt för att kartlägga utländska militära mål och få tidiga varningssignaler om militär aktivitet.
COSCO har inte svarat på Reuters frågor.
Ambassaden avfärdar
Kinas ambassad i Washington avfärdar dock anklagelserna.
”Vi motsätter oss att Kina svartmålas genom att man sprider den så kallade berättelsen om ’underrättelseinhämtning’ som är helt grundlös”, säger ambassadens talesperson Liu Chang till Reuters.
Uppgifterna kommer samtidigt som COSCO redan är föremål för amerikansk säkerhetsgranskning. Pentagon placerade i januari 2025 COSCO på sin lista över företag med kopplingar till den kinesiska militären. Klassningen innebär inte formella sanktioner, men kan få stora konsekvenser för företagets rykte och amerikanska myndigheters möjligheter att göra affärer med bolaget.
En rapport från U.S. Naval War College från april 2025 bedömde också att den kinesiska militären sannolikt använder landets kommersiella sjöfarts- och fiskeflotta för underrättelseinhämtning och övervakning.
Djupt integrerat i handeln
Problemet för USA är att COSCO samtidigt är djupt integrerat i den amerikanska handeln. Bolaget hör till de stora globala rederierna som anlöper amerikanska hamnar och har flera gemensamma terminalbolag i USA.
”Att ta bort COSCO från våra försörjningskedjor och transportnätverk skulle kunna vara livshotande kirurgi för USA:s handelsnätverk”, säger Isaac Kardon, expert på kinesisk maritim strategi vid Johns Hopkins University till Reuters.
Uppgifterna kommer bara veckor innan Donald Trump och Xi Jinping ska mötas i Washington.
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