USA: Kinas fraktjätte spionerar med dold utrustning

Utrustningen ska bland annat användas nära kusterna i USA och andra länder. Enligt de amerikanska tjänstemännen ingår verksamheten i ett mångårigt underrättelsesamarbete mellan COSCO och den kinesiska staten, rapporterar Reuters.

Avancerade plattformar

De amerikanska tjänstemännen beskriver systemen som avancerade plattformar för signalspaning.

Syftet ska vara att fånga upp information om militär kommunikationsteknik och utvecklingen av kryptering. Samtidigt ska Kina kunna övervaka viktiga sjöfartsleder och marina rutter som är centrala både för världshandeln och militär navigering.

Informationen kan enligt de amerikanska uppgifterna användas av Peking för att stärka sin position i territoriella konflikter samt för att kartlägga utländska militära mål och få tidiga varningssignaler om militär aktivitet.

COSCO har inte svarat på Reuters frågor.