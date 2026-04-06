För vissa oljeländer har stängningen av Hormuzsundet och ett högre oljepris varit fördelaktigt. Men inte för Saudiarabien som redan tidigare hade fått käppar i hjulet.
Oljekrisen slår hårt mot Saudiarabien – tvingas tänka om
Saudiarabiens omfattande reformprogram Vision 2030 blev omtalat i hela världen på grund av sin påkostade form och stora ambitioner.
Satsningen, som drivs av kronprins Mohammed bin Salman, syftar till att minska landets beroende av olja och utveckla nya sektorer som turism, teknik och underhållning.
Men nu pressas landet hårt av ökande finansiella utmaningar och geopolitisk oro.
Begränsar oljeexporten
Under det senaste året har dock flera av de mest ambitiösa projekten bromsats eller omprövats.
Redan före den senaste konflikten i Mellanöstern brottades regeringen med budgetunderskott, stigande skuldsättning och projekt som visat sig svåra att genomföra i praktiken.
När kriget mellan USA, Israel och Iran eskalerade förvärrades situationen ytterligare.
Stängningen av Hormuzsundet har kraftigt begränsat landets oljeexport, vilket minskat intäkterna från dess viktigaste inkomstkälla, skriver Wall Street Journal.
Behövt ställa in evenemang
Samtidigt har attacker riktade mot Saudiarabien bidragit till ökad osäkerhet och påverkat investerarnas förtroende.
Flera internationella evenemang har ställts in och vissa utländska företag har tillfälligt minskat sin närvaro i Riyadh.
Den statliga investeringsfonden Public Investment Fund har redan tidigare dragit ned på investeringar och rekrytering, skriver Sportspro.
Fonden har även minskat delar av sina internationella tillgångar och uppmanat privata aktörer att bidra mer till finansieringen av inhemska projekt.
Behövt ställa in
Flera megasatsningar har stött på problem. Den futuristiska staden Neom har skalats ned efter att kostnader och genomförbarhet ifrågasatts.
Även andra projekt, som planerade turistdestinationer och storskaliga stadsutvecklingar i Riyadh, har försenats eller lagts på is.
Trots detta fortsätter vissa delar av reformprogrammet att utvecklas. Inhemsk turism och nöjesindustri har vuxit, och fler kvinnor har kommit in på arbetsmarknaden.
Den icke-oljerelaterade ekonomin står nu för en större andel av landets BNP än tidigare.
Tuff utmaning
Samtidigt kvarstår utmaningen att attrahera utländska investeringar i tillräcklig omfattning.
Kapitalinflödena ligger fortfarande långt under de mål som satts upp inför 2030, vilket ökar trycket på statens finanser.
Framöver väntas Saudiarabien behöva prioritera hårdare mellan olika projekt och i större utsträckning förlita sig på privat kapital.
Utfallet av den regionala konflikten och utvecklingen på energimarknaden blir avgörande för om landet kan hålla fast vid sina långsiktiga ambitioner.
