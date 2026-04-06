Oljekrisen slår hårt mot Saudiarabien – tvingas tänka om

Behövt ställa in evenemang

Samtidigt har attacker riktade mot Saudiarabien bidragit till ökad osäkerhet och påverkat investerarnas förtroende.

Flera internationella evenemang har ställts in och vissa utländska företag har tillfälligt minskat sin närvaro i Riyadh.

Den statliga investeringsfonden Public Investment Fund har redan tidigare dragit ned på investeringar och rekrytering, skriver Sportspro.

Fonden har även minskat delar av sina internationella tillgångar och uppmanat privata aktörer att bidra mer till finansieringen av inhemska projekt.

Flera megasatsningar har stött på problem. Den futuristiska staden Neom har skalats ned efter att kostnader och genomförbarhet ifrågasatts.

Även andra projekt, som planerade turistdestinationer och storskaliga stadsutvecklingar i Riyadh, har försenats eller lagts på is.

Trots detta fortsätter vissa delar av reformprogrammet att utvecklas. Inhemsk turism och nöjesindustri har vuxit, och fler kvinnor har kommit in på arbetsmarknaden.

Den icke-oljerelaterade ekonomin står nu för en större andel av landets BNP än tidigare.

Tuff utmaning

Samtidigt kvarstår utmaningen att attrahera utländska investeringar i tillräcklig omfattning.

Kapitalinflödena ligger fortfarande långt under de mål som satts upp inför 2030, vilket ökar trycket på statens finanser.

Framöver väntas Saudiarabien behöva prioritera hårdare mellan olika projekt och i större utsträckning förlita sig på privat kapital.

Utfallet av den regionala konflikten och utvecklingen på energimarknaden blir avgörande för om landet kan hålla fast vid sina långsiktiga ambitioner.

