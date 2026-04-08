Glädje på börsen – Stockholm och Europa lyfter kraftigt

Bakom uppgången ligger beskedet att USA förlänger tidsfristen för förhandlingar med Iran med två veckor. Samtidigt har Iran, enligt uppgifter, accepterat villkor för eldupphör och en tillfällig öppning av Hormuzsundet – en nyckelpunkt för världens oljetransporter.

Uppgången i Stockholm är tydligast inom verkstads- och cykliska bolag. EQT och Boliden stiger över 6 procent, medan ABB, Sandvik, Atlas Copco och Volvo klättrar mellan cirka 5,5 och 6,5 procent.

Även övriga Europa visar kraftiga uppgångar. Det breda Stoxx 600-indexet stiger nära 4 procent, med särskilt stark utveckling för rese-, gruv- och fordonsaktier.

Oljepriserna faller kraftigt efter beskedet om att Hormuzsundet kan öppnas igen. Brentoljan handlas nu under 95 dollar per fat efter tvåsiffriga nedgångar. I Stockholm faller oljebolaget IPC med omkring 11 procent. Även dollarn försvagas och handlas kring 9,28 kronor.

