Stockholmsbörsen rusar efter beskedet om en vapenvila mellan USA och Iran, med breda uppgångar, ökad riskaptit och fallande oljepriser.
Glädje på börsen – Stockholm och Europa lyfter kraftigt
Som Dagens PS rapporterat på morgonen rusar världsmarknaderna efter nattens besked om en vapenvila mellan USA och Iran.
När Europas marknader öppnade fortsatte börsyran. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI stiger omkring 4,1 procent, medan OMXS30 lyfter 4,3 procent efter bara några minuters handel. Nästan hela storbolagsindexet handlas på plus.
Bakom uppgången ligger beskedet att USA förlänger tidsfristen för förhandlingar med Iran med två veckor. Samtidigt har Iran, enligt uppgifter, accepterat villkor för eldupphör och en tillfällig öppning av Hormuzsundet – en nyckelpunkt för världens oljetransporter.
Uppgången i Stockholm är tydligast inom verkstads- och cykliska bolag. EQT och Boliden stiger över 6 procent, medan ABB, Sandvik, Atlas Copco och Volvo klättrar mellan cirka 5,5 och 6,5 procent.
Även övriga Europa visar kraftiga uppgångar. Det breda Stoxx 600-indexet stiger nära 4 procent, med särskilt stark utveckling för rese-, gruv- och fordonsaktier.
Oljepriserna faller kraftigt efter beskedet om att Hormuzsundet kan öppnas igen. Brentoljan handlas nu under 95 dollar per fat efter tvåsiffriga nedgångar. I Stockholm faller oljebolaget IPC med omkring 11 procent. Även dollarn försvagas och handlas kring 9,28 kronor.
