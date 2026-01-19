Hotat paradis – men vändningen kommer

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Problem ser lösningar

Problemen tornar upp sig med det gör även lösningarna – och de kommer ofta från lokalt håll, berättar New Scientist.

Många önationer har redan avsatt stora havsområden där fiske är förbjudet, helt eller delvis. Där får fisk och andra arter en frizon och hinner återhämta sig, och fiskare har dessutom märkt att fisket sedan spiller över till andra områden – så det blir en win-win för alla.

ANNONS

Världens korallrev hotas av blekningar när vattentemperaturerna stiger. Samtidigt är många av reven utfiskade. (Foto: Unsplash)

Återplanterar mangroveskogar

På Fiji har lokalbefolkningen återplanterat mangroveskogar och de fungerar som barnkammare för många fiskarter, och de är även effektiva mot erosion och stormar. Resultatet är tydligt – naturen återhämtar sig snabbt.

”Mangroverestaurering är inte en mirakelkur, men det är en mycket bra naturbaserad lösning”, säger Charles Mahé vid Kiwa-initiativet, ett program som arbetar med ekosystemen på Stillahavsöarna.

Använder AI

Samtidigt har paradisöar börjat använda AI i allt större utsträckning. Teknik som satellitövervakning och AI används för att snabbt upptäcka förändringar i haven och även kunna följa korallrevens utveckling, och där man på sistone experimenterar allt mer med nya stresståligare koraller som klarar varmare havstemperaturer.

Pardiset är hotat men vändningen är på gång.

Pengar till klimatanpassning

Pengar måste dock fortsatt komma in för att hjälpa dessa önationer med klimatanpassning.

ANNONS

“Vissa människor brukar säga att dessa öar kommer att drunkna”, säger Neville Nicholls, en australiensisk klimatforskare och tillägger:

“Det är trots allt kanske ändå ett val.”

Läs även:

Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott. Dagens PS

Klimatet: “Hotar redan Europas ekonomi”. Dagens PS