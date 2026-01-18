Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden.
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Mest läst i kategorin
De ersätter sig själva med AI: “Läskigt”.
De har byggt imperier på personlig vägledning. Nu låter de AI göra jobbet. En växande skara självhjälpsstjärnor lanserar egna chattbotar som låter användare prata direkt med en digital version av coachen själv. Att använda AI för att skriva böcker eller spela in videor är inget som lockar relationsexperten Matthew Hussey. Men när tekniken kan användas …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Oväntad iPhone-uppdatering ute nu – miljoner användare berörs
Apple testar ett helt nytt sätt att leverera säkerhetsuppdateringar till iPhone. Förändringen kan få stor betydelse för hur snabbt framtida hot stoppas. Apple har överraskat både utvecklare och analytiker genom att släppa en ny typ av iPhone uppdatering som få hade räknat med. Samtidigt som den ordinarie uppdateringen iOS 26.3 närmar sig lansering har bolaget …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat. Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en …
Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven räknas in.
Det handlar om allt från förstörda korallrev och minskade fiskbestånd till hamnar och kustsamhällen som slås sönder av extremväder.
Havet som saknades i ekvationen
I decennier har forskare använt ett mått som kallas koldioxidens samhällskostnad för att sätta ett pris på varje ton koldioxid som släpps ut. Problemet har varit att haven – som täcker omkring 70 procent av planeten – i praktiken värderats till noll.
Den nya studien ändrar på det.
När havens skador inkluderas stiger kostnaden från 51 dollar per ton koldioxid till 97,20 dollar. Med dagens växelkurs motsvarar det en ökning från cirka 535 kronor till drygt 1 020 kronor per ton.
Det är en höjning på 91 procent.
Med tanke på att världens utsläpp uppgick till runt 41,6 miljarder ton under 2024 blir skillnaden enorm i praktiken.
Extremväder drabbar kvinnorna hårdast
Alla drabbas – men kvinnor drabbas allra mest. Det handlar om extremväder och klimathot och om ännu ett deprimerande år. World Weather Attribution lämnar
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
En räkning på 21 000 miljarder kronor
Forskarna uppskattar att de årliga skadorna på haven redan nu uppgår till nästan 2 biljoner dollar, alltså cirka 21 000 miljarder kronor per år.
Det är pengar som försvinner genom minskade fiskinkomster, skadad infrastruktur, förlorad turism och ekosystem som inte längre fungerar som de ska.
Studien har pågått sedan 2021 och samlat forskare från flera discipliner. De har analyserat effekterna på koraller, mangroveskogar, fiske och hamnar, men också räknat in värden som inte syns i någon marknadsstatistik.
Det handlar om sådant som naturupplevelser, kulturarv och känslan av att vissa miljöer helt enkelt bör få finnas kvar.
Världens rikaste har bränt sin klimatbudget – på tio dagar
Tio dagar. Så lång tid tog det för världens rikaste procent att förbruka sin “rättvisa” andel av årets globala koldioxidutsläpp. För den allra rikaste
Ojämlika konsekvenser
En tydlig slutsats är att de ekonomiska smällarna inte fördelas jämnt. Önationer och kustländer, där befolkningen ofta är beroende av fisk som huvudföda, drabbas hårdast.
Samtidigt är det ofta rika industriländer som står för de största utsläppen.
När haven värms upp och försuras riskerar det att leda till både ökade kostnader och försämrad hälsa i redan utsatta regioner.
Ett nytt underlag för beslut
Forskarna hoppas att den nya havsbaserade koldioxidkostnaden – ibland kallad ”blue SCC” – ska påverka politiska beslut. Om havens värde syns i kalkylerna kan investeringar i skydd, anpassning och restaurering bli lättare att motivera.
Det gäller till exempel återplantering av mangrove och skydd av korallrev.
Budskapet är i grunden enkelt: klimatförändringarna är dyrare än vi trott, eftersom vi länge räknat bort det som täcker större delen av planeten.
När havet får ett pris blir också kostnaden för att inte agera tydligare än någonsin.
Vinter-OS – nästa offer för klimatet
Är du nog gammal för att komma ihåg när vinter-OS hölls i norska Lillehammer 1994? Fortsätt det med det i så fall – några fler blir det inte. Vinter-OS
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Kjell & Company - Kunskap och tillbehör till hemelektronik. Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Just nu pågår lagerrensning med mängder av bra deals.
Senaste nytt
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår
I brist på bevarade kvarlevor analyseras nu konstverk och dokument som kan bära mikroskopiska rester av hans DNA. Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium. Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen. De ben som senare påstods …
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd
Ett utkast till stadgar visar hur USA:s president vill skapa ett nytt internationellt fredsorgan där inflytande kopplas till stora ekonomiska bidrag. USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar. Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom …