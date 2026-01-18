Dagens PS
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott

Plastflaskor och annat skräp flyter i sjön Potpecko nära Priboj i sydvästra Serbien. (Foto: Darko Vojinovic/AP/TT)
Plastflaskor och annat skräp flyter i sjön Potpecko nära Priboj i sydvästra Serbien. (Foto: Darko Vojinovic/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden.

Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven räknas in.

Det handlar om allt från förstörda korallrev och minskade fiskbestånd till hamnar och kustsamhällen som slås sönder av extremväder.

Havet som saknades i ekvationen

I decennier har forskare använt ett mått som kallas koldioxidens samhällskostnad för att sätta ett pris på varje ton koldioxid som släpps ut. Problemet har varit att haven – som täcker omkring 70 procent av planeten – i praktiken värderats till noll.

Den nya studien ändrar på det.

När havens skador inkluderas stiger kostnaden från 51 dollar per ton koldioxid till 97,20 dollar. Med dagens växelkurs motsvarar det en ökning från cirka 535 kronor till drygt 1 020 kronor per ton.

Det är en höjning på 91 procent.

Med tanke på att världens utsläpp uppgick till runt 41,6 miljarder ton under 2024 blir skillnaden enorm i praktiken.

Extremväder drabbar kvinnorna hårdast

Alla drabbas – men kvinnor drabbas allra mest. Det handlar om extremväder och klimathot och om ännu ett deprimerande år. World Weather Attribution lämnar
Så investerar du enkelt i private equity

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

En räkning på 21 000 miljarder kronor

Forskarna uppskattar att de årliga skadorna på haven redan nu uppgår till nästan 2 biljoner dollar, alltså cirka 21 000 miljarder kronor per år.

Det är pengar som försvinner genom minskade fiskinkomster, skadad infrastruktur, förlorad turism och ekosystem som inte längre fungerar som de ska.

Studien har pågått sedan 2021 och samlat forskare från flera discipliner. De har analyserat effekterna på koraller, mangroveskogar, fiske och hamnar, men också räknat in värden som inte syns i någon marknadsstatistik.

Det handlar om sådant som naturupplevelser, kulturarv och känslan av att vissa miljöer helt enkelt bör få finnas kvar.

Världens rikaste har bränt sin klimatbudget – på tio dagar

Tio dagar. Så lång tid tog det för världens rikaste procent att förbruka sin “rättvisa” andel av årets globala koldioxidutsläpp. För den allra rikaste

Ojämlika konsekvenser

En tydlig slutsats är att de ekonomiska smällarna inte fördelas jämnt. Önationer och kustländer, där befolkningen ofta är beroende av fisk som huvudföda, drabbas hårdast.

Samtidigt är det ofta rika industriländer som står för de största utsläppen.

När haven värms upp och försuras riskerar det att leda till både ökade kostnader och försämrad hälsa i redan utsatta regioner.

Ett nytt underlag för beslut

Forskarna hoppas att den nya havsbaserade koldioxidkostnaden – ibland kallad ”blue SCC” – ska påverka politiska beslut. Om havens värde syns i kalkylerna kan investeringar i skydd, anpassning och restaurering bli lättare att motivera.

Det gäller till exempel återplantering av mangrove och skydd av korallrev.

Budskapet är i grunden enkelt: klimatförändringarna är dyrare än vi trott, eftersom vi länge räknat bort det som täcker större delen av planeten.

När havet får ett pris blir också kostnaden för att inte agera tydligare än någonsin.

Vinter-OS – nästa offer för klimatet

Är du nog gammal för att komma ihåg när vinter-OS hölls i norska Lillehammer 1994? Fortsätt det med det i så fall – några fler blir det inte. Vinter-OS

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

