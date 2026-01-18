Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott

Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven räknas in.

Det handlar om allt från förstörda korallrev och minskade fiskbestånd till hamnar och kustsamhällen som slås sönder av extremväder.

Havet som saknades i ekvationen

I decennier har forskare använt ett mått som kallas koldioxidens samhällskostnad för att sätta ett pris på varje ton koldioxid som släpps ut. Problemet har varit att haven – som täcker omkring 70 procent av planeten – i praktiken värderats till noll.

Den nya studien ändrar på det.

När havens skador inkluderas stiger kostnaden från 51 dollar per ton koldioxid till 97,20 dollar. Med dagens växelkurs motsvarar det en ökning från cirka 535 kronor till drygt 1 020 kronor per ton.

Det är en höjning på 91 procent.

Med tanke på att världens utsläpp uppgick till runt 41,6 miljarder ton under 2024 blir skillnaden enorm i praktiken.