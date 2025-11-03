Här tar polisen över lyxyachten och banktillgångarna

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Lyxyacht och bilar

Det handlar om en lyxyacht, elva bilar, bankonton och andra tillgångar.

Sammanlagt värde på tillslaget uppgår till 150 miljoner dollar, eller 1,5 miljarder kronor.

Polisen utreder

Polisen har nu inlett en förundersökning kring förfalskning och penningtvätt vilket kan leda till att Chen Zhi får skaka galler i ett decennium och samtidigt få enorma böter, berättar Cigarrklubben.

ANNONS

Chen Zhi misstänks för att vara del i stora bedrägerihärvor. (Foto: Prince-gruppen)

Nav dit rika flockas

Singapore har blivit ett välkänt nav för rika som vill göra affärer, och som lockar med låga skatter.

Myndigheterna vill dock göra klart att misstänkta bedragare som Chen Zhi inte är välkomna längre.

“För att upprätthålla Singapores integritet som ett betrott internationellt finanscentrum som styrs av rättsstatsprincipen tar vi ställning mot individer och kriminella grupper som försöker utnyttja Singapores finansiella system för kriminell verksamhet”, säger chefen för kommersiell handel i Singapore, David Chew, enligt polisens hemsida.

Samarbete kan leda till långt fängelsestraff

Samarbetet mellan länderna har gjort att läget inte ser ljust ut för Chen Zhi – där “brotten överskrider många gränser, och vittnen, bevis och tillgångar har säkrats på många håll”.

Polisen slog till mot en rad platser i Singapore mot Prince-gruppens verksamheter – som även granskas för att ligga bakom barnarbete i kambodjanska tvångsarbetsläger – och som innefattar krypto.

Läs även:

ANNONS

Strålande tider för bedragare – här är 40 nya. Dagens PS

Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare. Dagens PS