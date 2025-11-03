Polisen i Singapore slår nu till hårt mot Chen Zhi, en kambodjansk affärsman som anklagas för en rad bedrägerier. Tillslaget innefattar bland annat en lyxyacht, en rad bilar och bankkonton – till ett värde av 1,5 miljarder kronor.
Här tar polisen över lyxyachten och banktillgångarna
Chen Zhi, grundaren av Prince-gruppen i Kambodja, har länge haft myndigheternas ögonen på sig genom en rad bedrägeriverksamheter som inkluderar cyber- och kryptobrott.
Bedragare har stora tillgångar
Gruppen har tillgångar för över 2 miljarder dollar runt om i Kambodja, bland annat ett shoppingmall i huvudstaden Phnom Penh, berättar Channels News Asia, och även på andra håll i Asien.
Genom ett samarbete med myndigheter i USA och Storbritannien har polisen i Singapore nu lyckats kartlägga Prince-gruppens tillgångar ordentligt och det ledde till ett tillslag i Singapore i slutet av förra veckan, enligt Channels News Media.
Lyxyacht och bilar
Det handlar om en lyxyacht, elva bilar, bankonton och andra tillgångar.
Sammanlagt värde på tillslaget uppgår till 150 miljoner dollar, eller 1,5 miljarder kronor.
Polisen utreder
Polisen har nu inlett en förundersökning kring förfalskning och penningtvätt vilket kan leda till att Chen Zhi får skaka galler i ett decennium och samtidigt få enorma böter, berättar Cigarrklubben.
Nav dit rika flockas
Singapore har blivit ett välkänt nav för rika som vill göra affärer, och som lockar med låga skatter.
Myndigheterna vill dock göra klart att misstänkta bedragare som Chen Zhi inte är välkomna längre.
“För att upprätthålla Singapores integritet som ett betrott internationellt finanscentrum som styrs av rättsstatsprincipen tar vi ställning mot individer och kriminella grupper som försöker utnyttja Singapores finansiella system för kriminell verksamhet”, säger chefen för kommersiell handel i Singapore, David Chew, enligt polisens hemsida.
Samarbete kan leda till långt fängelsestraff
Samarbetet mellan länderna har gjort att läget inte ser ljust ut för Chen Zhi – där “brotten överskrider många gränser, och vittnen, bevis och tillgångar har säkrats på många håll”.
Polisen slog till mot en rad platser i Singapore mot Prince-gruppens verksamheter – som även granskas för att ligga bakom barnarbete i kambodjanska tvångsarbetsläger – och som innefattar krypto.
