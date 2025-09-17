Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare 

Fick sin karriär kapad av bedragare
Bedragaren hade utgett sig för att vara Skow i över ett år. Genrefoto. (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Bedrägerier på nätet handlar inte längre bara om bankkort och pinkoder. Nu växer en ny trend fram: yrkeskapning. 

Bedrägeriformerna är många

AI-klonade röster, falska myndighetssamtal och avancerade identitetsstölder drabbar nu både privatpersoner och företag. 

Ett lite nyare, men växande, fenomen är ”career identity theft” – yrkeskapning. 

Karriär kapad i hemlighet

Den amerikanska skribenten Jolissa Skow fick i somras veta att någon använt hennes namn, CV, texter, bilder och hemadress för att arbeta åt företag. Bedragaren hade utgett sig för att vara Skow i över ett år – utan att någon märkt något.

”Hon var bra nog på att skriva för att inte väcka några misstankar”, förklarade Skow i ett inlägg på LinkedIn som snabbt blev viralt.

Upptäckten kom först när Skow fick ett skatteformulär för ett uppdrag hon aldrig hört talas om. Kort därefter blev hon omnämnd som ”en fantastisk kollega” i ett LinkedIn-inlägg från en person hon aldrig träffat. Då insåg hon att någon annan byggt en karriär i hennes namn.

Det rapporterar Forbes. 

Explosion av jobbbedrägerier

Enligt Federal Trade Commission (FTC) har bedrägerier kopplade till jobb och rekrytering tredubblats mellan 2020 och 2024. Förlusterna för konsumenter har under samma tid ökat från 90 miljoner till 501 miljoner dollar.

AI och distansarbete gör utvecklingen ännu svårare att stoppa. I en enkät med 1 000 rekryterande chefer i USA uppgav 17 procent att de intervjuat kandidater som visade sig vara deepfakes, med fejkanimerade videor och syntetiska röster.

Bedrägeri
Deepfakes gör utvecklingen ännu svårare att stoppa (Foto: Canva)

”Våra digitala vanor gör det enkelt”

Enligt Kourtney Hayes, cybersäkerhetsexpert på Amazon Web Services, krävs det inte längre avancerad teknik för att kapa en karriär.

”Det som gör det här enkelt är hur mycket information vi själva lägger ut på nätet. CV, bilder, arbetsprover – allt är publikt. Och eftersom kameran ofta är avstängd i möten ifrågasätts det sällan”, förklarar hon för Forbes. 

Företag lurades i månader

När Skow kontaktade företaget där bedragaren arbetade i hennes namn, blev även vd:n chockad. 

”Han bokade direkt in ett videomöte med mig. Jag tror hans hjärna var lika sprängd som min”, berättade Skow.

Hon anmälde händelsen till FBI:s Internet Crime Complaint Center (IC3). Men där fick hon beskedet att internetbedrägerier är så vanliga att det är osäkert om någon utredning alls skulle inledas.

Så skyddar du dig

Skow delar nu sin historia för att varna andra. Hon uppmanar alla att regelbundet söka på sitt eget namn och yrke online.

Experter tipsar också om att:

  • Alltid ha en uppdaterad LinkedIn-profil eller hemsida som kan fungera som ”källan till sanningen”
  • Skydda arbetsprover med metadata eller vattenmärken.
  • Tydligt ange vilka mejladresser eller kanaler som gäller för kontrakt och uppdrag.

Ett växande bedrägeri

Forskning visar att kvinnor, äldre och minoritetsgrupper löper särskilt stor risk att utsättas för den här typen av cyberbrott.

”Det är en myt att tekniken gör kapning svårt – sanningen är att våra digitala vanor gör det enkelt”, konstaterar Hayes.

Vill du veta mer om hur bedragarna försöker lura dig? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med sparpsykologen Niklas Laninge.

bedragarebedrägeriJobbKarriär
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

