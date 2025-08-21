Nato gör en Hyland. Enköping blir logistikbas för Natos trupprörelser i Norden och från Nordamerika, efter ett regeringsbeslut i dag.
Här hamnar Natos nordiska logistikbas
Mest läst i kategorin
Ukrainare gripen för Nord Stream-sprängning
En ukrainsk man har gripits av italiensk polis för sprängningen av gasledningen Nord Stream, rapporterar Der Spiegel, uppger Expressen. Enligt uppgifterna kommer mannen, som pekas ut för att vara hjärnan bakom attentatet, begäras utlämnad till Tyskland. Den tyska tidningen berättar att mannen ska ha varit ombord på den båt som befann sig i området när …
Här vill nästan ingen lämna sitt hemland
En ny mätning visar stora skillnader i EU där många vill lämna sitt hemland. Men i några länder vill nästan ingen flytta. Många européer planerar att lämna tryggheten bakom sig. Men vilka länder toppar statistiken, och varför lockar livet någon annanstans? Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS En av …
Svensken efter attacken: "Trump som en liten pojke"
Den svenska professorn skakar av sig bråket med JD Vance och kommenterar Trump. ”Som att hantera en liten pojke”, är betyget. Han är ekonomiprofessor och Rysslands-expert. Anders Åslund, bosatt i Washington sedan 1994 men ursprungligen från Karlskoga, har en lång diplomatisk karriär bakom sig. Kuwait, Polen Genève och Moskva vid bland posteringarna. I dag är …
Militärprofessor: Trump är rädd för Putin
Michael Clarke, som är militäranalytiker, hävdar att USA:s president Donald Trump är ”rädd för Putin”, bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet. Michael Clarke, som bär titeln militärprofessor, svarar på läsarfrågor i en Sky News-blogg om de båda världsledarna efter mötet i Alaska, som praktiskt taget inte resulterade i något konkret. ”Trump är rädd …
Klassiska företaget tvingas bort efter 108 år
Lindvalls kaffe har varit en del av Uppsala i 135 år och funnits i centrum i 108 år. Nu tvingas rosteriet bort och framtiden är oviss. Det doftar av Gevalias kaffe i Gävle, av Zoégas i Helsingborg, Löfbergs i Karlstad och Lindvalls i Uppsala. Ett karaktäristiskt inslag i de fyra städerna, men snart historia i …
Det där med Hyland behöver förstås förklaras. Men på den tid på Sverige bara hade en tv-kanal och denna behärskades av programledaren Lennart Hyland och hans Hylands hörna, genomförde denna diverse märkliga tävlingar som engagerade näst intill alla.
Där korades, bland mycket annat, Enköping till ”Sveriges närmaste stad” vilket blev ett begrepp.
Men egentligen ska inte Hyland äras för detta. Det var i stället reklamchefen Bertil Danielsson vid Bahco som myntade uttrycket 1965, baserat på Enköpings centrala läge och goda kommunikationer via bland annat E18, Mälarbanan och Mälaren.
Enköping logistikbasNu handlar det dock om Nato och det faktum att Sverige och Enköping blir logistikbas för Natos truppförflyttningar i Norden och från Nordamerika, efter ett svenskt regeringsbeslut denna dag.
Natos trupprörelser i norra Europa kommer att styras från Sverige.
”Vi har med vårt svenska territorium en viktig roll att spela för Natos avskräckning och försvar”, säger försvarsminister Pål Jonson (M) hos SVT.
Natos krav på Sverige: “Inte hänt sedan andra världskriget”. Dagens PS
Nato anställer 70 i staben
Sverige bjuder nu in Nato att etablera en logistikstab i Enköping där ett 70-tal personer kan komma att anställas av nato.
”Sverige har ett viktigt läge inom Nato rent geografiskt och vår förmåga att transportera resurser och personal kommer vara väldigt viktig”, påpekar Pål Jonson.
Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera potentiella truppförflyttningar som inkluderar upp till 20 000 soldater och allt relaterat till det.
”Man kommer att arbeta med transporter av olika förnödenheter, det kan vara bränsle, ammunition, reservdelar. Det handlar om att kunna transportera stora resurser av materiel och personal över det svenska territoriet”, enligt försvarsministern.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Soldater till Finland och Baltikum
I en krigssituation väntas det i första hand gälla soldater från Nordamerika som ska transporteras från norska hamnar över Sverige och sedan vidare över Östersjön för att understödja Finland och Baltikum.
”Man skulle kunna se ett scenario där vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge där vi snabbt måste omdisponera stora resurser av materiel och personal från väst till öst. Där kommer det här centret att underlätta”, menar Pål Jonson.
Sverige ska bidra brett
Försvarsmakten arbetar man nu med planering inför etableringen. Överbefälhavare Michael Claesson konstaterar att Sverige nu kommer att få viktiga ansvarsområden.
”Vi kommer självklart inte sluta oss inom vårt skal och bara ägna oss åt logistik utan vi kommer naturligtvis bidra till de framskjutna försvarsåtgärderna också”, säger överbefälhavare.
Logistikbasen kommer att placeras i Enköping enligt Natos modell där det ska finnas en bas av denna typ i varje regionalt operationsområde.
Liknande baser som den som skapas i Enköping finns i Brunssum i Nederländerna och i italienska Neapel. Högkvarteret för Natos övergripande logistik finns i tyska Ulm.
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar. Dagens PS
Vill producera sprängmedel åt Nato – får miljökritik. Realtid
Senaste nytt
Extraordinärt gruvfynd: Jorden är full av guld och silver
Nya guld- och silverfynd av exceptionellt hög halt har fått investerare att rikta blickarna mot Colombia. Lovande är bara förnamnet. Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge dominerat narkotikahandeln. Frågan är vilket Colombia som kommer …
Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten
Eurolotteriet i all ära, men amerikanska Powerball är mer än snäppet vassare och nu kan en ensam vinnare ta hem rekordhöga 6,7 miljarder kronor. I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare. Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor. Det berättar CNN och …
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden …
Här hamnar Natos nordiska logistikbas
Nato gör en Hyland. Enköping blir logistikbas för Natos trupprörelser i Norden och från Nordamerika, efter ett regeringsbeslut i dag. Det där med Hyland behöver förstås förklaras. Men på den tid på Sverige bara hade en tv-kanal och denna behärskades av programledaren Lennart Hyland och hans Hylands hörna, genomförde denna diverse märkliga tävlingar som engagerade …
Ukrainare gripen för Nord Stream-sprängning
En ukrainsk man har gripits av italiensk polis för sprängningen av gasledningen Nord Stream, rapporterar Der Spiegel, uppger Expressen. Enligt uppgifterna kommer mannen, som pekas ut för att vara hjärnan bakom attentatet, begäras utlämnad till Tyskland. Den tyska tidningen berättar att mannen ska ha varit ombord på den båt som befann sig i området när …