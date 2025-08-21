Här hamnar Natos nordiska logistikbas

Det där med Hyland behöver förstås förklaras. Men på den tid på Sverige bara hade en tv-kanal och denna behärskades av programledaren Lennart Hyland och hans Hylands hörna, genomförde denna diverse märkliga tävlingar som engagerade näst intill alla.

Där korades, bland mycket annat, Enköping till ”Sveriges närmaste stad” vilket blev ett begrepp.

Men egentligen ska inte Hyland äras för detta. Det var i stället reklamchefen Bertil Danielsson vid Bahco som myntade uttrycket 1965, baserat på Enköpings centrala läge och goda kommunikationer via bland annat E18, Mälarbanan och Mälaren.

Enköping logistikbasNu handlar det dock om Nato och det faktum att Sverige och Enköping blir logistikbas för Natos truppförflyttningar i Norden och från Nordamerika, efter ett svenskt regeringsbeslut denna dag.

Natos trupprörelser i norra Europa kommer att styras från Sverige.

”Vi har med vårt svenska territorium en viktig roll att spela för Natos avskräckning och försvar”, säger försvarsminister Pål Jonson (M) hos SVT.

Försvaret finns redan väl etablerat i Enköping, som nu även blir Natos logistikbas i norr, enligt ett svenskt regeringsbeslut. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Nato anställer 70 i staben

Sverige bjuder nu in Nato att etablera en logistikstab i Enköping där ett 70-tal personer kan komma att anställas av nato.

”Sverige har ett viktigt läge inom Nato rent geografiskt och vår förmåga att transportera resurser och personal kommer vara väldigt viktig”, påpekar Pål Jonson.

Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera potentiella truppförflyttningar som inkluderar upp till 20 000 soldater och allt relaterat till det.

”Man kommer att arbeta med transporter av olika förnödenheter, det kan vara bränsle, ammunition, reservdelar. Det handlar om att kunna transportera stora resurser av materiel och personal över det svenska territoriet”, enligt försvarsministern.

