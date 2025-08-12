Stora försvarsutgifter ger stora beställningar. Ett plusvärde av det är att exempelvis stridsvagnar blir billigare, säger Rheinmetalls chef.
Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar
”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”.
Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna.
Armin Papperger är chef för Rheinmetall, Tysklands största vapentillverkare, och säger nu att exempelvis stridsvagnar blir billigare i takt med att försvarsutgifter och beställningar ökar.
Kunderna kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och mer automatisering i ett läge där Rheinmetall väntar sig ”tusentals och åter tusentals” beställningar på militär utrustning som deras Leopard 2-stridsvagn.
Rheinmetall missar förväntan – aktien faller. Dagens PS
Fler stridsvagnar gör dem billigare
Papperger menar att kostnader för stridsvagnar, bepansrade fordon och artilleri kommer att minska de närmaste åren i spåren av främst stordriftsfördelar i produktionen.
Tillsammans med ökad automatisering skapar det ett läge som ”borde vara bra för företaget, men det borde också vara bra för kunderna”, menar Rheinmetalls vd.
Prognosen om ”tusentals och åter tusentals” beställningar på sådant som Leopard 2 och Rheinmetalls Boxer- och Puma-fordon, inkluderar de beställningar på 30-35 miljarder euro Rheinmetall väntar sig enbart från Tyskland.
De ska komma sedan förbundskansler Friedrich Merz lovat att skapa den starkaste konventionella armén i Europa och gett fritt fram för obegränsad upplåning för att finansiera utgifterna, lån som ska betalas av framtida skattebetalare.
Tyska Rheinmetall vill köpa upp Europas försvarsindustri. Dagens PS
”Enorma siffror”
För perioden fram till och med juni 2026 räknar Rheinmetall med nya order värda cirka 80 miljarder euro, efter att ha haft en orderstock på 55 miljarder euro de föregående tolv månaderna.
”Det är enorma siffror”, konstaterar Papperger hos FT.
Rheinmetall har varit en av de stora vinnarna på den europeiska upprustning som skett och sker efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Aktien har stigit som en missil och värderas nu till motsvarande cirka 805 miljarder kronor.
Efterfrågan fortsätter öka
Efterfrågan lär dessutom fortsätta efter att rysk aggression och amerikanska påtryckningar fått så gott som alla europeiska Nato-länder att lova mer pengar till vapen.
Papperger säger att han inte ser någon risk för en motreaktion mot vapenindustrin, ens när länder som Tyskland och Storbritannien tvingas skära i sociala utgifter samtidigt som de ökar utgifterna för vapen.
”Jag känner inte det just nu”, säger Papperger hos FT.
”Vi kan leverera och om du levererar gör du kunden nöjd. Och kunden är regeringen.”
Nu åtalas besättningen på ryska skuggflottan. Dagens PS
Vd:n som Putin vill döda: “Regeringen tar hand om mig”. Realtid
