Försvarsjätte lovar billigare stridsvagnar

”Kostnaden kommer att gå ner och inte upp”.

Det är Armin Pappergers besked till Financial Times, som förmedlat farhågor om att de växande europeiska försvarsbudgetarna kommer att leda till prisinflation och dåligt värde för skattebetalarna.

Armin Papperger är chef för Rheinmetall, Tysklands största vapentillverkare, och säger nu att exempelvis stridsvagnar blir billigare i takt med att försvarsutgifter och beställningar ökar.

Kunderna kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och mer automatisering i ett läge där Rheinmetall väntar sig ”tusentals och åter tusentals” beställningar på militär utrustning som deras Leopard 2-stridsvagn.

Fler stridsvagnar gör dem billigare

Papperger menar att kostnader för stridsvagnar, bepansrade fordon och artilleri kommer att minska de närmaste åren i spåren av främst stordriftsfördelar i produktionen.

Tillsammans med ökad automatisering skapar det ett läge som ”borde vara bra för företaget, men det borde också vara bra för kunderna”, menar Rheinmetalls vd.

Prognosen om ”tusentals och åter tusentals” beställningar på sådant som Leopard 2 och Rheinmetalls Boxer- och Puma-fordon, inkluderar de beställningar på 30-35 miljarder euro Rheinmetall väntar sig enbart från Tyskland.

De ska komma sedan förbundskansler Friedrich Merz lovat att skapa den starkaste konventionella armén i Europa och gett fritt fram för obegränsad upplåning för att finansiera utgifterna, lån som ska betalas av framtida skattebetalare.

