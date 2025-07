Natos krav på Sverige: "Inte hänt sedan andra världskriget"

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Nato godtar satsningar på civilförsvar

Om Sverige i dag skulle nå 5 procent av BNP i försvarsutgifter, handlar det inte bara om att köpa fler stridsflyg.

“En stor del skulle faktiskt gå till civila resurser och system – särskilt med tanke på dagens hybridkrigföring”, säger Glenning.

Drönare, cyberförsvar, återinförd värnplikt och stärkt civil beredskap är några av de områden som skulle kräva stora investeringar. Men frågan är hur det ska finansieras.

“Det är möjligt, men svårt. Antingen krävs skattehöjningar, upplåning eller att andra sektorer får stå tillbaka.”

Opinionen kan svänga snabbt

Historien visar att svenskarna accepterar högre försvarsutgifter när hotet känns nära.

“Det fanns ett starkt stöd under andra världskriget. Under kalla kriget började det däremot vackla, särskilt under 1970-talet när fredsrörelsen växte sig stark.”

Samma mönster kan upprepas idag.

“Invasionen av Ukraina 2022 visar hur snabbt opinionen kan svänga. Men i fredstider, särskilt i lågkonjunktur, blir motståndet mot höga försvarssatsningar snabbt starkare.”

