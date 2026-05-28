Nu ska Ryssland skydda sig mot drönare genom privata luftvärn

Ryssland har svårt att skydda sig

Ukraina har på sistone utökat sina attacker mot ryska mål. Många attacker har genomförts med långdistansdrönare som kunnat nå mål hundratals kilometer från fronten. Samtidigt har det ryska luftförsvaret haft svårt att skydda alla viktiga anläggningar över det enorma territoriet.

Det gör att Ryssland nu vill se att privata luftvärn rullas ut, som bland annat kan skydda viktig infrastruktur.

Privata luftvärn

Nu kommer finansinstitutioner, enligt en ny lag, själva kunna sätta upp privata luftvärn, där de också får stå för notan.

Därmed slipper Vladimir Putin betala för det utökade skyddet.

”På det här sättet får Putin oligarkerna att betala, ungefär som när de tidigare tvingades rusta upp varsin stadion inför OS i Sotji”, säger Rysslandsexperten Johan Huovinen till DN.

”Ja, det blir som en slags skatt.”

Internationellt är det relativt ovanligt att privata företag får använda luftvärnssystem. I de flesta länder är detta strikt militär verksamhet.

Rysslands nya beslut visar därför hur allvarligt hotet från drönare är. Kriget har gjort att säkerhetsfrågor flyttas från frontlinjen till att istället bli en viktig del av samhället.

