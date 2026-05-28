Ryssland har beslutat att tillåta privata företag och institutioner att använda egna luftvärnssystem för att skydda viktig infrastruktur. Beslutet kommer efter allt fler ukrainska drönarattacker mot ryska mål långt inne i landet.
Nu ska Ryssland skydda sig mot drönare genom privata luftvärn
Vi har redan berättat om Sveriges miljardsatsning till fler luftvärnssystem som ska skydda svenska brigader.
Samtidigt drar Saab in pengar när andra länder, som Litauen, satsar på mobilt luftvärn. Ordervärdet på luftvärnssystemet, Mobile Short Range Air Defence, uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.
Drönare är viktiga även för Sverige
Drönare har blivit en ny och viktig del av ländernas försvar, även för Sveriges del. Den svenska försvarsmakten har snabbt insett behovet av att rusta upp med modern teknik.
Ett land som har tagit på sig ledartröjan när det gäller utvecklingen av drönare är Ukraina, sedan kriget startade.
Det är inte en utveckling som Ryssland hade velat se och nu tvingas landet agera på hotbilden som hela tiden växer från deras perspektiv.
Ryssland har svårt att skydda sig
Ukraina har på sistone utökat sina attacker mot ryska mål. Många attacker har genomförts med långdistansdrönare som kunnat nå mål hundratals kilometer från fronten. Samtidigt har det ryska luftförsvaret haft svårt att skydda alla viktiga anläggningar över det enorma territoriet.
Det gör att Ryssland nu vill se att privata luftvärn rullas ut, som bland annat kan skydda viktig infrastruktur.
Privata luftvärn
Nu kommer finansinstitutioner, enligt en ny lag, själva kunna sätta upp privata luftvärn, där de också får stå för notan.
Därmed slipper Vladimir Putin betala för det utökade skyddet.
”På det här sättet får Putin oligarkerna att betala, ungefär som när de tidigare tvingades rusta upp varsin stadion inför OS i Sotji”, säger Rysslandsexperten Johan Huovinen till DN.
”Ja, det blir som en slags skatt.”
Internationellt är det relativt ovanligt att privata företag får använda luftvärnssystem. I de flesta länder är detta strikt militär verksamhet.
Rysslands nya beslut visar därför hur allvarligt hotet från drönare är. Kriget har gjort att säkerhetsfrågor flyttas från frontlinjen till att istället bli en viktig del av samhället.
Läs även:
Regeringen satsar på drönare – och rymden. Dagens PS
Nya vapnen: Så ska Sverige försvara sig mot drönarna. Dagens PS