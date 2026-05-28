EU bör inte utvinna gas-och olja i Arktis utan naturtillgångarna ska lämnas i marken. Geopolitiken lyfts fram där energifyndigheter i Arktis kan bli sårbara mål enligt en nordisk koalition.
Norden pressar EU – lämna Arktis olja i marken
Många länder har blicken inställd på Arktis, där potentiella olje- och gasfyndigheter skulle kunna fylla på ländernas kassor rejält.
Kriget i Ukraina hindrar emellertid Ryssland från att genomföra sina planer för Arktis.
När det gäller jakten på kritiska mineraler har även Skandinavien visat intresse kring Arktis.
Arktis har dolda rikedomar under isen som många länder vill lägga vantarna på. Det är framför allt fem länder som är med i racet och vill göra strategiska framsteg i regionen.
Det handlar om USA, Kanada, Ryssland, Danmark och Norge.
Lättare att utvinna utan istäcke
Samtidigt leder ett varmare klimat till att isen försvinner och det blir lättare att utvinna råvaror som olja- och gas.
Med Irankonflikten vill länder och bolag se nya möjligheter att ta del av energiresurser och där har Arktis kommit upp på diskussionsbordet igen.
Uppmanas att lämna oljan i marken
Sedan 2021 har EU haft en tydlig linje om att nya olje- och gasprojekt i Arktis inte bör utvecklas, främst av miljöskäl – där oljeutsläpp skulle vara extremt svårt att hantera på grund av kyla, mörker och avstånd.
När den linjen nu börjar vackla uppmanar en nordisk koalition med investerare, forskare, fackförbund och klimatorganisationer EU att stå fast vid sitt motstånd mot ny olje- och gasutvinning i Arktis.
Gruppen varnar för att Europa riskerar att backa från sina klimatmål i jakten på ny energi, enligt Euronews.
Blir lätta mål
Framför allt handlar det dock om geopolitisk säkerhet – där olje- och gasinfrastruktur blir lätta potentiella mål.
”Om olja och gas som flödar från den norska delen av Arktis blir avgörande för Europas energisäkerhet, skulle det göra infrastrukturen ännu mer attraktiv som mål för sabotage och göra EU sårbart för sådana attacker”, står det i brevet som har 127 undertecknare, mestadels från norra halvklotet.
Löser inte problemet
Koalitionen menar att nya arktiska oljeprojekt inte löser Europas energiproblem på kort sikt.
Tvärtom kan det ta över tio år innan nya fält börjar producera energi. Därför anser gruppen att satsningar på ny fossil energi riskerar att bli både dyra och ineffektiva.
”Vi anser att det mest effektiva sättet att fortsätta stärka EU:s långsiktiga energitrygghet är att öka EU:s elektrifiering och inhemska åtgärder för förnybar energi och effektivitet, inte att fördjupa beroendet av importerade fossila bränslen”, står det i brevet.
