Norden pressar EU – lämna Arktis olja i marken

Uppmanas att lämna oljan i marken

Sedan 2021 har EU haft en tydlig linje om att nya olje- och gasprojekt i Arktis inte bör utvecklas, främst av miljöskäl – där oljeutsläpp skulle vara extremt svårt att hantera på grund av kyla, mörker och avstånd.

När den linjen nu börjar vackla uppmanar en nordisk koalition med investerare, forskare, fackförbund och klimatorganisationer EU att stå fast vid sitt motstånd mot ny olje- och gasutvinning i Arktis.

Gruppen varnar för att Europa riskerar att backa från sina klimatmål i jakten på ny energi, enligt Euronews.

Blir lätta mål

Framför allt handlar det dock om geopolitisk säkerhet – där olje- och gasinfrastruktur blir lätta potentiella mål.

”Om olja och gas som flödar från den norska delen av Arktis blir avgörande för Europas energisäkerhet, skulle det göra infrastrukturen ännu mer attraktiv som mål för sabotage och göra EU sårbart för sådana attacker”, står det i brevet som har 127 undertecknare, mestadels från norra halvklotet.

Löser inte problemet

Koalitionen menar att nya arktiska oljeprojekt inte löser Europas energiproblem på kort sikt.

Tvärtom kan det ta över tio år innan nya fält börjar producera energi. Därför anser gruppen att satsningar på ny fossil energi riskerar att bli både dyra och ineffektiva.

”Vi anser att det mest effektiva sättet att fortsätta stärka EU:s långsiktiga energitrygghet är att öka EU:s elektrifiering och inhemska åtgärder för förnybar energi och effektivitet, inte att fördjupa beroendet av importerade fossila bränslen”, står det i brevet.

