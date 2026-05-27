Norge satsar allt mer på försvaret, även det civila. Tanken är att hela samhället ska kunna försvara sig i händelse av krig.
Norge går in i "totalförsvar" – statsministern varnade för krig
Norge trappar upp sina civila försvarsförberedelser i takt med att säkerhetsläget i Europa försämras och kriget i Ukraina fortsätter.
Landet, som delar gräns med Ryssland, har nu gått in i vad regeringen beskriver som ett läge för ”totalförsvar”.
Det innebär att hela samhället ska kunna fungera under kris eller krig.
Behöver rusta upp skyddsrum
Under 2026 ska satsningen intensifieras. Målet är att stärka både militära och civila strukturer, från myndigheter och företag till hushåll och kommuner, skriver The Local.
En central del av arbetet handlar om skyddsrum. Norge har i dag omkring 18 600 skyddsrum med plats för knappt halva befolkningen på 5,6 miljoner invånare.
Många av anläggningarna byggdes under kalla kriget och anses vara i behov av omfattande upprustning.
Regeringen vill därför återinföra krav på att större nybyggnationer ska utrustas med skyddsrum, ett regelverk som avskaffades 1998 efter Sovjetunionens fall.
VIll skydda sig mot drönare
Fokus ligger inte på avancerade bunkerkomplex utan enklare skydd mot exempelvis drönarattacker och kemiska eller biologiska hot.
Planerna ingår i ett större åtgärdspaket med omkring 100 förslag som presenterades i en försvars- och beredskapsrapport förra året.
Regeringen vill bland annat öka antalet personer inom civilförsvaret med 50 procent till 12 000, kräva att alla kommuner skapar lokala beredskapsråd och höja landets självförsörjningsgrad för livsmedel till 50 procent före 2030.
Norska hushåll uppmanas samtidigt att lagra förnödenheter som räcker i minst sju dagar.
Varnade för krig
Statsminister Jonas Gahr Støre varnade redan i sitt nyårstal för att krig åter kan drabba Norge.
Uttalandet markerade en tydlig förändring i tonen från regeringen och speglar hur säkerhetspolitiken förändrats sedan Rysslands invasion av Ukraina.
På gatorna i Oslo varierar människors beredskap. Vissa har redan byggt upp egna krislager med vatten, radio och kontanter, medan andra främst ser sociala nätverk och grannsamverkan som det viktigaste skyddet vid en större kris.
Enligt en ny undersökning uppger 37 procent av norrmännen att de stärkt sin egen beredskap det senaste året. Samtidigt tror endast 21 procent att landet riskerar att dras in i krig inom fem år.
