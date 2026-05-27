Norge går in i "totalförsvar" – statsministern varnade för krig

VIll skydda sig mot drönare

Fokus ligger inte på avancerade bunkerkomplex utan enklare skydd mot exempelvis drönarattacker och kemiska eller biologiska hot.

Planerna ingår i ett större åtgärdspaket med omkring 100 förslag som presenterades i en försvars- och beredskapsrapport förra året.

Regeringen vill bland annat öka antalet personer inom civilförsvaret med 50 procent till 12 000, kräva att alla kommuner skapar lokala beredskapsråd och höja landets självförsörjningsgrad för livsmedel till 50 procent före 2030.

Norska hushåll uppmanas samtidigt att lagra förnödenheter som räcker i minst sju dagar.

Varnade för krig

Statsminister Jonas Gahr Støre varnade redan i sitt nyårstal för att krig åter kan drabba Norge.

Uttalandet markerade en tydlig förändring i tonen från regeringen och speglar hur säkerhetspolitiken förändrats sedan Rysslands invasion av Ukraina.

På gatorna i Oslo varierar människors beredskap. Vissa har redan byggt upp egna krislager med vatten, radio och kontanter, medan andra främst ser sociala nätverk och grannsamverkan som det viktigaste skyddet vid en större kris.

Enligt en ny undersökning uppger 37 procent av norrmännen att de stärkt sin egen beredskap det senaste året. Samtidigt tror endast 21 procent att landet riskerar att dras in i krig inom fem år.

