Handslagen som skakar västvärlden

Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten.

Västvärlden halkar efter

Indiens och Rysslands ledare har nu träffat Xi Jinping på plats i Kina för att diskutera hur länderna ska kunna utöka sin handel mellan varandra.

Trump har genom tullkriget fått jättarna i öst att blicka ännu mer österut.

Kartan för globala relationer och allianser ritas just nu om. Ett kraftigt förändrat USA har tvingat världens ledare att se sig om efter alternativ.

Ett tydligt exempel är BRICS-landet Indien. Den största mottagaren av indisk export är USA, men höga tullar och hårda ord sätter käppar i handelns hjul. Landet som har goda relationer i både öst och väst kan tvingas till en utökad samverkan med Kina.

Indiens premiärminister Narendra Modi har inte besökt Kina på sju år men i helgen var det dags då han träffade den kinesiske presidenten Xi Jinping, berättar Yle.