Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Handslagen som skakar västvärlden

Narendra Modi skakade hand med Xi Jinping på söndagen, och länderna rör sig nu närmare varandra, och bort från västvärlden.
Narendra Modi skakade hand med Xi Jinping på söndagen, och länderna rör sig nu närmare varandra, och bort från västvärlden. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten.

Västvärlden halkar efter

Indiens och Rysslands ledare har nu träffat Xi Jinping på plats i Kina för att diskutera hur länderna ska kunna utöka sin handel mellan varandra.

Trump har genom tullkriget fått jättarna i öst att blicka ännu mer österut.

Kartan för globala relationer och allianser ritas just nu om. Ett kraftigt förändrat USA har tvingat världens ledare att se sig om efter alternativ.

Ett tydligt exempel är BRICS-landet Indien. Den största mottagaren av indisk export är USA, men höga tullar och hårda ord sätter käppar i handelns hjul. Landet som har goda relationer i både öst och väst kan tvingas till en utökad samverkan med Kina.

Indiens premiärminister Narendra Modi har inte besökt Kina på sju år men i helgen var det dags då han träffade den kinesiske presidenten Xi Jinping, berättar Yle.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Skakade hand som vänner

De tidigare gränskonflikterna var bortblåsta när ledarna skakade hand på söndagen.

ANNONS

“Både sidorna måste se på vår relation från ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Det är rätt val för båda sidorna att vara vänner”, uppgav Xi Jinping vid mötet.

Det är en vänskap som nu kommer bli betydligt starkare enligt ledarna som bland annat diskuterade Trumps tullar.

Leder till utökad handel mellan Kina och Indien

Genom införandet av 50-procentiga tullar mot Indien har Trump sett till att Indien nu snabbt vill öka handeln med jättar som Kina istället.

Kina och Indien ska göra det lättare för sina invånare att resa mellan länderna utan visum, berättar CNBC vidare, samtidigt som Kina “står fast vid Indiens sida” när det gäller USA:s nya rekordhöga tullar riktade mot landet.

Förutom handeln med Indien ska banden stärkas med Ryssland, har Kina bestämt.

Den ryske ledaren Vladimir Putin är även han på besök i Tianjin , och han kommer stanna kvar i Kina i en vecka enligt uppgifter.

Xi Jinping träffade även Vladimir Putin på söndagen.
Xi Jinping träffade även Vladimir Putin på söndagen, något som västvärlden helst inte vill se. (Foto: TT)

Ledare från många länder

ANNONS

I Shanghaigruppen ingår länder som Indien, Pakistan, Iran och Belarus.

Ledare från runt 20 länder ska nu hålla möten i Tianjin för att se hur handeln mellan dem kan utvecklas och samtidigt röra sig längre bort från västvärlden.

Den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un kommer också ansluta till mötet i veckan, ett möte som väst har bojkottat genom Putins närvaro.

Läs även:

Trump: “Putin vill inte träffa Zelenskyj”. Dagens PS

Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IndienKinaNarendra ModiRysslandUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS