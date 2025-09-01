Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken.
Handslagen som skakar västvärlden
Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten.
Västvärlden halkar efter
Indiens och Rysslands ledare har nu träffat Xi Jinping på plats i Kina för att diskutera hur länderna ska kunna utöka sin handel mellan varandra.
Trump har genom tullkriget fått jättarna i öst att blicka ännu mer österut.
Kartan för globala relationer och allianser ritas just nu om. Ett kraftigt förändrat USA har tvingat världens ledare att se sig om efter alternativ.
Ett tydligt exempel är BRICS-landet Indien. Den största mottagaren av indisk export är USA, men höga tullar och hårda ord sätter käppar i handelns hjul. Landet som har goda relationer i både öst och väst kan tvingas till en utökad samverkan med Kina.
Indiens premiärminister Narendra Modi har inte besökt Kina på sju år men i helgen var det dags då han träffade den kinesiske presidenten Xi Jinping, berättar Yle.
Skakade hand som vänner
De tidigare gränskonflikterna var bortblåsta när ledarna skakade hand på söndagen.
“Både sidorna måste se på vår relation från ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Det är rätt val för båda sidorna att vara vänner”, uppgav Xi Jinping vid mötet.
Det är en vänskap som nu kommer bli betydligt starkare enligt ledarna som bland annat diskuterade Trumps tullar.
Leder till utökad handel mellan Kina och Indien
Genom införandet av 50-procentiga tullar mot Indien har Trump sett till att Indien nu snabbt vill öka handeln med jättar som Kina istället.
Kina och Indien ska göra det lättare för sina invånare att resa mellan länderna utan visum, berättar CNBC vidare, samtidigt som Kina “står fast vid Indiens sida” när det gäller USA:s nya rekordhöga tullar riktade mot landet.
Förutom handeln med Indien ska banden stärkas med Ryssland, har Kina bestämt.
Den ryske ledaren Vladimir Putin är även han på besök i Tianjin , och han kommer stanna kvar i Kina i en vecka enligt uppgifter.
Ledare från många länder
I Shanghaigruppen ingår länder som Indien, Pakistan, Iran och Belarus.
Ledare från runt 20 länder ska nu hålla möten i Tianjin för att se hur handeln mellan dem kan utvecklas och samtidigt röra sig längre bort från västvärlden.
Den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un kommer också ansluta till mötet i veckan, ett möte som väst har bojkottat genom Putins närvaro.
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …