Världens rödaste matta: Modi, Putin och Xi möts i Kina

Kina rullar ut den rödaste mattan i världen. Kartan för globala relationer och allianser ritas just nu om. Ett kraftigt förändrat USA har tvingat världens ledare att se sig om efter alternativ.

Ett tydligt exempel är BRICS-landet Indien. Den största mottagaren av indisk export är USA, men höga tullar och hårda ord sätter käppar i handelns hjul. Landet som har goda relationer i både öst och väst kan tvingas till en utökad samverkan med Kina.

ANNONS

Med på toppmötet är också Ryssland, ett land som är i desperat behov av mäktiga vänner och som gärna ser att Indien fortsätter att köpa ryska råvaror trots bråket med Vita huset.

Säkerhet och samarbete

Toppmötet i Tianjin hålls inom ramen för Shanghai Cooperation Organization, där Kina, Ryssland, Indien, Iran, Pakistan och flera centralasiatiska länder samlas. Här vill Xi Jinping visa att Peking kan vara en motpol till västliga institutioner och framstå som den självklara värdmakten i Eurasien.

För Rysslands Vladimir Putin innebär mötet en välkommen chans att åter synas internationellt, trots fortsatt krig i Ukraina. Och med Indiens premiärminister Narendra Modi på plats får Xi en symboliskt tung gäst, en ledare som både behöver goda relationer med USA och samtidigt lockas av nya samarbeten i öst.

Tillsammans markerar de att kartan över globala maktcentra håller på att ritas om, rapporterar CNN.

På agendan står frågor om säkerhet, handel och energisamarbete. Medlemsländerna samordnar sig kring terrorismbekämpning och regional stabilitet, men lika viktigt är diskussionerna om att stärka de ekonomiska banden. Här hoppas Kina kunna framställa sig som en motor för tillväxt och investeringar i regionen.

Kina siktar på ledartröjan

ANNONS

Världens självklara mittpunkt, ur ett geopolitiskt perspektiv, har länge varit USA. Men Kina har länge haft siktet inställt på att utmana USA:s ekonomiska och politiska dominans. Vita husets nya och konfliktorienterade handelspolitik har öppnat många dörrar för Kina.

Läs mer:

Vändpunkten – nu flirtar Kina med EU. Dagens PS

Många länder och företag har med kort varsel fått goda anledningar att bättra på relationerna med andra länder än USA. Världens näst största ekonomi blir en naturlig plats att börja på, och av allt att döma står Kina med öppna armar.