28 000 får sparken hos Volkswagen – minst

Företaget skär ned kostnader och söker nya inkomstkällor, men tror inte själva att det räcker.

Minst 9 000 anställda kommer att bli av med jobben fram till 2030, kalkylerar man, och då är de 19 000 som får gå nu inte inräknade.

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Kris i hela Europa

Ingen har kunnat missa att den europeiska bilindustrin kämpar i motvind och den når alla stora tillverkare.

Hos världens näst största biltillverkare, Volkswagen, blir det mycket märkbart, konstaterar norska TV2.

Volkswagens vd Oliver Blume har bekräftat att man nu sparkar 19 000 anställda i Tyskland och räknar med ytterligare minst 9 000 som får lämna jobbet senare.

Även om antalen är nya är inte nedskärningarna någon nyhet.

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