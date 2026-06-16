19 000 anställda blir av med jobbet före nyår. Ytterligare 9 000 jobb försvinner senare. Nu tar Volkswagen till den stora yxan i Tyskland.
28 000 får sparken hos Volkswagen – minst
Svag efterfrågan, pressad ekonomi och dessutom handelstullar. När Volkswagen summerar de problemen, heter lösningen en drastisk omstrukturering.
Den inleds nu när Volkswagen meddelar att man kapar 19 000 jobb i Tyskland fram till nyår i år.
Företaget skär ned kostnader och söker nya inkomstkällor, men tror inte själva att det räcker.
Minst 9 000 anställda kommer att bli av med jobben fram till 2030, kalkylerar man, och då är de 19 000 som får gå nu inte inräknade.
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Kris i hela Europa
Ingen har kunnat missa att den europeiska bilindustrin kämpar i motvind och den når alla stora tillverkare.
Hos världens näst största biltillverkare, Volkswagen, blir det mycket märkbart, konstaterar norska TV2.
Volkswagens vd Oliver Blume har bekräftat att man nu sparkar 19 000 anställda i Tyskland och räknar med ytterligare minst 9 000 som får lämna jobbet senare.
Även om antalen är nya är inte nedskärningarna någon nyhet.
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Nedskärningar sedan 2024
Redan 2024 blev det känt att biltillverkaren planerade massiva personalnedskärningar till följd av den pressade ekonomin.
Problemen berodde bland annat på låg efterfrågan i Kina, lägre efterfrågan än budgeterat i Europa och nya amerikanska tullpolicyer – då precis som nu.
16 december 2025 stängde Volkswagen sin fabrik i Dresden efter 23 år. Det var första gången koncernen stängde en fabrik i Tyskland under sin 88 år långa historia.
Enligt Oliver Blume minskade Volkswagen sina totala fabrikskostnader med mer än 20 procent fram till och med 2025.
Man har även minskat sin produktionskapacitet i Europa med en miljon bilar per år.
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Tjänar inte nog mycket pengar
Företaget har dessutom minskat sina investeringar och planerade investeringar de kommande åren.
Flera planerade projekt har lagts på is eller kommer att göra det.
”Vi måste vara tydliga: Vår nuvarande affärsmodell genererar inte tillräcklig avkastning”, säger Oliver Blume.
Samtidigt bygger man ut sitt samarbete med kinesiska företag. Volkswagen har utvecklar flera ID.-modeller för Kina i samarbete med Xpeng.
Man vill även bjuda in kinesiska bilföretag att producera bilar i Volkswagens fabriker i Europa.
Volkswagen tittar dessutom i ytterligare en riktning. Man överväger att frigöra kapacitet i sin Osnabrück-fabrik för att, som många andra, tillverka för försvaret.