Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det.
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning.
I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut som Nordens viktigaste, ett infrastrukturellt nav som måste försvaras till vilket pris som helst.
Enligt Cecilia Magnusson, moderat och andre vice ordförande i hamnens styrelse, skulle konsekvensen av en stängd hamn vara att det redan inom några dygn skulle saknas varor i butikshyllorna och att fabriker skulle få stänga produktionen i brist på komponenter.
Samma perspektiv har även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, målat upp.
Kan inte hålla öppet
Cecilia Magnusson har länge varit engagerad i säkerheten kring hamnen och menar att den är god i land men dålig till havs.
”Vi har 10 000 meter taggtråd, kameror överallt, bevakningshundar dygnet runt, vattensök och bra säkerhet för skyddsområdet på land. På vattnet har vi MS/Hamnen, som inte ens får gå ut till Vinga”, sammanfattar Magnusson hos G-P.
”Vad gör vi om hotet kommer från vattnet?”
Frågan är, menar hon, om hamnen ens kan hålla öppet vid de utmaningar som kan ligga framför oss.
”Jag tror att svaret i dag är nej”, är Cecilia Magnussons eget besked.
Räcker att ringa och hota
Enligt henne krävs inte särskilt mycket för att hamnen ska tvingas stänga.
”Om någon bara hotar med att de har lagt en mina i inloppet i farleden kommer all trafik stoppas redan i dag”, säger M-politiken hos G-P.
Det måste, naturligtvis, vara ett välkommet besked för ryska strateger. En av de ansvariga för hamnen förklarar att ryssarna inte ens behöver besvära sig med att lägga ut några minor, utan att det räcker med att ta mobilen och slå en signal.
Cecilia Magnusson säger att hon inte vågar utesluta ett sådant scenario.
”Med tanke på vad vi har sett i Polen, hur man testar vår villighet att förhindra angrepp från rysk sida, är det inte någon utopi att man skulle vilja testa här också”, menar hon.
”Vi vet i dag inte hur botten på våra hamnbassänger ser ut, för att vi lätt ska kunna se om det är något föremål som inte ska vara där som är där. Sådana saker är oerhört viktiga. Jag har påtalat det. Samtidigt vet vi att Ryssland har undervattensdrönare och att det håller på att utvecklas, men det finns inte här”, säger hon.
”Väldigt konkreta planer”
”Vi har olika, väldigt konkreta planer hur staden ska agera i krig. Den linjeorganisation vi har i dag ska jobba med det den gör även i kris eller krig. Sedan har vi ett antal resursfunktioner som kan förstärka det arbetet”, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius.
”Jag upplever att Göteborgs stad och Göteborgs hamn är på tårna här. Jag har full tillit till att Försvarsmakten gör korrekta bedömningar, även när det kommer till Göteborgs hamn.”
