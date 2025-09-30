Göteborgs hamn: Ring så stänger vi

De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning.

I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut som Nordens viktigaste, ett infrastrukturellt nav som måste försvaras till vilket pris som helst.

Enligt Cecilia Magnusson, moderat och andre vice ordförande i hamnens styrelse, skulle konsekvensen av en stängd hamn vara att det redan inom några dygn skulle saknas varor i butikshyllorna och att fabriker skulle få stänga produktionen i brist på komponenter.

Samma perspektiv har även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, målat upp.

Kan inte hålla öppet

Cecilia Magnusson har länge varit engagerad i säkerheten kring hamnen och menar att den är god i land men dålig till havs.

”Vi har 10 000 meter taggtråd, kameror överallt, bevakningshundar dygnet runt, vattensök och bra säkerhet för skyddsområdet på land. På vattnet har vi MS/Hamnen, som inte ens får gå ut till Vinga”, sammanfattar Magnusson hos G-P.

”Vad gör vi om hotet kommer från vattnet?”

Frågan är, menar hon, om hamnen ens kan hålla öppet vid de utmaningar som kan ligga framför oss.

”Jag tror att svaret i dag är nej”, är Cecilia Magnussons eget besked.